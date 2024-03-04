Росіяни все частіше використовують протирадіолокаційні ракети Х-31П для виявлення українських систем ППО, - ОК "Південь"
Росіяни намагаються виявити систему ППО України, для цього використовують ракету Х-31П
Як інформує Цензор. НЕТ, про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Це протирадіолокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій. Саме така ракета свого часу влучила в іноземне судно, оскільки там є радіолокаційна система", - зазначила вона.
Речниця сил оборони півдня підкреслила, що після втрати літака далекої радіолокаційної розвідки А-50 ворог дещо активізувався з використанням ракет Х-31П. Проте 3 березня, ракета, якою росіяни намагалися завдати удару по Одещині, у повітрі втратила бойову спроможність.
"Не маючи змогу на півдні наближатися для застосування керованих авіаційних бомб, ворог застосовує ракети", - додала Гуменюк.
Вона пояснила, що Сили оборони, як правило, спостерігають таку активність, коли в росіян не вистачає розвідувальної інформації.
"Це як розвідка боєм. Якщо спрацює, то 100% є система ППО. Або якщо ракета досягне цілі, значить, протирадіолокаційну систему вдалось знищити", - сказала Гуменюк.
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Солдат ЗСУ каже про український газ,але він насправді не Український...нічого нового...так було ще при Кучмістах...