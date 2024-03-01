УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини
1 447 11

В Україні торік діагностували майже 20 тисяч випадків туберкульозу, 835 з них у дітей. ІНФОГРАФІКА

Рентген

За минулий рік в Україні туберкульоз діагностували у майже 20 тисяч осіб, зокрема у 835 дітей.

За даними ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" у 2023 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз (ТБ), включно з його рецидивами, становила 19 851, або 48,4 на 100 000 населення*, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року (18 510, або 45,1 на 100 000 населення), передає Цензор.НЕТ.

Показник захворюваності на ТБ серед дітей 0–14 років склав 10,4 на 100 000 дитячого населення* (в абсолютних значеннях — 639 випадків, що становить 3,2% від загальної кількості зареєстрованих випадків ТБ у 2023 році), що більше на 40,5% порівняно з показником 2022 року (7,4 на 100 000 дитячого населення*). Збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей 0–14 років у 2023 році тісно пов’язане з погіршенням епідемічної ситуації серед дорослих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відома волонтерка Ксенія Бикова: Мій хворий на туберкульоз чоловік захищає Україну. Хвороба може перейти у відкриту форму, а "списувати" його не хочуть

Показник захворюваності на ТБ серед підлітків (15–17 років включно) збільшився на 55,3% — із 10,3 до 16,0 на 100 000 осіб відповідної вікової групи (196 випадків у 2023 році проти 127 — у 2022).

Захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини, порівняно з 2022 роком збільшилася на 5,1% і становить 8,2 на 100 000 населення* (3 350 випадків захворювання на ТБ/ВІЛ у 2023 році проти 3 191 — у 2022).

Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я України у 2023 році збільшилася до 156 осіб (2022: 148).

Захворюваність на туберкульоз в Україні 2022-23 роки
Захворюваність на туберкульоз в Україні 2022-23 роки

Автор: 

медицина (2127) туберкульоз (49)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А в Австрии заболело 300( из 9 миллионов)человек в 2023 году и то большинство это беженцы!! так может нужно перестать колоть в роддоме при рождении ребёнка в первый - третий день прививку БЦЖ, КОГДА У РЕБЕНКА ещё нет иммунитета??? что это за показатели таки в 2023 году!!!! это же эпидемия 20000 за год!!! и то ,а сколько не выявленно!!! если все привиты то почему такие цифры?? может пора задаться вопросом??? Кто в ответе за эпидемию , и это среди детей!!!! У каждой проблемы есть фамилия и цыфра бюджета!!
показати весь коментар
01.03.2024 22:28
+3
її 5 років як нема в Україні...
показати весь коментар
01.03.2024 22:37
+3
Да, но именно оно их закрыло, а отсроченный эффект, помноженный на снижение иммунитета на фоне белкового голодания, гиподинамии и т.д Украина пожинает сегодня.
показати весь коментар
01.03.2024 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти хоч раз була у тому тубдиспансері, що ти за ним так плачеш? Навіть у Києві ті диспансери були лютою жєстю, де держава не тільки знущалися над паціентами, але й над лікарями і персоналом, який там працював. Тому краще лікування закритої форми проходити в звичайній районній поліклініці, а ніж у тій жєсті.
показати весь коментар
02.03.2024 10:23 Відповісти
її 5 років як нема в Україні...
показати весь коментар
01.03.2024 22:37 Відповісти
Да, но именно оно их закрыло, а отсроченный эффект, помноженный на снижение иммунитета на фоне белкового голодания, гиподинамии и т.д Украина пожинает сегодня.
показати весь коментар
01.03.2024 23:11 Відповісти
И слава богу иначе бы остались бы без хирургических отделений и негде бы было лечить раненных.
показати весь коментар
02.03.2024 06:50 Відповісти
А в Австрии заболело 300( из 9 миллионов)человек в 2023 году и то большинство это беженцы!! так может нужно перестать колоть в роддоме при рождении ребёнка в первый - третий день прививку БЦЖ, КОГДА У РЕБЕНКА ещё нет иммунитета??? что это за показатели таки в 2023 году!!!! это же эпидемия 20000 за год!!! и то ,а сколько не выявленно!!! если все привиты то почему такие цифры?? может пора задаться вопросом??? Кто в ответе за эпидемию , и это среди детей!!!! У каждой проблемы есть фамилия и цыфра бюджета!!
показати весь коментар
01.03.2024 22:28 Відповісти
А тубики кто ликвидировал? Ась?
"и кто это в лифле накакал, ай-ай-ай"
показати весь коментар
01.03.2024 23:15 Відповісти
Раніше була практика рентгенів обовʼязково - так і виявляли .

і ще були пересувни рентгенлаби і по селам їздили.

А В УКРАЇНІ ще існує МОЗ ??
показати весь коментар
02.03.2024 00:33 Відповісти
хоть с выдуманной ковидо-неболячкой заткнулись и перестали залечивать
показати весь коментар
02.03.2024 09:52 Відповісти
18 років назад перехворів туберкульозом. Політ нормальний. Бігаю ультрамарафони, плаваю - кілометрами.
показати весь коментар
02.03.2024 10:30 Відповісти
 
 