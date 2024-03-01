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Україна отримає 100 безпілотників Delair від Франції
Франція закупила 100 БпЛА Delair для потреб України.
Про це написав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню написав у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням, які надійдуть до України цього літа", - написав міністр.
Він також додав, що загалом французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення загалом на виготовлення 2 тисяч таких безпілотників - для фрацузького та українського війська.
Раніше повідомлялось, що українські військові отримають понад 150 безпілотників від французької компанії Delair.
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