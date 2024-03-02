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Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту

Німеччина

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що була перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил.

"За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", – заявила речниця міністерства Німецькому агентству преси в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія каже, що нібито німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Автор: 

Німеччина (7386) крилаті ракети (1073) шпигунство (997) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+33
Та шо ви домахались до тих генералів -- норм такі генерали -- за шо ім ше балакати
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02.03.2024 18:44
+26
Сподваюсь, німці не будуть виправдовуватися, а з'ясують яким чином розмова високопоставлених офіцерів потрапила до кацапів.
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02.03.2024 18:45
+19
То вони тролили каців
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02.03.2024 18:44
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То вони тролили каців
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02.03.2024 18:44 Відповісти
Щойно стало відомо :
Українці вполювали ще один російський Су-34👍🏼👍🏼👍🏼🤷🏻‍♂️
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02.03.2024 19:02 Відповісти
Яка сумна новина!👏👏👏😄
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02.03.2024 19:11 Відповісти
"Ще один" - это какой по счету за сегодня?
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02.03.2024 19:12 Відповісти
Хто їх вже рахує.

Нехай всі вже розваляться в будь який спосіб.
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02.03.2024 19:16 Відповісти
Менше потрібно оглядатись на кацапів.Вони прямо погрожують ядерними ударами,а тут якийсь місточок..
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02.03.2024 23:09 Відповісти
Та шо ви домахались до тих генералів -- норм такі генерали -- за шо ім ше балакати
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02.03.2024 18:44 Відповісти
А навіщо підтвердили?
Могли ще просто ху-йлу міньєт зробити, йому теж приємно буде..
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02.03.2024 18:44 Відповісти
Сподваюсь, німці не будуть виправдовуватися, а з'ясують яким чином розмова високопоставлених офіцерів потрапила до кацапів.
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02.03.2024 18:45 Відповісти
та то вони самі й злили розмову, щоб потролити кацапів А Шольц ще й про маскву тролінгу додав
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02.03.2024 18:56 Відповісти
І шо? Шольц всрався? - Нормальна розмова військових.
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02.03.2024 18:46 Відповісти
Я і не сумнівався що підтвердять. Тепер вибачатись перед злочинцями будуть. Гидко.
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02.03.2024 18:46 Відповісти
Для німецького народу, зараз найкращий момент щоб реабілітуватися перед світом, та поступити з московськими нацистами так само як вони поступили з німецьким народом в 1945 році в Берліні.
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02.03.2024 18:50 Відповісти
Отложеніє рузьге кірпічєй детектед!
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02.03.2024 18:51 Відповісти
Слава Німецьким Генералам!!!Ніколи не думав що таке коли небуть скажу
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02.03.2024 18:51 Відповісти
Каци про ядерний попіл верещать вже десять років і нічо, все нормально.
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02.03.2024 18:52 Відповісти
І шо?
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02.03.2024 18:52 Відповісти
Ну , і ...
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02.03.2024 18:53 Відповісти
виправдуха - не буде тауривсів. все
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02.03.2024 18:59 Відповісти
4 мільйони русскіх (не рахуючи прикацаплених) даються взнаки 😎
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02.03.2024 18:53 Відповісти
Витік розмови міг бути свідомий. Щоби на пітьмі сцялись при кожному завиванні сирени.
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02.03.2024 18:55 Відповісти
Не точно.
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02.03.2024 20:24 Відповісти
не те вже гестапо - ротате ненадійне...
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02.03.2024 18:57 Відповісти
Тобто...самі себе ... принижували перед кацапами ...щоб ...ЩО? А *** його знає цих німців. Видно з часів німкені Єкатєріні 2 генетичний зв'язок існує між цими двома плем'ями. Гітлер намагався цей зв'язок порушити--не вийшло.
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02.03.2024 18:58 Відповісти
І справді, ну прослухали і що??? Всі військові розмовляють на теми де кому і як яйця відкрутити, це ж нормально, вони для цього вчилися!!! Єдине це треба захистити всі свої перемовини по телефонах і інтернету, це генералам наука!!!
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02.03.2024 18:58 Відповісти
Погано що кацапи можуть прослуховувати.
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02.03.2024 20:19 Відповісти
Я з кумом теж обговорював підрив того місточка,нуі що далі???
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02.03.2024 18:58 Відповісти
Ви теж генерал.
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02.03.2024 19:05 Відповісти
В определенных кругах, да.
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02.03.2024 19:08 Відповісти
Навіть не єфрейтор.
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02.03.2024 19:37 Відповісти
Головне шоб по німецьки шпрехали - гітлер капут.
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02.03.2024 19:42 Відповісти
дастиш фантастиш, йа, йа!!
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02.03.2024 21:00 Відповісти
Невже, і у привладних ФРН, «хтось» до Оману на лижах їздив???
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02.03.2024 19:02 Відповісти
Це тільки у нас таке бува !
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02.03.2024 19:10 Відповісти
Будь хто може обговорювати знищення тої халабуди хоч атомною бомбою. І що? Чого приколупались?
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02.03.2024 19:03 Відповісти
це жопа-капут, коли русскіє прослуховують германських генералів

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02.03.2024 19:03 Відповісти
Немцам надо начать с зачистки русишь ваты, которые возомнили себя немцами.
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02.03.2024 19:25 Відповісти
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02.03.2024 19:05 Відповісти
Їх шо вже з рогаток лупошать👍👍👍
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02.03.2024 20:45 Відповісти
То німці лохи разом з НАТО, чи кацапи такі круті? Чи таки справді кацапів розводять.
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02.03.2024 19:09 Відповісти
Рабочий разговор, в рабочей обстановке ! А мост еще стоит ?
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02.03.2024 19:09 Відповісти
А толку з того мосту. Кацапи вже по суходолу траси проложили.
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02.03.2024 19:11 Відповісти
Тому незабаром Шольцу буде від Москви дозвіл на передачу Таурусів для руйнування мосту. Бо цей міст дійсно тільки фетиш.
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02.03.2024 19:26 Відповісти
В тебе знову попка чешеться? Тебе ж тільки вчора вдули адміни.
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02.03.2024 21:40 Відповісти
Лішь би єй пріятно било.
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02.03.2024 21:47 Відповісти
Це робота військових, планувати стратегії і тактики. чого вони перелякались, та ще й виправдовуються? Хіба що це якась зворотна гра, щоб у шольца був привід не надавати та не участвувати.
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02.03.2024 19:24 Відповісти
Та в чому ж тут зрада , я ніяк не зрозумію . !?? Ну обговорювали , і ЩО ? Ну що в цьому незвичайного . ?? Через що такий шухер у Німеччині . ?
Вони ж не обговорювали наприклад - розмір дітородного органу у канцлера Шольца , а лише те - як знищити кримський міст німецькою ракетою . !! Чому через це такий переполох ?
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02.03.2024 19:25 Відповісти
Так це не секрет .! НАТО нам передає дані зі своїх військових супутників ще з початку війни , і всім це відомо .
А стосовно пусків і наведення ракет , так їх наводять не військові НАТО , а наша ППО , по тим координатам які отримують від супутників НАТО .
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02.03.2024 19:39 Відповісти
Наші ракетники .
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02.03.2024 19:40 Відповісти
они сс*т что россия на них осерчает. Они ж типа не воюют и недолжны о таком даже помышлять
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03.03.2024 02:19 Відповісти
Виходить так, що німецька армія за Нас а касапошольц за них..
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02.03.2024 19:43 Відповісти
Він взагалі завтра скаже що він дівчина..
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02.03.2024 20:00 Відповісти
Так вот он где, Рихард Зорге!
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02.03.2024 19:47 Відповісти
У вас помилки в тексті - Так ось він де, Ріхард Зорге.
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02.03.2024 19:57 Відповісти
а навіщо варити воду?? в мене було таке падло у групі - такий мудозвон
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02.03.2024 20:19 Відповісти
ВАРИ́ВОДА, и, ч. і ж. Вередлива людина, яка змучує інших своїми причіпками, незадоволенням з будь-чого і т. ін. - Це ж не чоловік, а варивода, нудьга і печаль (Стельмах, Кров людська.., І, 1957, 18).

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 1. - С. 292.

Варивода, ди, об. Капризный человѣкъ, принуждающій дѣлать что либо совершенно ненужное и притомъ постоянно придирающійся. См. http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8 Варити воду. Не чоловік, а варивода. Ком. ІІ. № 692.

http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 1. - С. 126.
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02.03.2024 20:20 Відповісти
Підставили, ай підставили. Шольц аж заїкатися почав
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02.03.2024 20:04 Відповісти
Ймовірно говорили? А пусть сначала докажут!
От вже ті джентльмени хвостові, у правду з падлою вирішили бавитися!
"- Петька, а как это тебе удалось всех в Англии обыграть "в очко"?
- Знаете, Василий Иванович, сдали мне карты, а я решил их на€бать и говорю: у меня "очко"! Так они карты и побросали без проверки - джентльмены, они народ такой, верят на слово. Вот тут мне карта и попёрла, ох, попёрла!".
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02.03.2024 20:15 Відповісти
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/panne-russen-hoeren-geheim-gespraech-deutscher-generaele-*****-taurus-ab-87367628.bild.html Panne: Russen hören Geheim-Gespräch deutscher Generäle über Taurus ab. | Politik | BILD.de

Чому не пишете про найголовніший скандал у Німеччині - у підслуханій розмові офіцерів, яку опублікувала Симонян, ідеться про те, що Шольц бреше - для обслуговування та програмування Taurus в Україну не потрібно відправляти німецьких солдатів!

Про це йдеться у статті за посиланням
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02.03.2024 20:24 Відповісти
А як це німецьких генералів не слухали раніше ?
З'явилась нова апаратура ?
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02.03.2024 20:26 Відповісти
Ото перед початком масакри, згадалось, американці твердо попереджали , що вона точно почнеться, а європейці все вимагали в них інформацію про джерело розвідданих. Американці не розкрили... Хай там як , залишається сподіватись, аби оце був найнебезпечніший успіх лаптєй.
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02.03.2024 20:35 Відповісти
Запізнились! В Німеччині цю тему навіть ПЕНЕРИ (БОМЖІ) вже залишили обговорювати.
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02.03.2024 22:02 Відповісти
Ждем, результатов.
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03.03.2024 01:25 Відповісти
Такий собі радіоспектакль ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу Не делай ето т. Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу від т. Путіна вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці? А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus. Он также сказал, что не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей, https://www.focus.de/politik/deutschland/was-der-ukraine-fehlt-ist-munition-so-erklaert-bundeskanzler-scholz-das-taurus-aus-fuer-die-ukraine_id_259705270.html сообщало издание Focus. Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6599ea3a9a7947124dc957cf замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-proveraet-vozmoznuu-proslusku-razgovora-oficerov-bundesvera/a-68423357 требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер https://www.dw.com/ru/olaf-solc-obosnoval-otkaz-ot-postavok-ukraine-taurus/a-68413596 указал : «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

 Такий собі радіоспектакль ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу Не делай ето т. Шольц"

 https://novayagazeta.eu/articles/2024/03/02/simonian-opublikovala-razgovor-nemetskikh-********-o-*******-pomoshchi-ukraine-i-raketnom-udare-po-krymskomu-mostu-v-germanii-podtverdili-fakt-proslushki
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03.03.2024 06:50 Відповісти
 
 