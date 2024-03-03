У Monobank стався технічний збій, фахівці працюють над усуненням проблем (оновлено)

Зранку 3 березня у Monobank стався технічний збій.

Про це повідомив у телеграм-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте:(", - написав він.

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Згодом Гороховський повідомив, що Monobank уже працює в звичному режимі.