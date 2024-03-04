2 211 21
ЄС має ухвалити аналог американського ленд-лізу для України, - депутат Європарламенту Галлер
У Європейському парламенті пропонують створити аналог американського ленд-лізу для України.
Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини (EPP) Міхаель Галлер, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є головна мета - озброїти Україну. Більше того, я вважаю, що ми маємо вдатися до всіх можливих сценаріїв та інструментів, спрямованих на постачання Україні як нових, сучасних систем, так і застарілих озброєнь, які також критично необхідні на полі бою українцям", - наголосив він.
"Я вважаю, що Євросоюзу потрібен аналог американського ленд-лізу. Такий же механізм, як був у США, тільки з боку ЄС для України", - додав Галлер.
Топ коментарі
+4 Randall Flag #387882
показати весь коментар04.03.2024 15:22
+4 Kite #527076
показати весь коментар04.03.2024 15:33
+3 irenka ko
показати весь коментар04.03.2024 15:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про що там ще тринділи боти і просто ідіоти?
Поки ви всі зберетеся та проголосуєте, а потім почнете вмовляти прокацапське крило та ми можемо закінчитися.
Безкоштовно. Повернення в 2072 році. З терміном дії - закінчення конфлікту 2014, та вивід військ з території України.
Демократи підтримали коли не вдався "Київ за 3 дні" - в квітні 2022
Змінили термі дії. Прибрали умову "перемога України", змінивши на фіксовану дату 1 жовтня 2023
Також прибрали звітність президента, щоб не було питань - чому допомога дорівнює 0$
А далі всі все замовчували до 1 жовтня 2023.
І лендліз закінчився не розпочавшись.
Влітку 2023 - настирливі республіканці проголосували подовження лендлізу на 2024 рік
В Сенаті - демократи викинули цю поправку з оборонного бюджету
Пояснення "президент має PDA допомогу - якої достатньо"
На 1 жовтня 2023 - не використано 5.3млрд PDA допомоги.
Зараз є залишок 4.2млрд PDA допомоги.
Адміністрація не має бажання надавати PDA допомогу.
Вимагають прийняття нового бюджету на 2 роки, в сумі 13.4млрд на PDA допомогу.
Що в 2 рази менше ніж в 2023 році, та в 4 рази менше ніж в 2022 році
вчора один каже, що не в змозі, за пів року, напиляти один млн снарядів, другий, сьогодні, каже, а давайте дамо, отой млн снарядів, в кредит.