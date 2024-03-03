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Новини
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У Monobank стався технічний збій, фахівці працюють над усуненням проблем (оновлено)

monobank

Зранку 3 березня у Monobank стався технічний збій.

Про це повідомив у телеграм-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте:(", - написав він.

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Згодом Гороховський повідомив, що Monobank уже працює в звичному режимі.

Автор: 

банки (7740) Monobank (87)


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Камсамолец 80-90-х не останется без прибыли
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03.03.2024 11:55 Відповісти
Я називав його "останній перший".
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03.03.2024 12:08 Відповісти
Хз, що то за авантюра від гороховського, але я сплатила комуналку, електрику, воду, інет і телік - годину/півтори тому без таблів. Ще й трохи задонила.

Піндить, як дихає. Чи фінансування проекту випрошує?
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03.03.2024 12:03 Відповісти
Ні. У мене поповнення телефону досі висить - і гроші не знімає, і скасовувати не можна. Намагався сплатити вчора зранку.
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04.03.2024 12:57 Відповісти
Монобанк запущено на гроші вкрадені в Привату.
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03.03.2024 12:20 Відповісти
 
 