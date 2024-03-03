Атака на Одесу: кількість загиблих зросла до 9. ВІДЕО+ФОТО
Рятувальники під завалами виявили тіло ще однієї жертви російського удару по Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", - йдеться в повідомленні.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 3 березня в регіоні оголошено День жалоби.
"В Одесі та області сьогодні оголошено жалобу по загиблих внаслідок російської атаки. Великий біль не тільки для Одещини, а й для всієї України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.03.2024 09:00
+11 Gary Grant
показати весь коментар03.03.2024 09:10
+10 вова заПППукин #425288
показати весь коментар03.03.2024 09:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перші секунди після влучення.
(https://t.me/odessa_life)
Негайно потрібно відправити т.з. "президента" і уряд у відставку, віддати під суд і скарати. Інакше нашу країну, Націю чекає погибель - вони ведуть Україну до прірви.