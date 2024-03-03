Атака на Одесу: кількість загиблих зросла до 9. ВІДЕО+ФОТО

Рятувальники під завалами виявили тіло ще однієї жертви російського удару по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", - йдеться в повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 3 березня в регіоні оголошено День жалоби.

"В Одесі та області сьогодні оголошено жалобу по загиблих внаслідок російської атаки. Великий біль не тільки для Одещини, а й для всієї України", - йдеться в повідомленні.

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