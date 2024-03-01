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НАТО о ядерных угрозах Путина: "Россия знает последствия такого шага"

НАТО

Россия знает, какие последствия ее ожидают в случае применения ядерного оружия.

Об этом в интервью заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не видим непосредственной угрозы использования Россией такого оружия. Но такие заявления очень опасны, поскольку они подрывают доверие к сфере ядерного оружия. Россия знает последствия такого шага", - сказал он.

По словам Джоане, последняя речь Путина является психологическим запугиванием, а не реальным намерением.

"Такие угрозы задействовать ядерное оружие мы слышим от российских лидеров по меньшей мере два года, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия. Это очень безответственно, потому что, когда вы владеете таким оружием, вы также имеете обязательство о сдержанности. Эти заявления являются частью их арсенала запугивания и психологического давления", - добавил заместитель генсека НАТО.

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Он также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

"Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией. Это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближается к НАТО. Мы не можем сказать, когда, но когда-то независимая суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Вероятно, эта война будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать обеспечивать поддержку Украины и избегать эскалации с Россией", - отметил Джоане.

Автор: 

НАТО (9999) Джоанэ Мирча (20)


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Топ комментарии
+12
Наслiдки для ********** *****:
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01.03.2024 17:50
+10
"та уникати ескалації у відносинах із Росією"...

Що це за хрінь? Чому куйло з пупсом не бояться ніякої ескалації, а могутнє НАТО боїться?
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01.03.2024 17:48
+8
Похоже на очередную озабоченность
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01.03.2024 17:44
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Похоже на очередную озабоченность
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01.03.2024 17:44 Ответить
Погрози х#йла викликають лише озабоченість, бо за 2 роки цей балабол довів на справах всьому світу, що його слова пустий звук
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01.03.2024 18:04 Ответить
Все вони правильно відповіли, кремлівське гівно може погрожувати скільки завгодно, але він знає, чим це закінчиться для нього... Ви можете краще щось запропонувати?
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01.03.2024 20:29 Ответить
что мы тебя с*ку 1ые в порошок сотрем. Чем плох такой ответ?
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02.03.2024 02:11 Ответить
Аоротше - пішов на*уй! Бійся сам! 😊
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01.03.2024 17:47 Ответить
"та уникати ескалації у відносинах із Росією"...

Що це за хрінь? Чому куйло з пупсом не бояться ніякої ескалації, а могутнє НАТО боїться?
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01.03.2024 17:48 Ответить
Наслiдки для ********** *****:
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01.03.2024 17:50 Ответить
Тока я вас умоляю, после такого взрыва не выпускайте наверх своего скунсика...
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01.03.2024 17:57 Ответить
На жаль, з нинішнім НАТО це фантазії...
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01.03.2024 17:57 Ответить
Причём превентивные удары по всем свинособачьим крупным городам.
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01.03.2024 18:20 Ответить
Там же ільіч лежить ,кацапська святиня
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01.03.2024 18:56 Ответить
Звісно, знає- ніяких!
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01.03.2024 17:50 Ответить
"НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникнення ескалації з Росією", - зазначив Джоане.

Arthur Neville Chamberlain (with a sad smile): "If you try walking in my shoes, you'll stumble in my footsteps."
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01.03.2024 17:50 Ответить
Та кацапы вже спiткнулися , щойно перетнувши наш кордон. Пиня здохне обiсцяним , як шестипалий Йоська.
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01.03.2024 18:03 Ответить
Понты пацика-недомерка из питерской подворотни уже не работают. Вот каблуками на туфлях может действительно устрашить до колик в животе от неудержимого смеха.
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01.03.2024 17:56 Ответить
параша погрожує НАТО, НАТО попереджає. Якийсь пінг-понг називається.
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01.03.2024 18:05 Ответить
введете санкції ??
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01.03.2024 18:12 Ответить
Обов"язково. І не прості, а пекельні.
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01.03.2024 18:16 Ответить
А навіщо ви, американці, передали технології виробництва ядерної зброї совку?
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01.03.2024 18:15 Ответить
Тобто захоплення Запорізької АЕС рашистами та копирсання у Рудому лісі , то - фікня?
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01.03.2024 18:28 Ответить
Тобто ***** кожен раз як буде доставати ядерний елдак,Європа буде трястись і казати що ми не дамо зброю котра може дістати до ********?так ви скоро такими темпами озброєних кадировців біля рейхстагу побачіте
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01.03.2024 18:39 Ответить
Сарана так не розуміє. Їм треба казати конкретіше: "Підари, рипнетесь і вашим петербургам з новгородами пістуц - радіоакивний попіл"
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01.03.2024 19:21 Ответить
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02.03.2024 19:37 Ответить
 
 