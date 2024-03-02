УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11272 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 074 9

Росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок в Одесі, - Костін

Одеса, наслідки російського удару

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що війська РФ цілеспрямовано завдали ударів по житловому будинку в Одесі.

"Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови", - заявив Костін у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що ця політика починається саме в Кремлі. Злочинні накази віддаються саме з Кремля", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4-місячний Тимофій спав з мамою у своєму ліжку: Росія вбила в Одесі немовля з матір’ю. ФОТО

"Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу. Ми, як органи прокуратури, органи правопорядку спільно з нашими партнерами з Міжнародного кримінальному суді та інших країн, які проводять власні розслідування, робимо все можливе аби кожен, хто винен в загибелі українців, в тортурах та зґвалтуванні, кожен був притягнутий до відповідальності", - додав Генпрокурор.

Російський дрон вночі проти 2 березня вдарив у житлову дев'ятиповерхівку в Одесі. Станом на 21 годину 2 березня з-під завалів дістали тіла 8 загиблих, серд них двоє дітей.

Автор: 

Одеса (5473) атака (351) Костін Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шукайте хто навів. його знищити потрібно разом з його виводком.
показати весь коментар
02.03.2024 22:12 Відповісти
А що там наводити?
показати весь коментар
02.03.2024 22:24 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 22:37 Відповісти
так де це ПВО - над куполом в Києві ? - а на всіх насрать - хто Буданову чи Єрмаку що в очі сказав ? - що вони здають Україну
показати весь коментар
02.03.2024 22:19 Відповісти
Смерть путлеру! Смерть кацапії!
показати весь коментар
02.03.2024 22:34 Відповісти
«Ждуни» продовжують убивати Українців!

А, оті особи, стефанчук+зеленський+шмигаль, впродовж 2 років, так і вносять нагальних змін до законодавства України!! Можливо, Оманські інвестори» заборонили??
показати весь коментар
02.03.2024 23:21 Відповісти
Кацапи тіпа АТАМСТІЛІ за Підєрбург 💤
Гнойні тварі, це тільки початок, Підєрбург буде теж горіти з Мацквою разом
показати весь коментар
02.03.2024 23:27 Відповісти
Скоріж за все БПЛА йшов курсом на кацапську нафтобазу але його збили над хрущовкой.
Як би влетів у хрущовку - два під'їзди як корова б злизала.
показати весь коментар
02.03.2024 23:40 Відповісти
якщо всі забули, то нагадаю, що якраз на підриві простих жилих багатоповерхівок обнулений карлик пук ін якраз і прийшов до влади на ********* в кінці 1990-их років.....
показати весь коментар
03.03.2024 05:28 Відповісти
 
 