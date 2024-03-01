НАТО про ядерні погрози Путіна: "Росія знає наслідки такого кроку"

Росія знає, які наслідки на неї чекають у разі застосування ядерної зброї.

Про це в інтерв’ю заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачимо безпосередньої загрози використання Росією такої зброї. Але такі заяви дуже небезпечні, оскільки вони підривають довіру до сфери ядерної зброї. Росія знає наслідки такого кроку", - сказав він.

За словами Джоане, остання промова Путіна є психологічним залякуванням, а не реальним наміром.

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"Такі погрози задіяти ядерну зброю ми чуємо від російських лідерів щонайменше два роки, відколи почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія. Це дуже безвідповідально, тому що, коли ви володієте такою зброєю, ви також маєте зобов’язання щодо стриманості. Ці заяви є частиною їхнього арсеналу залякування й психологічного тиску", - додав заступник генсека НАТО.

Він також наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну.

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"Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах із Росією. Це особливо важливо після того, як Україна розпочала переговори про вступ до ЄС та наближається до НАТО. Ми не можемо сказати коли, але колись незалежна суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ймовірно, ця війна триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникнення ескалації з Росією", - зазначив Джоане.