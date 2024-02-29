Министр обороны Британии Шеппс призвал политиков США поддержать Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал американских политиков поддержать Украину "потому что это в интересах Соединенных Штатов Америки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом Шеппс рассказал сегодня во время посещения британских и украинских солдат в гарнизоне Кеттерик в Северном Йоркшире, где его спросили о военной помощи Киеву.

"Мое послание тем, кто на Капитолийском холме, очень просто – я был в Белом доме и на Капитолийском холме в прошлом месяце. Оно такое: сделайте это, потому что это в интересах Соединенных Штатов Америки", - сказал он по поводу помощи Украине.

"Мы знаем, что нам нужно поддержать Украину. Великобритания предоставила самый большой пакет за всю историю – 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в этом году, что больше, чем 2,3 миллиарда фунтов стерлингов за предыдущие два года. Мы очень, очень хотим, чтобы остальной мир также внес свой вклад. Американцы, очевидно, очень, очень большая часть этого", - добавил он.

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