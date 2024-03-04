ЄС має ухвалити аналог американського ленд-лізу для України, - депутат Європарламенту Галлер

У Європейському парламенті пропонують створити аналог американського ленд-лізу для України.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини (EPP) Міхаель Галлер, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є головна мета - озброїти Україну. Більше того, я вважаю, що ми маємо вдатися до всіх можливих сценаріїв та інструментів, спрямованих на постачання Україні як нових, сучасних систем, так і застарілих озброєнь, які також критично необхідні на полі бою українцям", - наголосив він.

"Я вважаю, що Євросоюзу потрібен аналог американського ленд-лізу. Такий же механізм, як був у США, тільки з боку ЄС для України", - додав Галлер.

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