Понад 100 осіб допитали у справі Коломойського, - БЕБ

В рамках розслідування справи щодо олігарха Ігоря Коломойського було допитано понад 100 осіб.

Про це розповів т.в.о. директора БЕБ Андрій Пащук в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, серед більш як ста допитаних у справі Коломойського є й колишні та чинні співробітники ПриватБанку: інкасатори, касири і менеджмент.

"Це дуже об’ємне провадження. В його межах допитано понад 100 людей, проведено 2 експертизи, ще дві призначено. Це комплексна інженерно-технічна та судово-економічна експертизи. Схема, яку розслідує БЕБ, дуже складна, в ній було задіяно понад 10 суб’єктів господарювання, зокрема 4 комерційні банки", - сказав Пащук.

Розслідування ускладнюється тим, що події, які досліджуються в провадженні, відтерміновані в часі. Очільник Бюро також поскаржився, що на перебіг слідства негативно впливає велика кількість маніпуляцій, зокрема й медійних, довкола "кейсів Коломойського".

"Думаю, ближчим часом детективи нададуть більше подробиць", - додав він.

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Справа Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня 2023 року Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня 2023 року Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня 2023 року суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 млрд гривень.

15 листопада 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

28 лютого 2024 року Коломойському продовжили тримання під вартою до 25 квітня та зменшили розмір застави до 2,4 млрд грн.

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