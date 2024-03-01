НАТО о ядерных угрозах Путина: "Россия знает последствия такого шага"

Россия знает, какие последствия ее ожидают в случае применения ядерного оружия.

Об этом в интервью заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не видим непосредственной угрозы использования Россией такого оружия. Но такие заявления очень опасны, поскольку они подрывают доверие к сфере ядерного оружия. Россия знает последствия такого шага", - сказал он.

По словам Джоане, последняя речь Путина является психологическим запугиванием, а не реальным намерением.

"Такие угрозы задействовать ядерное оружие мы слышим от российских лидеров по меньшей мере два года, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия. Это очень безответственно, потому что, когда вы владеете таким оружием, вы также имеете обязательство о сдержанности. Эти заявления являются частью их арсенала запугивания и психологического давления", - добавил заместитель генсека НАТО.

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Он также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

"Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией. Это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближается к НАТО. Мы не можем сказать, когда, но когда-то независимая суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Вероятно, эта война будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать обеспечивать поддержку Украины и избегать эскалации с Россией", - отметил Джоане.