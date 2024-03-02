Росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок в Одесі, - Костін
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що війська РФ цілеспрямовано завдали ударів по житловому будинку в Одесі.
"Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови", - заявив Костін у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що ця політика починається саме в Кремлі. Злочинні накази віддаються саме з Кремля", - наголосив він.
"Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу. Ми, як органи прокуратури, органи правопорядку спільно з нашими партнерами з Міжнародного кримінальному суді та інших країн, які проводять власні розслідування, робимо все можливе аби кожен, хто винен в загибелі українців, в тортурах та зґвалтуванні, кожен був притягнутий до відповідальності", - додав Генпрокурор.
Російський дрон вночі проти 2 березня вдарив у житлову дев'ятиповерхівку в Одесі. Станом на 21 годину 2 березня з-під завалів дістали тіла 8 загиблих, серд них двоє дітей.
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Гнойні тварі, це тільки початок, Підєрбург буде теж горіти з Мацквою разом
Як би влетів у хрущовку - два під'їзди як корова б злизала.