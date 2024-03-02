Атака РФ на Одессу: обнаружено тело восьмого погибшего человека. ФОТО

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего под завалами многоэтажки в Одессе.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.

Продолжаются работы по деблокации", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По последним данным, число погибших в результате российской атаки на Одессу составило 7 человек.