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Новини
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НАТО про ядерні погрози Путіна: "Росія знає наслідки такого кроку"

НАТО

Росія знає, які наслідки на неї чекають у разі застосування ядерної зброї.

Про це в інтерв’ю заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачимо безпосередньої загрози використання Росією такої зброї. Але такі заяви дуже небезпечні, оскільки вони підривають довіру до сфери ядерної зброї. Росія знає наслідки такого кроку", - сказав він.

За словами Джоане, остання промова Путіна є психологічним залякуванням, а не реальним наміром.

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"Такі погрози задіяти ядерну зброю ми чуємо від російських лідерів щонайменше два роки, відколи почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія. Це дуже безвідповідально, тому що, коли ви володієте такою зброєю, ви також маєте зобов’язання щодо стриманості. Ці заяви є частиною їхнього арсеналу залякування й психологічного тиску", - додав заступник генсека НАТО.

Він також наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну.

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"Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах із Росією. Це особливо важливо після того, як Україна розпочала переговори про вступ до ЄС та наближається до НАТО. Ми не можемо сказати коли, але колись незалежна суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ймовірно, ця війна триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникнення ескалації з Росією", - зазначив Джоане.

Автор: 

НАТО (6461) Джоане Мірча (32)


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Топ коментарі
+12
Наслiдки для ********** *****:
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01.03.2024 17:50
+10
"та уникати ескалації у відносинах із Росією"...

Що це за хрінь? Чому куйло з пупсом не бояться ніякої ескалації, а могутнє НАТО боїться?
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01.03.2024 17:48
+8
Похоже на очередную озабоченность
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01.03.2024 17:44
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Похоже на очередную озабоченность
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01.03.2024 17:44 Відповісти
Погрози х#йла викликають лише озабоченість, бо за 2 роки цей балабол довів на справах всьому світу, що його слова пустий звук
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01.03.2024 18:04 Відповісти
Все вони правильно відповіли, кремлівське гівно може погрожувати скільки завгодно, але він знає, чим це закінчиться для нього... Ви можете краще щось запропонувати?
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01.03.2024 20:29 Відповісти
что мы тебя с*ку 1ые в порошок сотрем. Чем плох такой ответ?
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02.03.2024 02:11 Відповісти
Аоротше - пішов на*уй! Бійся сам! 😊
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01.03.2024 17:47 Відповісти
"та уникати ескалації у відносинах із Росією"...

Що це за хрінь? Чому куйло з пупсом не бояться ніякої ескалації, а могутнє НАТО боїться?
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01.03.2024 17:48 Відповісти
Наслiдки для ********** *****:
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01.03.2024 17:50 Відповісти
Тока я вас умоляю, после такого взрыва не выпускайте наверх своего скунсика...
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01.03.2024 17:57 Відповісти
На жаль, з нинішнім НАТО це фантазії...
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01.03.2024 17:57 Відповісти
Причём превентивные удары по всем свинособачьим крупным городам.
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01.03.2024 18:20 Відповісти
Там же ільіч лежить ,кацапська святиня
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01.03.2024 18:56 Відповісти
Звісно, знає- ніяких!
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01.03.2024 17:50 Відповісти
"НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникнення ескалації з Росією", - зазначив Джоане.

Arthur Neville Chamberlain (with a sad smile): "If you try walking in my shoes, you'll stumble in my footsteps."
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01.03.2024 17:50 Відповісти
Та кацапы вже спiткнулися , щойно перетнувши наш кордон. Пиня здохне обiсцяним , як шестипалий Йоська.
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01.03.2024 18:03 Відповісти
Понты пацика-недомерка из питерской подворотни уже не работают. Вот каблуками на туфлях может действительно устрашить до колик в животе от неудержимого смеха.
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01.03.2024 17:56 Відповісти
параша погрожує НАТО, НАТО попереджає. Якийсь пінг-понг називається.
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01.03.2024 18:05 Відповісти
введете санкції ??
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01.03.2024 18:12 Відповісти
Обов"язково. І не прості, а пекельні.
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01.03.2024 18:16 Відповісти
А навіщо ви, американці, передали технології виробництва ядерної зброї совку?
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01.03.2024 18:15 Відповісти
Тобто захоплення Запорізької АЕС рашистами та копирсання у Рудому лісі , то - фікня?
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01.03.2024 18:28 Відповісти
Тобто ***** кожен раз як буде доставати ядерний елдак,Європа буде трястись і казати що ми не дамо зброю котра може дістати до ********?так ви скоро такими темпами озброєних кадировців біля рейхстагу побачіте
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01.03.2024 18:39 Відповісти
Сарана так не розуміє. Їм треба казати конкретіше: "Підари, рипнетесь і вашим петербургам з новгородами пістуц - радіоакивний попіл"
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01.03.2024 19:21 Відповісти
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02.03.2024 19:37 Відповісти
 
 