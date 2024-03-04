Нам потрібно збільшити використання безпілотників для знищення флоту РФ, - Умєров

Україні необхідно збільшити використання безпілотників для масштабування успіхів у знищенні російського флоту.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом і командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави МОУ у фейсбуці.

"Обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Тому нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні", - написав Умєров.

Він також зазначив, що у розмові узяв участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який поінформував британських колег про оперативну обстановку та нагальні потреби армії.

Крім того, міністр подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.

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