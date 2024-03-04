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Новини
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Бельгія готова виділити частину прибутку від заморожених активів РФ на оборонні потреби України, - Шмигаль

шмигаль

Бельгія готова спрямувати частину від 1,7 млрд євро прибутку від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

"Бельгія задекларувала в бюджет, це вже їх дохід, 1,7 млрд євро. Ці 1,7 млрд розділені частково на підтримку українських біженців у ЄС, частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема і в обороні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, про це йшлося на переговорах із премʼєр-міністром Бельгії під час його візиту в Україну. Це питання обговорюватиметься і під час візиту української делегації в Бельгію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Бельгія провели перемовини щодо використання заморожених російських активів

Глава уряду України також зауважив, що Бельгія готова спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні.

"Ці механізми ми протягом цього року будемо опрацьовувати. Почнемо цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ та Світового банк у Вашингтоні й далі будемо продовжувати на всіх майданчиках включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні. Я вважаю, що це має бути ключова тема", - додав Шмигаль.

Читайте також: Єврокомісія найближчим часом надасть офіційну пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь України, - Euractiv

Автор: 

Бельгія (413) Шмигаль Денис (4609) заморожені активи (565)


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Топ коментарі
+3
Бутусов: Україна, захищаючись від ворога, не будує лінії оборони взагалі
https://republic.com.ua/article/butusov-ukra%D1%97na-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-budu%D1%94-lini%D1%97-oboroni-vzagali.html https://republic.com.ua/article/butusov-ukraїna-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-buduє-liniї-oboroni-vzagali.html
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04.03.2024 15:42
+2
Нужно поощрять те страны которые конфисковывают росийские активы в пользу Украины. Например, на все ети деньги в етих же странах закупать или вкладывать в заказы для оборонных заводов производящих оружие для Украины. В итоге они ничего не теряют а наоборот развивают свою економику и дают рабочие места отчего и народ поддержит такую акцию. Остальные страны увидев такую выгоду будут слюни пускать и друг перед друга начнут так же дербанить росийские деньги.
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04.03.2024 15:33
+2
На звільнених територіях будують оборонні споруди - Шмигаль (заява 2022 рік серпень
https://republic.com.ua/article/na-zvilnenih-teritoriyah-buduyut-oboronni-sporudi-shmigal.html

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04.03.2024 15:40
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Шмигаль вже в Бельгії працює ?
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04.03.2024 15:24 Відповісти
На звільнених територіях будують оборонні споруди - Шмигаль (заява 2022 рік серпень
https://republic.com.ua/article/na-zvilnenih-teritoriyah-buduyut-oboronni-sporudi-shmigal.html

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04.03.2024 15:40 Відповісти
Бутусов: Україна, захищаючись від ворога, не будує лінії оборони взагалі
https://republic.com.ua/article/butusov-ukra%D1%97na-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-budu%D1%94-lini%D1%97-oboroni-vzagali.html https://republic.com.ua/article/butusov-ukraїna-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-buduє-liniї-oboroni-vzagali.html
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04.03.2024 15:42 Відповісти
«У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: «Хлопці, копайте траншеї!», - глава МЗС https://republic.com.ua/article/u-veresni-2021-roku-u-derzhdepartamenti-ssha-nam-z-%D1%94rmakom-skazali-hlopczi-kopajte-transhe%D1%97-glava-mzs-kuleba.html https://republic.com.ua/article/u-veresni-2021-roku-u-derzhdepartamenti-ssha-nam-z-єrmakom-skazali-hlopczi-kopajte-transheї-glava-mzs-kuleba.html
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04.03.2024 15:44 Відповісти
ЯКЩО ПРезом залишається Зеленський - тільки за ОДНІЄЇ умови КАБМІН ВІД ОНОВЛЕНОЇ КОАЛІЦІЇ ТА РЕАНІМОВАНОЇ ВР

прем"єр Залужний - рекомендація Кривоноса
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04.03.2024 15:45 Відповісти
у ЄРМАКА три ідстилки для всевддя ВР+СТЕФАНЧУК+ШМИГАЛЬ- вимести їх усіх нахер сраною мітло
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04.03.2024 15:51 Відповісти
Шмигалю ні копійки.

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04.03.2024 18:37 Відповісти
Он як... Частину... Оце щедро...
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04.03.2024 15:24 Відповісти
Рашистські активи заморозили саме через агресію Московії (т.з. "роССії") проти України, а отриманий прибуток чомусь привласнюють собі, а не надають увесь на підтримку обороноздатності нашої держави. Це виглядає якось дивно, щонайменше, і більше схоже на заробіток на крові, при чому чужій!!!
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04.03.2024 15:25 Відповісти
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04.03.2024 15:30 Відповісти
Вони не привласнюють, а дбайливо зберігають. По факту, якщо Україна програ війну, гроші повернуть кацапам з процентами...
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04.03.2024 15:37 Відповісти
Нужно поощрять те страны которые конфисковывают росийские активы в пользу Украины. Например, на все ети деньги в етих же странах закупать или вкладывать в заказы для оборонных заводов производящих оружие для Украины. В итоге они ничего не теряют а наоборот развивают свою економику и дают рабочие места отчего и народ поддержит такую акцию. Остальные страны увидев такую выгоду будут слюни пускать и друг перед друга начнут так же дербанить росийские деньги.
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04.03.2024 15:33 Відповісти
Понятно что не все сразу. Как говорило *****, курочка по зернышку тук-тук-тук. Для начала прикормим страны Запада которые очень любят деньги больше чем закон, деньгами из прибыли за конфискованные активы. А потом когда Запад распробует что ето очень вкусно и сытно и втянется, можно браться и за сами активы рашистов.
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04.03.2024 16:07 Відповісти
Відчувається втома, отого Шмигаля, від отриманих завдань напряму з ОПУ !! Усьо згідно з Регламентом КМУ… Немчинов, невластиві функції ще реформує…
Можливо і Голову Уряду реформує, як надлишкову структуру для ОПУ !
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04.03.2024 15:48 Відповісти
А бельгійський уряд про це знає?
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04.03.2024 19:51 Відповісти
 
 