Атака РФ на Одессу: обнаружено тело восьмого погибшего человека. ФОТО
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего под завалами многоэтажки в Одессе.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.
Продолжаются работы по деблокации", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
По последним данным, число погибших в результате российской атаки на Одессу составило 7 человек.
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і ви і я знаємо відповідь!
Бо якщо навіть і виженуть кацапів
То запускати шахеди ніхто не завадить
Україна буде у війні з Росією як Ізраїль з Палестиною