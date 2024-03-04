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Новини
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Росіяни все частіше використовують протирадіолокаційні ракети Х-31П для виявлення українських систем ППО, - ОК "Південь"

ракета,х-31п

Росіяни намагаються виявити систему ППО України, для цього використовують ракету Х-31П

Як інформує Цензор. НЕТ, про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Це протирадіолокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій. Саме така ракета свого часу влучила в іноземне судно, оскільки там є радіолокаційна система", - зазначила вона.

Речниця сил оборони півдня підкреслила, що після втрати літака далекої радіолокаційної розвідки А-50 ворог дещо активізувався з використанням ракет Х-31П. Проте 3 березня, ракета, якою росіяни намагалися завдати удару по Одещині, у повітрі втратила бойову спроможність.

"Не маючи змогу на півдні наближатися для застосування керованих авіаційних бомб, ворог застосовує ракети", - додала Гуменюк.

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Вона пояснила, що Сили оборони, як правило, спостерігають таку активність, коли в росіян не вистачає розвідувальної інформації.

"Це як розвідка боєм. Якщо спрацює, то 100% є система ППО. Або якщо ракета досягне цілі, значить, протирадіолокаційну систему вдалось знищити", - сказала Гуменюк.

Автор: 

ракети (4032) росія (65415) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+3
Дерев'яний макет NASAMS біля Овдіївки.
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04.03.2024 10:30
+2
Цікаво ,як ви кацапи могли його потерять ,якщо у вас його нема?
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04.03.2024 10:33
+1
Та невже? Хто міг би подумати.
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04.03.2024 10:44
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04.03.2024 10:11 Відповісти
Дерев'яний макет NASAMS біля Овдіївки.
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04.03.2024 10:30 Відповісти
Цікаво ,як ви кацапи могли його потерять ,якщо у вас його нема?
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04.03.2024 10:33 Відповісти
NASAMS отстелял и сразу в спец бункер так как и Патриот и Химарсы
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04.03.2024 10:45 Відповісти
на то он и Олух
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04.03.2024 11:19 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=65d2b102cd6037ef&sxsrf=ACQVn09jN0XMtFOjjIbrZ_cnGGyIFNee4A:1709541768707&q=%D1%85-31+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=X&ved=2ahUKEwi9w-ium9qEAxVsSfEDHelgDe4Q6BMoAHoECFAQAg Розробник : ОКБ «Зірка», https://www.google.com/search?sca_esv=65d2b102cd6037ef&sxsrf=ACQVn09jN0XMtFOjjIbrZ_cnGGyIFNee4A:1709541768707&q=%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC2rMq4qXMTKcWHhhQUgDADcf_-hGQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9w-ium9qEAxVsSfEDHelgDe4QmxMoAXoECFAQAw СРСР ; Хохлов Г
показати весь коментар
04.03.2024 10:43 Відповісти
Та невже? Хто міг би подумати.
показати весь коментар
04.03.2024 10:44 Відповісти
https://youtube.com/shorts/NGJ7JWSxQgE?si=cy-pakl5qKB-wHxU ...

Солдат ЗСУ каже про український газ,але він насправді не Український...нічого нового...так було ще при Кучмістах...
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04.03.2024 11:12 Відповісти
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04.03.2024 14:55 Відповісти
 
 