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Новости Война
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Россияне целенаправленно атаковали жилой дом в Одессе, - Костин

Одеса, наслідки російського удару

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что войска РФ целенаправленно нанесли удары по жилому дому в Одессе.

"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с каким-либо военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", - заявил Костин в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что эта политика начинается именно в Кремле. Преступные приказы отдаются именно из Кремля", - подчеркнул он.

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"Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО. Ведь мы должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира. Мы как органы прокуратуры, органы правопорядка совместно с нашими партнерами из Международного уголовного суда и других стран, которые проводят собственные расследования, делаем все возможное, чтобы каждый, кто виноват в гибели украинцев, в пытках и изнасиловании, каждый был привлечен к ответственности", - добавил Генпрокурор.

Российский дрон ночью на 2 марта ударил в жилую девятиэтажку в Одессе. По состоянию на 21:00 2 марта из-под завалов извлекли тела 8 погибших, среди них - двое детей.

Автор: 

Одесса (7898) атака (385) Костин Андрей (181)


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шукайте хто навів. його знищити потрібно разом з його виводком.
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02.03.2024 22:12 Ответить
А що там наводити?
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02.03.2024 22:24 Ответить
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02.03.2024 22:37 Ответить
так де це ПВО - над куполом в Києві ? - а на всіх насрать - хто Буданову чи Єрмаку що в очі сказав ? - що вони здають Україну
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02.03.2024 22:19 Ответить
Смерть путлеру! Смерть кацапії!
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02.03.2024 22:34 Ответить
«Ждуни» продовжують убивати Українців!

А, оті особи, стефанчук+зеленський+шмигаль, впродовж 2 років, так і вносять нагальних змін до законодавства України!! Можливо, Оманські інвестори» заборонили??
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02.03.2024 23:21 Ответить
Кацапи тіпа АТАМСТІЛІ за Підєрбург 💤
Гнойні тварі, це тільки початок, Підєрбург буде теж горіти з Мацквою разом
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02.03.2024 23:27 Ответить
Скоріж за все БПЛА йшов курсом на кацапську нафтобазу але його збили над хрущовкой.
Як би влетів у хрущовку - два під'їзди як корова б злизала.
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02.03.2024 23:40 Ответить
якщо всі забули, то нагадаю, що якраз на підриві простих жилих багатоповерхівок обнулений карлик пук ін якраз і прийшов до влади на ********* в кінці 1990-их років.....
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03.03.2024 05:28 Ответить
 
 