Бельгія готова виділити частину прибутку від заморожених активів РФ на оборонні потреби України, - Шмигаль

Бельгія готова спрямувати частину від 1,7 млрд євро прибутку від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

"Бельгія задекларувала в бюджет, це вже їх дохід, 1,7 млрд євро. Ці 1,7 млрд розділені частково на підтримку українських біженців у ЄС, частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема і в обороні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, про це йшлося на переговорах із премʼєр-міністром Бельгії під час його візиту в Україну. Це питання обговорюватиметься і під час візиту української делегації в Бельгію.

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Глава уряду України також зауважив, що Бельгія готова спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні.

"Ці механізми ми протягом цього року будемо опрацьовувати. Почнемо цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ та Світового банк у Вашингтоні й далі будемо продовжувати на всіх майданчиках включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні. Я вважаю, що це має бути ключова тема", - додав Шмигаль.

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