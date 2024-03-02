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Атака РФ на Одессу: обнаружено тело восьмого погибшего человека. ФОТО

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего под завалами многоэтажки в Одессе.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.

Продолжаются работы по деблокации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Число погибших вследствие российской атаки на Одессу возросло до 7 человек: из-под завалов достали тела женщины с трехмесячным ребенком. ФОТОрепортаж (обновлено)

Розбір завалів в Одесі
Розбір завалів в Одесі

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По последним данным, число погибших в результате российской атаки на Одессу составило 7 человек.

Автор: 

обстрел (27351) Одесса (7898) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+7
Курва кацапська іди в дупу!
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02.03.2024 21:33
+7
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02.03.2024 21:37
+6
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02.03.2024 21:39
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Курва кацапська іди в дупу!
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02.03.2024 21:33 Ответить
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02.03.2024 21:37 Ответить
С самого начала сказали что пропали без вести 12 человек. Что нужно было еще сказать?
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02.03.2024 22:39 Ответить
Твари конченые кацапы! Освободили от жизней.
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02.03.2024 21:26 Ответить
буба - міняй генштаб!
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02.03.2024 21:31 Ответить
Генштаб уже поменяли. Пора менять Бубу, я так думаю.
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02.03.2024 22:39 Ответить
спочятку буба поміняє КСУ, а вже потім запрос, чи він легітимний...
і ви і я знаємо відповідь!
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03.03.2024 02:37 Ответить
Хай будуть прокляті всі московити до сотого покоління! Коли ж вони вже нап'ються людської крові???
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02.03.2024 21:31 Ответить
Це таке мабуть буде і після війни
Бо якщо навіть і виженуть кацапів
То запускати шахеди ніхто не завадить
Україна буде у війні з Росією як Ізраїль з Палестиною
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02.03.2024 21:36 Ответить
Тільки московія (+ Китай + персія + пів.корея + путінферштейни) - це не палестина. Та й Україна теж, на жаль, не Ізраїль...
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02.03.2024 21:45 Ответить
папередникі '''''', знову вони
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02.03.2024 21:36 Ответить
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02.03.2024 21:39 Ответить
ставка йося, ти я і шмоня - буданга камандітер!
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02.03.2024 21:43 Ответить
не тягне сирський - провали на всіх фронтах...
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02.03.2024 21:46 Ответить
Це-звичайна міська багатоповерхівка з цивільними громадянами в умовно неприфронтовому місті, до чого тут фронт сирського та твої висери ? Ти краще своїх харантів територіальної цілісності України від канікул та міряння усякою хернею пни, щоб Україна кацапське кодло швидше розбила та воно на нато не полізло.
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02.03.2024 22:18 Ответить
повчі жїнку борщ варити своїми висерами, підахох...
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03.03.2024 02:21 Ответить
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02.03.2024 21:48 Ответить
кацапня, ви потні вузькоокі тварі...
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03.03.2024 02:18 Ответить
але і зелений мерзотник теж повинен у цих смертях
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03.03.2024 04:39 Ответить
 
 