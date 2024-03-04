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ЕС должен принять аналог американского ленд-лиза для Украины, - депутат Европарламента Галлер

галлер

В Европейском парламенте предлагается создать аналог американского ленд-лиза для Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Германии (EPP) Михаэль Галлер, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть главная цель - вооружить Украину. Более того, я считаю, что мы должны прибегнуть ко всем возможным сценариям и инструментам, направленным на поставку Украине как новых, современных систем, так и устаревших вооружений, которые также критически необходимы на поле боя украинцам", - подчеркнул он.

"Я считаю, что Евросоюзу нужен аналог американского ленд-лиза. Такой же механизм, как был у США, только со стороны ЕС для Украины", - добавил Галлер.

Читайте также: Нужно вернуться к американскому ленд-лизу для Украины, - депутат Европарламента Ауштрявичюс

Автор: 

Евросоюз (17155) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+4
"Так цн ж невигідно!!!!" "За нього ж потім платити треба буде!!!!!!" "Нам і так всього безкоштовно дають вдосталь!!!"

Про що там ще тринділи боти і просто ідіоти?
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04.03.2024 15:22
+4
Та куди ж ми будемо ці лендлізи складати? Може фате вже.
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04.03.2024 15:33
+3
Як то кажуть: - поки товстий схудне, худий здохне.

Поки ви всі зберетеся та проголосуєте, а потім почнете вмовляти прокацапське крило та ми можемо закінчитися.
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04.03.2024 15:28
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"Так цн ж невигідно!!!!" "За нього ж потім платити треба буде!!!!!!" "Нам і так всього безкоштовно дають вдосталь!!!"

Про що там ще тринділи боти і просто ідіоти?
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04.03.2024 15:22 Ответить
Шольцу якось стрьомно передавати або продавати по лендлізу Тауруси, або літаки,або інше високоефективне озброєння. Бо путлєр може сприйняти це як напад Німетчини на кацапію!
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04.03.2024 15:25 Ответить
Як то кажуть: - поки товстий схудне, худий здохне.

Поки ви всі зберетеся та проголосуєте, а потім почнете вмовляти прокацапське крило та ми можемо закінчитися.
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04.03.2024 15:28 Ответить
Тобто від х@я вуха ще й від ЄС? Ми хоч гвинтик отримали по тому ленд-лізу від США? Якесь знущання.
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04.03.2024 15:28 Ответить
А працювати він буде теж як американський?
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04.03.2024 15:31 Ответить
Американський ленд ліз було прийнято для підстраховки і щоб проштовхнти пряму військову допомогу. Навіть якщо Ленд-Ліз не запрацює від підштовхне шольців активніше і сміливіше надавати зброю, бо відповідальність буде розділена між країнами ЄС
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04.03.2024 15:35 Ответить
Добре якщо так буде.
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04.03.2024 15:38 Ответить
Ви поки надумаєтесь щось робити, кацапи свої чоботи в Антлантичному океані помиють.
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04.03.2024 15:32 Ответить
Ну, за помить чоботи у водах Атлантики, то волога мрія всій орди ще з часів темуджина шо взяв погоняло Чінгіз-хан та його полководця Субудая, тувінца до речі за походженням, но їх вологі мрії залишаются вологіми мріями.
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04.03.2024 15:45 Ответить
Тільки не аналог
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04.03.2024 15:33 Ответить
Та куди ж ми будемо ці лендлізи складати? Може фате вже.
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04.03.2024 15:33 Ответить
А американський лендліз ВСЕ? Теперь буде такий самий вропейський. А розпоряжатися ним треба поставити Шольца.
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04.03.2024 15:34 Ответить
МІльйони українців рятують американські Хаймарси, Петріоти, касетні снаряди. Без них народ вже був би знищений і нам можна лише дякувати за порятунок в будь-якій формі. Зеленій владі потрібно запустити власне виробництво зброї і тоді самим вже вирішувти як нею розпоряджатися, а поки що брати що є бо від нас нічого не залежить
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04.03.2024 15:41 Ответить
підтримую
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04.03.2024 15:44 Ответить
Був запропонований республіканцями, ще в січні 2022 - щоб попередити напад.
Безкоштовно. Повернення в 2072 році. З терміном дії - закінчення конфлікту 2014, та вивід військ з території України.

Демократи підтримали коли не вдався "Київ за 3 дні" - в квітні 2022
Змінили термі дії. Прибрали умову "перемога України", змінивши на фіксовану дату 1 жовтня 2023
Також прибрали звітність президента, щоб не було питань - чому допомога дорівнює 0$

А далі всі все замовчували до 1 жовтня 2023.
І лендліз закінчився не розпочавшись.

Влітку 2023 - настирливі республіканці проголосували подовження лендлізу на 2024 рік
В Сенаті - демократи викинули цю поправку з оборонного бюджету

Пояснення "президент має PDA допомогу - якої достатньо"

На 1 жовтня 2023 - не використано 5.3млрд PDA допомоги.
Зараз є залишок 4.2млрд PDA допомоги.
Адміністрація не має бажання надавати PDA допомогу.
Вимагають прийняття нового бюджету на 2 роки, в сумі 13.4млрд на PDA допомогу.
Що в 2 рази менше ніж в 2023 році, та в 4 рази менше ніж в 2022 році
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04.03.2024 17:44 Ответить
вони такі кумедні, оці пристаркуваті рожеві єдинорогі.
вчора один каже, що не в змозі, за пів року, напиляти один млн снарядів, другий, сьогодні, каже, а давайте дамо, отой млн снарядів, в кредит.
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04.03.2024 15:35 Ответить
Маєте надію, що поки буде створено євро-лендліз, війна скінчиться?
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04.03.2024 15:41 Ответить
На відміну від Америки, там немає що лендлізити.
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04.03.2024 15:42 Ответить
У русні дозволу питали? Не дозволить же.
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04.03.2024 15:54 Ответить
не дай Бог ,ЄС ухвалить ще одне наіпалово українського народу ,як це вже зробили США із своїм ленд- лізом....
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04.03.2024 16:06 Ответить
Главное не допустить эскалации.
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04.03.2024 17:04 Ответить
 
 