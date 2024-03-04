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ЕС должен принять аналог американского ленд-лиза для Украины, - депутат Европарламента Галлер
В Европейском парламенте предлагается создать аналог американского ленд-лиза для Украины.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Германии (EPP) Михаэль Галлер, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть главная цель - вооружить Украину. Более того, я считаю, что мы должны прибегнуть ко всем возможным сценариям и инструментам, направленным на поставку Украине как новых, современных систем, так и устаревших вооружений, которые также критически необходимы на поле боя украинцам", - подчеркнул он.
"Я считаю, что Евросоюзу нужен аналог американского ленд-лиза. Такой же механизм, как был у США, только со стороны ЕС для Украины", - добавил Галлер.
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+4 Randall Flag #387882
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Про що там ще тринділи боти і просто ідіоти?
Поки ви всі зберетеся та проголосуєте, а потім почнете вмовляти прокацапське крило та ми можемо закінчитися.
Безкоштовно. Повернення в 2072 році. З терміном дії - закінчення конфлікту 2014, та вивід військ з території України.
Демократи підтримали коли не вдався "Київ за 3 дні" - в квітні 2022
Змінили термі дії. Прибрали умову "перемога України", змінивши на фіксовану дату 1 жовтня 2023
Також прибрали звітність президента, щоб не було питань - чому допомога дорівнює 0$
А далі всі все замовчували до 1 жовтня 2023.
І лендліз закінчився не розпочавшись.
Влітку 2023 - настирливі республіканці проголосували подовження лендлізу на 2024 рік
В Сенаті - демократи викинули цю поправку з оборонного бюджету
Пояснення "президент має PDA допомогу - якої достатньо"
На 1 жовтня 2023 - не використано 5.3млрд PDA допомоги.
Зараз є залишок 4.2млрд PDA допомоги.
Адміністрація не має бажання надавати PDA допомогу.
Вимагають прийняття нового бюджету на 2 роки, в сумі 13.4млрд на PDA допомогу.
Що в 2 рази менше ніж в 2023 році, та в 4 рази менше ніж в 2022 році
вчора один каже, що не в змозі, за пів року, напиляти один млн снарядів, другий, сьогодні, каже, а давайте дамо, отой млн снарядів, в кредит.