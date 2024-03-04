Нам нужно увеличить использование беспилотников для уничтожения флота РФ, - Умеров

Украине необходимо увеличить использование беспилотников для масштабирования успехов по уничтожению российского флота.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы МОУ в фейсбуке.

"Обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Поэтому нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине", – написал Умеров.

Он также отметил, что в разговоре принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, проинформировавший британских коллег об оперативной обстановке и неотложных нуждах армии.

Кроме того, министр поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

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