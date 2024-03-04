Нам потрібно збільшити використання безпілотників для знищення флоту РФ, - Умєров
Україні необхідно збільшити використання безпілотників для масштабування успіхів у знищенні російського флоту.
Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом і командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави МОУ у фейсбуці.
"Обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Тому нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні", - написав Умєров.
Він також зазначив, що у розмові узяв участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який поінформував британських колег про оперативну обстановку та нагальні потреби армії.
Крім того, міністр подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.
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Грета Тунберг
Яка глубока думка.
Ідіоти не становляться $ мульті миліонерами…
Вава любить велике красіве ***** з нулями.
Популісти срані
До речі, де він сховався?
...чи то пак, куди його сховали?
І про Баканова нічого не чути...
Ця потужна фраза незламного міністра оборони увійде в анали історії українсько - російської війни.
він слова не переплутав ? може масштабувати щоб збільшити ?
а так спітч нічьо, патттужний, по ЗЄльоному
А от коли збільшують масштабоване, то це огого!!!
Зелені постійно кидаються словами, зміст котрих самі не розуміють. Так виглядає "потужніше", але від слова тужитись.
Та ви що
Ну дуже розумні
Ну розумні що зовсім розумні
@bandera_khm
Ще новина про чистки в ЗСУ! З командування об'єднаних сил, ті що були під генералом Наєвим знімають з посад усіх його заступників - генерал-лейтенантів Володимира Кравченко, Iгоря Довганя та генерал-майора Олексія Оцерклевича 1939 рік стукає в двері!
Флот Рашки вже давно нам не загрожує!
Бажаєте його "у нуль зачистити" тільки що би зерно з ПОВНИМ комфортом вивозити?
Кожного дня з Криму б'ють!
Головна небезпека флота була ДЕСАНТ!
І її вже давно не існує.
адекватно, адекватно !
вбили за ноги та об акацію, а потім поклали у розбиту кувалдами автівку.
коли його вийняли з автівки він був весь задубілий та вкритий інеєм - зберігали в морозільній камері
просто людини, і подивись навколо..
Як необхідно то роби, курва, ти там не пикою крутити красівий.
Цілу ніч обдумував цю ідею