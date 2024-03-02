Атака РФ на Одесу: виявлено тіло восьмої загиблої людини. ФОТО

Рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини під завалами багатоповерхівки в Одесі.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини.



Тривають роботи з деблокації", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Раніше було відомо, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу становила 7 осіб.