ЕС должен принять аналог американского ленд-лиза для Украины, - депутат Европарламента Галлер

В Европейском парламенте предлагается создать аналог американского ленд-лиза для Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Германии (EPP) Михаэль Галлер, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть главная цель - вооружить Украину. Более того, я считаю, что мы должны прибегнуть ко всем возможным сценариям и инструментам, направленным на поставку Украине как новых, современных систем, так и устаревших вооружений, которые также критически необходимы на поле боя украинцам", - подчеркнул он.

"Я считаю, что Евросоюзу нужен аналог американского ленд-лиза. Такой же механизм, как был у США, только со стороны ЕС для Украины", - добавил Галлер.

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