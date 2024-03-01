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Україна отримає 100 безпілотників Delair від Франції

Французький безпілотник Delair

Франція закупила 100 БпЛА Delair для потреб України.

Про це написав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню написав у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням, які надійдуть до України цього літа", - написав міністр.

Він також додав, що загалом французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення загалом на виготовлення 2 тисяч таких безпілотників - для фрацузького та українського війська.

Раніше повідомлялось, що українські військові отримають понад 150 безпілотників від французької компанії Delair.

Читайте: Франція зосередиться на адаптації авіабомб A2SM під українські літаки, замість передачі винищувачів Mirage 2000, - міністр оборони Лекорню

Автор: 

безпілотник (4195) Франція (3076) Лекорню Себастьєн (79)


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Топ коментарі
+9
Дарованому коневі в зуби не заглядають
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01.03.2024 01:39
+5
Хм...
Виявляється КиївРада багатіша за усю Францію раз у п'ятдесят?
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01.03.2024 01:34
+4
А вам більше подобається переходити бурхливу річку без коня?
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01.03.2024 02:07
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Хм...
Виявляється КиївРада багатіша за усю Францію раз у п'ятдесят?
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01.03.2024 01:34 Відповісти
Київрада закупила 5000 баражуючих ***********?
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01.03.2024 02:15 Відповісти
Дарованому коневі в зуби не заглядають
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01.03.2024 01:39 Відповісти
...а якщо ти будеш змушений на цьому "дарованому коне" рятувати свою родину перевозячи її через бурхливу річку?
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01.03.2024 02:02 Відповісти
А вам більше подобається переходити бурхливу річку без коня?
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01.03.2024 02:07 Відповісти
Зберегти свою сім'ю - твій і єдиний обов'язок. Якщо ти, звичайно, справжній чоловік.
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01.03.2024 03:10 Відповісти
Якщо мета створювати видимість бурхливої діяльності, то звісно, нікуди не потрібно заглядати - вистачить 5 тис. касок і 100 безпілотників для ближнього бою з квадроциклами. А якщо стратегічна ціль Перемога - то без якісної мобілізації, ротації, і Томагавків - ніяк.
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01.03.2024 08:21 Відповісти
Дійсно, якийсь дріб'язок, он зе-шобло вже виготовило 200 тисяч дронів, і може ще більше....а вони тут з двома сотнями плутаються під ногами, лише заважаючи....
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01.03.2024 07:29 Відповісти
І це лише з початку року....
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01.03.2024 07:31 Відповісти
Уявляю, як ти встав сьогодні в 6:00 десь у Києві (бо в 8:00 треба вже явитися на роботу) помився, одівся, поїв, а потім в 7:20 прочитав цю новину, і так обурився, що вирішив вперше зареєструватися на Цензорі, щоб в 7:39 написати твій коммент, і в тебе залишилося ще 21 хвилина, щоб добігти на роботу
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01.03.2024 08:19 Відповісти
Ні про що
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01.03.2024 08:22 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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01.03.2024 10:29 Відповісти
"на тєбє рубль і ні в чьом сібє нє атказивай..."
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01.03.2024 11:38 Відповісти
 
 