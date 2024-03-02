Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту
У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що була перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил.
"За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", – заявила речниця міністерства Німецькому агентству преси в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
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Українці вполювали ще один російський Су-34👍🏼👍🏼👍🏼🤷🏻♂️
Нехай всі вже розваляться в будь який спосіб.
Могли ще просто ху-йлу міньєт зробити, йому теж приємно буде..
Вони ж не обговорювали наприклад - розмір дітородного органу у канцлера Шольца , а лише те - як знищити кримський міст німецькою ракетою . !! Чому через це такий переполох ?
А стосовно пусків і наведення ракет , так їх наводять не військові НАТО , а наша ППО , по тим координатам які отримують від супутників НАТО .
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 1. - С. 292.
Варивода, ди, об. Капризный человѣкъ, принуждающій дѣлать что либо совершенно ненужное и притомъ постоянно придирающійся. См. http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8 Варити воду. Не чоловік, а варивода. Ком. ІІ. № 692.
http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 1. - С. 126.
От вже ті джентльмени хвостові, у правду з падлою вирішили бавитися!
"- Петька, а как это тебе удалось всех в Англии обыграть "в очко"?
- Знаете, Василий Иванович, сдали мне карты, а я решил их на€бать и говорю: у меня "очко"! Так они карты и побросали без проверки - джентльмены, они народ такой, верят на слово. Вот тут мне карта и попёрла, ох, попёрла!".
Чому не пишете про найголовніший скандал у Німеччині - у підслуханій розмові офіцерів, яку опублікувала Симонян, ідеться про те, що Шольц бреше - для обслуговування та програмування Taurus в Україну не потрібно відправляти німецьких солдатів!
Про це йдеться у статті за посиланням
З'явилась нова апаратура ?
І миттєва реакція Москви з погрозами типу Не делай ето т. Шольц"
А чи не є це допомога т. Шольцу від т. Путіна вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці? А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?
"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus. Он также сказал, что не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей, https://www.focus.de/politik/deutschland/was-der-ukraine-fehlt-ist-munition-so-erklaert-bundeskanzler-scholz-das-taurus-aus-fuer-die-ukraine_id_259705270.html сообщало издание Focus. Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.
При этом давление на канцлера, как https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6599ea3a9a7947124dc957cf замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-proveraet-vozmoznuu-proslusku-razgovora-oficerov-bundesvera/a-68423357 требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.
Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер https://www.dw.com/ru/olaf-solc-obosnoval-otkaz-ot-postavok-ukraine-taurus/a-68413596 указал : «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."
Такий собі радіоспектакль ?
І миттєва реакція Москви з погрозами типу Не делай ето т. Шольц"
https://novayagazeta.eu/articles/2024/03/02/simonian-opublikovala-razgovor-nemetskikh-********-o-*******-pomoshchi-ukraine-i-raketnom-udare-po-krymskomu-mostu-v-germanii-podtverdili-fakt-proslushki