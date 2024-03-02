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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Атака РФ на Одесу: виявлено тіло восьмої загиблої людини. ФОТО

Рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини під завалами багатоповерхівки в Одесі.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини.

Тривають роботи з деблокації", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 7 осіб: з-під завалів дістали тіла жінки із тримісячною дитиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Розбір завалів в Одесі
Розбір завалів в Одесі

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Раніше було відомо, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу становила 7 осіб.

Автор: 

обстріл (28687) Одеса (5473) жертви (1801)


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Топ коментарі
+7
Курва кацапська іди в дупу!
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02.03.2024 21:33
+7
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02.03.2024 21:37
+6
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02.03.2024 21:39
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Курва кацапська іди в дупу!
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02.03.2024 21:33 Відповісти
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02.03.2024 21:37 Відповісти
С самого начала сказали что пропали без вести 12 человек. Что нужно было еще сказать?
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02.03.2024 22:39 Відповісти
Твари конченые кацапы! Освободили от жизней.
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02.03.2024 21:26 Відповісти
буба - міняй генштаб!
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02.03.2024 21:31 Відповісти
Генштаб уже поменяли. Пора менять Бубу, я так думаю.
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02.03.2024 22:39 Відповісти
спочятку буба поміняє КСУ, а вже потім запрос, чи він легітимний...
і ви і я знаємо відповідь!
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03.03.2024 02:37 Відповісти
Хай будуть прокляті всі московити до сотого покоління! Коли ж вони вже нап'ються людської крові???
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02.03.2024 21:31 Відповісти
Це таке мабуть буде і після війни
Бо якщо навіть і виженуть кацапів
То запускати шахеди ніхто не завадить
Україна буде у війні з Росією як Ізраїль з Палестиною
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02.03.2024 21:36 Відповісти
Тільки московія (+ Китай + персія + пів.корея + путінферштейни) - це не палестина. Та й Україна теж, на жаль, не Ізраїль...
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02.03.2024 21:45 Відповісти
папередникі '''''', знову вони
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02.03.2024 21:36 Відповісти
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02.03.2024 21:39 Відповісти
ставка йося, ти я і шмоня - буданга камандітер!
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02.03.2024 21:43 Відповісти
не тягне сирський - провали на всіх фронтах...
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02.03.2024 21:46 Відповісти
Це-звичайна міська багатоповерхівка з цивільними громадянами в умовно неприфронтовому місті, до чого тут фронт сирського та твої висери ? Ти краще своїх харантів територіальної цілісності України від канікул та міряння усякою хернею пни, щоб Україна кацапське кодло швидше розбила та воно на нато не полізло.
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02.03.2024 22:18 Відповісти
повчі жїнку борщ варити своїми висерами, підахох...
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03.03.2024 02:21 Відповісти
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02.03.2024 21:48 Відповісти
кацапня, ви потні вузькоокі тварі...
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03.03.2024 02:18 Відповісти
але і зелений мерзотник теж повинен у цих смертях
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03.03.2024 04:39 Відповісти
 
 