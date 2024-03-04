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Нам потрібно збільшити використання безпілотників для знищення флоту РФ, - Умєров

умєров

Україні необхідно збільшити використання безпілотників для масштабування успіхів у знищенні російського флоту.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом і командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави МОУ у фейсбуці.

"Обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Тому нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні", - написав Умєров.

Він також зазначив, що у розмові узяв участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який поінформував британських колег про оперативну обстановку та нагальні потреби армії.

Крім того, міністр подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.

Читайте також: Умєров затвердив план заходів Міноборони з реалізації програми співробітництва з НАТО на 2024 рік

Автор: 

Велика Британія (5611) морський дрон (50) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+25
Ще один глашатай! Всі знають, що нам потрібно. Тільки не відомо до кого всі Зельоні так завзято звертаються, і кому поради роздають.
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04.03.2024 21:18
+17
скільки з мільйона безпілотників зеленського отримало ЗСУ?
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04.03.2024 21:16
+13
збільшити для масштабування ?

він слова не переплутав ? може масштабувати щоб збільшити ?

а так спітч нічьо, патттужний, по ЗЄльоному
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04.03.2024 21:30
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скільки з мільйона безпілотників зеленського отримало ЗСУ?
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04.03.2024 21:16 Відповісти
Перестаньте убивать селедку ради шуб! И крабов ради палок! и Алёнок ради шоколадок. Хозяек ради мыла. И докторов ради колбасы!!!! И раков ради конфет. !
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04.03.2024 21:28 Відповісти
До 2030 року всі гітари повинні буди електричними.

Грета Тунберг
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04.03.2024 21:41 Відповісти
«Сонце виходе на востоці…»

Яка глубока думка.
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04.03.2024 23:22 Відповісти
Здаеться він ідіот. Але, ні.

Ідіоти не становляться $ мульті миліонерами…
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04.03.2024 23:24 Відповісти
Якщо злодій, то може бути і ідіотом.
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05.03.2024 06:54 Відповісти
ти не знаєш випадково, яку потрібно одиницю міри використовувати для виміру обіцянок зеленського? кілограми? чи може дециметри?
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05.03.2024 07:08 Відповісти
і яйця закуповувати в кілограмах
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05.03.2024 07:10 Відповісти
Мільярд дерев, мільйон дронів, десятки заводів..
Вава любить велике красіве ***** з нулями.
Популісти срані
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05.03.2024 07:15 Відповісти
Єврокомісія пропонує перевести оборонну промисловість ЄС у "режим військової економіки" А у нас економіка-переробна промисловість і торгівля, воюємо?!" РФ, 5та колону дозволу не дає...?
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05.03.2024 06:15 Відповісти
Ще один глашатай! Всі знають, що нам потрібно. Тільки не відомо до кого всі Зельоні так завзято звертаються, і кому поради роздають.
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04.03.2024 21:18 Відповісти
Бо звіздіти завжди тегше, ніж будувати укріплення і виробляти ті ж дрони. Ще один цивільний прагне лаврів генерала. І звагалі ейфорія від заміни казнокрада-мародера Рєзнікова на стамбульського перемовника Вмєрова прогнизовано закінчилась.
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04.03.2024 22:02 Відповісти
А про яйценосного нарід починає забувати. Дехто вже зовсім забув, ніби й не було ніякого Рєзнікова.
До речі, де він сховався?
...чи то пак, куди його сховали?
І про Баканова нічого не чути...
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05.03.2024 07:07 Відповісти
Нам все потрібно - самии перед зупинити іх просування -- на Часів Яр рвуться
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04.03.2024 21:18 Відповісти
Так це і козі зрозуміло!!
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04.03.2024 21:19 Відповісти
Ну да, зрозуміло. А навіщо тоді цілий міністр оборони надривається, себе не жаліє? Вам хі-хі, а містр може вже втомився...
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04.03.2024 23:09 Відповісти
нам надо сто двизионов Пэтриот, один миллион ракет к ним и десять тысяч F35
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04.03.2024 21:22 Відповісти
Менжліс,хурултай, чебурек,курбан байрам, ураза, .......знову чебурек.....
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04.03.2024 21:25 Відповісти
"Україні необхідно збільшити використання безпілотників для масштабування успіхів" Джерело: https://censor.net/ua/n3476848
Ця потужна фраза незламного міністра оборони увійде в анали історії українсько - російської війни.
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04.03.2024 21:26 Відповісти
збільшити для масштабування ?

він слова не переплутав ? може масштабувати щоб збільшити ?

а так спітч нічьо, патттужний, по ЗЄльоному
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04.03.2024 21:30 Відповісти
Головне, щоб він номери рахунків не переплутав. А то переведе ті 200 млн. £ туди, куди папєрєднік, і настане час потужно замислитись про адвокатуру.
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04.03.2024 22:15 Відповісти
Коли масштабують, то це просто збільшують.
А от коли збільшують масштабоване, то це огого!!!

Зелені постійно кидаються словами, зміст котрих самі не розуміють. Так виглядає "потужніше", але від слова тужитись.
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05.03.2024 07:19 Відповісти
То хто ж вам забороняє таке використання? д'єрмак, хрінпіду?
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04.03.2024 21:26 Відповісти
а пагаваріть ?
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04.03.2024 21:32 Відповісти
У моєму списку першочергових справ для перемоги у війні знищення флоту рф стоїть на почесному 82 місці.
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04.03.2024 21:28 Відповісти
Які розумні речі
Та ви що
Ну дуже розумні
Ну розумні що зовсім розумні
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04.03.2024 21:29 Відповісти
Какая глубокая мысль . Ну прям у него военно академический талант. Это же надо.
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04.03.2024 21:32 Відповісти
Дизриентация общества!
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04.03.2024 21:33 Відповісти
Та ви шо? Прям так потрібно? І коли, сьогодні, вчора не потрібно було?І хто їх має забезпечити волонтери і пенсіонери? А ви будете їх годувати обіцянками і брехнею з марафону і відосів, а самі виділяти гроші на дороги?
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04.03.2024 21:34 Відповісти
Видно що цей міністр сьорбнув винця з келиха найвеличнішого і мівіни підточив з його миски, бо генерує подібні майже ідентичні вислови і гасла як і сам лідор в кожному вечірньому гундосі.
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04.03.2024 21:34 Відповісти
Ему нельзя! Ид скоро!
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04.03.2024 21:37 Відповісти
Когда Украиной будут руководить украинцы? Сейчас засилье кавказцев. Руководит ими русский Ермак. Кто то мне скажет, возможно так выиграть войну? Собираются они выигрывать? Я не уверен что кавказские парни с семьями заграницей не очень хотят воевать а хотят много зарабатывать.
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04.03.2024 21:36 Відповісти
а відколи маланець став рюськім?
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04.03.2024 22:03 Відповісти
Єрмак-горський єврей !
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05.03.2024 06:52 Відповісти
Ти ж цілий мЄністр Абарони, бл@дь! Чи вже забув? То збільшуй, а не пи@ди ротом у повітря!
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04.03.2024 21:37 Відповісти
Невже це ... єрмака точно киримли?
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04.03.2024 21:43 Відповісти
Одні нікчеми. Відправте своє МОв повному складі до Часів Яру, замість нього наберіть волонтерів"не професіоналів" замість "професіоналів", проводящих " тендери" в три дорога за нікчемну амуніцію, відсутні **********, нездатні організувати інженерне забезпечення за мільярди, нездатні фінансувати навіть ті УКРАЇНСЬКІ компанії, якім для збільшення виробництва треба тільки гроші!( бо там нема відкатів, нецікаво) Замість їздити по фронту( всі їздили три місяці і НІЧОГО не будувалось в Авдіївці) нездатні організувати систему яка діє. Тільки найтупіші висловлювання, базар, нікчемність. Чеський президент!!!!!!???? , а не МО знайшло **********. Призначте його керівником МО, за сумісництвом. Все буде, крім нікчемного пиз... жу
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04.03.2024 21:41 Відповісти
це він зараз кому сказав?
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04.03.2024 21:42 Відповісти
от знищетун... займись краще своїми прямими обов"язками
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04.03.2024 21:43 Відповісти
Яка розумна людина! Нерозумна людина такого не порадила б.
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04.03.2024 21:44 Відповісти
****, дебіли - бетоні фортіфікації будуйте - зараз все вирішується на суші.
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04.03.2024 21:49 Відповісти
😁😁😁😁
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04.03.2024 21:51 Відповісти
Бандера Подільський

@bandera_khm

Ще новина про чистки в ЗСУ! З командування об'єднаних сил, ті що були під генералом Наєвим знімають з посад усіх його заступників - генерал-лейтенантів Володимира Кравченко, Iгоря Довганя та генерал-майора Олексія Оцерклевича 1939 рік стукає в двері!
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04.03.2024 21:53 Відповісти
НАФІГА?
Флот Рашки вже давно нам не загрожує!
Бажаєте його "у нуль зачистити" тільки що би зерно з ПОВНИМ комфортом вивозити?
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04.03.2024 21:56 Відповісти
Как говорили при совке "зуб даешь" что больше не ударят? Откуда таких диванных стратегов в интернет набирают?
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04.03.2024 22:01 Відповісти
А тобі не пофіг "вдарять не вдарять"?
Кожного дня з Криму б'ють!
Головна небезпека флота була ДЕСАНТ!
І її вже давно не існує.
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05.03.2024 00:15 Відповісти
Придуши зеледента до полуобморока на заседании СНБО. И все будет. Джигит, ч в тебя верю.
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04.03.2024 21:57 Відповісти
Все в майбутньому часі: ми збудуємо, нам потрібно, ми закупимо, ми будемо вимагати. А що робиться тут і зараз?
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04.03.2024 21:58 Відповісти
потом скажут
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04.03.2024 22:12 Відповісти
Знищення їхньої стратегічної авіації куди важливіше питання чим ті корита
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04.03.2024 22:06 Відповісти
нам потрібн...з умняком на лиці. це міністр, страшне безглуздья.міністр гворить, що він залишився дома один . дорослі пішли в город.
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04.03.2024 22:07 Відповісти
Дайош пятілетку за три года.
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04.03.2024 22:10 Відповісти
не нам, а вам.
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04.03.2024 22:11 Відповісти
Як старий рокер. Скрябін . Трек . Кинули. Це кому шо не допетрало. Його так само вбили.
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04.03.2024 22:12 Відповісти
Скрябіна вбили за агітацію за яника ?

адекватно, адекватно !
вбили за ноги та об акацію, а потім поклали у розбиту кувалдами автівку.
коли його вийняли з автівки він був весь задубілий та вкритий інеєм - зберігали в морозільній камері
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04.03.2024 22:29 Відповісти
Шось не так?
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04.03.2024 22:34 Відповісти
І усмішка твоя після посту.... вийди в
просто людини, і подивись навколо..
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04.03.2024 22:38 Відповісти
І хто ж Кузьму вбив? Рєптілоіди, ІRA, виробники гандонів, чи сіоністи?
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04.03.2024 23:46 Відповісти
Кловани на посадах, що Умеров, що Федоров, сидять щотижня на засіданнях згідно з Регламентом КМУ навпроти… Але не знають, що з них кожен казав!
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04.03.2024 22:12 Відповісти
І що? Ти просто коментуєш. Які, твої, пропозиції?! Давай, виплєсни все. Або будеш янетряп
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04.03.2024 22:21 Відповісти
Які цінні виводи--майже геніальні.
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04.03.2024 22:50 Відповісти
Тому Стрененко для вас на морські дрони збирає?
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04.03.2024 23:03 Відповісти
Стервенка збирає сірьйозним дядям у кишеню.
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04.03.2024 23:48 Відповісти
Орлі, сосни, шлюхи, наркомани... Куди котимось...
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04.03.2024 23:52 Відповісти
надої корів треба збільшити, процент жиров у маслі теж не завадило б...
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05.03.2024 00:25 Відповісти
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05.03.2024 00:31 Відповісти
Такое же чмо что и резников, любому дебилу ясно что надо, ты скажи что сделано В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ !!!!
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05.03.2024 00:45 Відповісти
Деньги освоены - пол дела сделано! Теперь осталось сделать дроны.
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05.03.2024 00:49 Відповісти
Во время войны нужно молчать.....когда нет успехов, тогда много говорят.
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05.03.2024 03:41 Відповісти
Captain Obvious Umerov.
Як необхідно то роби, курва, ти там не пикою крутити красівий.
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05.03.2024 03:50 Відповісти
Як заїбали ці лозунги совкопітеків ,,Даешь пятилетку за три дня,,,краще цей віслюк мовчав,зійшов би за розумного
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05.03.2024 06:43 Відповісти
"Нам потрібно збільшити використання безпілотників..." - Яка глибина думки! Оце Стратег!

Цілу ніч обдумував цю ідею
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05.03.2024 12:38 Відповісти
 
 