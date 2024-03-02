Россияне целенаправленно атаковали жилой дом в Одессе, - Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что войска РФ целенаправленно нанесли удары по жилому дому в Одессе.

"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с каким-либо военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", - заявил Костин в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что эта политика начинается именно в Кремле. Преступные приказы отдаются именно из Кремля", - подчеркнул он.

Смотрите также: 4-месячный Тимофей спал с мамой в своей постели: Россия убила в Одессе младенца с матерью. ФОТО

"Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО. Ведь мы должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира. Мы как органы прокуратуры, органы правопорядка совместно с нашими партнерами из Международного уголовного суда и других стран, которые проводят собственные расследования, делаем все возможное, чтобы каждый, кто виноват в гибели украинцев, в пытках и изнасиловании, каждый был привлечен к ответственности", - добавил Генпрокурор.

Российский дрон ночью на 2 марта ударил в жилую девятиэтажку в Одессе. По состоянию на 21:00 2 марта из-под завалов извлекли тела 8 погибших, среди них - двое детей.