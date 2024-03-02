Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що була перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил.

"За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", – заявила речниця міністерства Німецькому агентству преси в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

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Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.