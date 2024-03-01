В Україні торік діагностували майже 20 тисяч випадків туберкульозу, 835 з них у дітей. ІНФОГРАФІКА

За минулий рік в Україні туберкульоз діагностували у майже 20 тисяч осіб, зокрема у 835 дітей.

За даними ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" у 2023 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз (ТБ), включно з його рецидивами, становила 19 851, або 48,4 на 100 000 населення*, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року (18 510, або 45,1 на 100 000 населення), передає Цензор.НЕТ.

Показник захворюваності на ТБ серед дітей 0–14 років склав 10,4 на 100 000 дитячого населення* (в абсолютних значеннях — 639 випадків, що становить 3,2% від загальної кількості зареєстрованих випадків ТБ у 2023 році), що більше на 40,5% порівняно з показником 2022 року (7,4 на 100 000 дитячого населення*). Збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей 0–14 років у 2023 році тісно пов’язане з погіршенням епідемічної ситуації серед дорослих.

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Показник захворюваності на ТБ серед підлітків (15–17 років включно) збільшився на 55,3% — із 10,3 до 16,0 на 100 000 осіб відповідної вікової групи (196 випадків у 2023 році проти 127 — у 2022).

Захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини, порівняно з 2022 роком збільшилася на 5,1% і становить 8,2 на 100 000 населення* (3 350 випадків захворювання на ТБ/ВІЛ у 2023 році проти 3 191 — у 2022).

Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я України у 2023 році збільшилася до 156 осіб (2022: 148).



