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Новости Война
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Нам нужно увеличить использование беспилотников для уничтожения флота РФ, - Умеров

умєров

Украине необходимо увеличить использование беспилотников для масштабирования успехов по уничтожению российского флота.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы МОУ в фейсбуке.

"Обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Поэтому нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине", – написал Умеров.

Он также отметил, что в разговоре принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, проинформировавший британских коллег об оперативной обстановке и неотложных нуждах армии.

Кроме того, министр поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

Читайте также: Половина поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории, - Умеров

Автор: 

Великобритания (4984) морской дрон (49) Умеров Рустем (536)


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Топ комментарии
+25
Ще один глашатай! Всі знають, що нам потрібно. Тільки не відомо до кого всі Зельоні так завзято звертаються, і кому поради роздають.
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04.03.2024 21:18
+17
скільки з мільйона безпілотників зеленського отримало ЗСУ?
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04.03.2024 21:16
+13
збільшити для масштабування ?

він слова не переплутав ? може масштабувати щоб збільшити ?

а так спітч нічьо, патттужний, по ЗЄльоному
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04.03.2024 21:30
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Правила форума Совет форумчан
скільки з мільйона безпілотників зеленського отримало ЗСУ?
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04.03.2024 21:16 Ответить
Перестаньте убивать селедку ради шуб! И крабов ради палок! и Алёнок ради шоколадок. Хозяек ради мыла. И докторов ради колбасы!!!! И раков ради конфет. !
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04.03.2024 21:28 Ответить
До 2030 року всі гітари повинні буди електричними.

Грета Тунберг
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04.03.2024 21:41 Ответить
«Сонце виходе на востоці…»

Яка глубока думка.
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04.03.2024 23:22 Ответить
Здаеться він ідіот. Але, ні.

Ідіоти не становляться $ мульті миліонерами…
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04.03.2024 23:24 Ответить
Якщо злодій, то може бути і ідіотом.
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05.03.2024 06:54 Ответить
ти не знаєш випадково, яку потрібно одиницю міри використовувати для виміру обіцянок зеленського? кілограми? чи може дециметри?
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05.03.2024 07:08 Ответить
і яйця закуповувати в кілограмах
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05.03.2024 07:10 Ответить
Мільярд дерев, мільйон дронів, десятки заводів..
Вава любить велике красіве ***** з нулями.
Популісти срані
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05.03.2024 07:15 Ответить
Єврокомісія пропонує перевести оборонну промисловість ЄС у "режим військової економіки" А у нас економіка-переробна промисловість і торгівля, воюємо?!" РФ, 5та колону дозволу не дає...?
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05.03.2024 06:15 Ответить
Ще один глашатай! Всі знають, що нам потрібно. Тільки не відомо до кого всі Зельоні так завзято звертаються, і кому поради роздають.
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04.03.2024 21:18 Ответить
Бо звіздіти завжди тегше, ніж будувати укріплення і виробляти ті ж дрони. Ще один цивільний прагне лаврів генерала. І звагалі ейфорія від заміни казнокрада-мародера Рєзнікова на стамбульського перемовника Вмєрова прогнизовано закінчилась.
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04.03.2024 22:02 Ответить
А про яйценосного нарід починає забувати. Дехто вже зовсім забув, ніби й не було ніякого Рєзнікова.
До речі, де він сховався?
...чи то пак, куди його сховали?
І про Баканова нічого не чути...
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05.03.2024 07:07 Ответить
Нам все потрібно - самии перед зупинити іх просування -- на Часів Яр рвуться
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04.03.2024 21:18 Ответить
Так це і козі зрозуміло!!
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04.03.2024 21:19 Ответить
Ну да, зрозуміло. А навіщо тоді цілий міністр оборони надривається, себе не жаліє? Вам хі-хі, а містр може вже втомився...
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04.03.2024 23:09 Ответить
нам надо сто двизионов Пэтриот, один миллион ракет к ним и десять тысяч F35
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04.03.2024 21:22 Ответить
Менжліс,хурултай, чебурек,курбан байрам, ураза, .......знову чебурек.....
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04.03.2024 21:25 Ответить
"Україні необхідно збільшити використання безпілотників для масштабування успіхів" Джерело: https://censor.net/ua/n3476848
Ця потужна фраза незламного міністра оборони увійде в анали історії українсько - російської війни.
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04.03.2024 21:26 Ответить
збільшити для масштабування ?

він слова не переплутав ? може масштабувати щоб збільшити ?

а так спітч нічьо, патттужний, по ЗЄльоному
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04.03.2024 21:30 Ответить
Головне, щоб він номери рахунків не переплутав. А то переведе ті 200 млн. £ туди, куди папєрєднік, і настане час потужно замислитись про адвокатуру.
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04.03.2024 22:15 Ответить
Коли масштабують, то це просто збільшують.
А от коли збільшують масштабоване, то це огого!!!

Зелені постійно кидаються словами, зміст котрих самі не розуміють. Так виглядає "потужніше", але від слова тужитись.
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05.03.2024 07:19 Ответить
То хто ж вам забороняє таке використання? д'єрмак, хрінпіду?
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04.03.2024 21:26 Ответить
а пагаваріть ?
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04.03.2024 21:32 Ответить
У моєму списку першочергових справ для перемоги у війні знищення флоту рф стоїть на почесному 82 місці.
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04.03.2024 21:28 Ответить
Які розумні речі
Та ви що
Ну дуже розумні
Ну розумні що зовсім розумні
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04.03.2024 21:29 Ответить
Какая глубокая мысль . Ну прям у него военно академический талант. Это же надо.
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04.03.2024 21:32 Ответить
Дизриентация общества!
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04.03.2024 21:33 Ответить
Та ви шо? Прям так потрібно? І коли, сьогодні, вчора не потрібно було?І хто їх має забезпечити волонтери і пенсіонери? А ви будете їх годувати обіцянками і брехнею з марафону і відосів, а самі виділяти гроші на дороги?
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04.03.2024 21:34 Ответить
Видно що цей міністр сьорбнув винця з келиха найвеличнішого і мівіни підточив з його миски, бо генерує подібні майже ідентичні вислови і гасла як і сам лідор в кожному вечірньому гундосі.
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04.03.2024 21:34 Ответить
Ему нельзя! Ид скоро!
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04.03.2024 21:37 Ответить
Когда Украиной будут руководить украинцы? Сейчас засилье кавказцев. Руководит ими русский Ермак. Кто то мне скажет, возможно так выиграть войну? Собираются они выигрывать? Я не уверен что кавказские парни с семьями заграницей не очень хотят воевать а хотят много зарабатывать.
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04.03.2024 21:36 Ответить
а відколи маланець став рюськім?
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04.03.2024 22:03 Ответить
Єрмак-горський єврей !
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05.03.2024 06:52 Ответить
Ти ж цілий мЄністр Абарони, бл@дь! Чи вже забув? То збільшуй, а не пи@ди ротом у повітря!
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04.03.2024 21:37 Ответить
Невже це ... єрмака точно киримли?
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04.03.2024 21:43 Ответить
Одні нікчеми. Відправте своє МОв повному складі до Часів Яру, замість нього наберіть волонтерів"не професіоналів" замість "професіоналів", проводящих " тендери" в три дорога за нікчемну амуніцію, відсутні **********, нездатні організувати інженерне забезпечення за мільярди, нездатні фінансувати навіть ті УКРАЇНСЬКІ компанії, якім для збільшення виробництва треба тільки гроші!( бо там нема відкатів, нецікаво) Замість їздити по фронту( всі їздили три місяці і НІЧОГО не будувалось в Авдіївці) нездатні організувати систему яка діє. Тільки найтупіші висловлювання, базар, нікчемність. Чеський президент!!!!!!???? , а не МО знайшло **********. Призначте його керівником МО, за сумісництвом. Все буде, крім нікчемного пиз... жу
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04.03.2024 21:41 Ответить
це він зараз кому сказав?
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04.03.2024 21:42 Ответить
от знищетун... займись краще своїми прямими обов"язками
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04.03.2024 21:43 Ответить
Яка розумна людина! Нерозумна людина такого не порадила б.
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04.03.2024 21:44 Ответить
****, дебіли - бетоні фортіфікації будуйте - зараз все вирішується на суші.
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04.03.2024 21:49 Ответить
😁😁😁😁
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04.03.2024 21:51 Ответить
Бандера Подільський

@bandera_khm

Ще новина про чистки в ЗСУ! З командування об'єднаних сил, ті що були під генералом Наєвим знімають з посад усіх його заступників - генерал-лейтенантів Володимира Кравченко, Iгоря Довганя та генерал-майора Олексія Оцерклевича 1939 рік стукає в двері!
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04.03.2024 21:53 Ответить
НАФІГА?
Флот Рашки вже давно нам не загрожує!
Бажаєте його "у нуль зачистити" тільки що би зерно з ПОВНИМ комфортом вивозити?
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04.03.2024 21:56 Ответить
Как говорили при совке "зуб даешь" что больше не ударят? Откуда таких диванных стратегов в интернет набирают?
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04.03.2024 22:01 Ответить
А тобі не пофіг "вдарять не вдарять"?
Кожного дня з Криму б'ють!
Головна небезпека флота була ДЕСАНТ!
І її вже давно не існує.
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05.03.2024 00:15 Ответить
Придуши зеледента до полуобморока на заседании СНБО. И все будет. Джигит, ч в тебя верю.
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04.03.2024 21:57 Ответить
Все в майбутньому часі: ми збудуємо, нам потрібно, ми закупимо, ми будемо вимагати. А що робиться тут і зараз?
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04.03.2024 21:58 Ответить
потом скажут
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04.03.2024 22:12 Ответить
Знищення їхньої стратегічної авіації куди важливіше питання чим ті корита
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04.03.2024 22:06 Ответить
нам потрібн...з умняком на лиці. це міністр, страшне безглуздья.міністр гворить, що він залишився дома один . дорослі пішли в город.
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04.03.2024 22:07 Ответить
Дайош пятілетку за три года.
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04.03.2024 22:10 Ответить
не нам, а вам.
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04.03.2024 22:11 Ответить
Як старий рокер. Скрябін . Трек . Кинули. Це кому шо не допетрало. Його так само вбили.
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04.03.2024 22:12 Ответить
Скрябіна вбили за агітацію за яника ?

адекватно, адекватно !
вбили за ноги та об акацію, а потім поклали у розбиту кувалдами автівку.
коли його вийняли з автівки він був весь задубілий та вкритий інеєм - зберігали в морозільній камері
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04.03.2024 22:29 Ответить
Шось не так?
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04.03.2024 22:34 Ответить
І усмішка твоя після посту.... вийди в
просто людини, і подивись навколо..
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04.03.2024 22:38 Ответить
І хто ж Кузьму вбив? Рєптілоіди, ІRA, виробники гандонів, чи сіоністи?
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04.03.2024 23:46 Ответить
Кловани на посадах, що Умеров, що Федоров, сидять щотижня на засіданнях згідно з Регламентом КМУ навпроти… Але не знають, що з них кожен казав!
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04.03.2024 22:12 Ответить
І що? Ти просто коментуєш. Які, твої, пропозиції?! Давай, виплєсни все. Або будеш янетряп
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04.03.2024 22:21 Ответить
Які цінні виводи--майже геніальні.
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04.03.2024 22:50 Ответить
Тому Стрененко для вас на морські дрони збирає?
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04.03.2024 23:03 Ответить
Стервенка збирає сірьйозним дядям у кишеню.
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04.03.2024 23:48 Ответить
Орлі, сосни, шлюхи, наркомани... Куди котимось...
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04.03.2024 23:52 Ответить
надої корів треба збільшити, процент жиров у маслі теж не завадило б...
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05.03.2024 00:25 Ответить
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05.03.2024 00:31 Ответить
Такое же чмо что и резников, любому дебилу ясно что надо, ты скажи что сделано В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ !!!!
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05.03.2024 00:45 Ответить
Деньги освоены - пол дела сделано! Теперь осталось сделать дроны.
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05.03.2024 00:49 Ответить
Во время войны нужно молчать.....когда нет успехов, тогда много говорят.
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05.03.2024 03:41 Ответить
Captain Obvious Umerov.
Як необхідно то роби, курва, ти там не пикою крутити красівий.
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05.03.2024 03:50 Ответить
Як заїбали ці лозунги совкопітеків ,,Даешь пятилетку за три дня,,,краще цей віслюк мовчав,зійшов би за розумного
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05.03.2024 06:43 Ответить
"Нам потрібно збільшити використання безпілотників..." - Яка глибина думки! Оце Стратег!

Цілу ніч обдумував цю ідею
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05.03.2024 12:38 Ответить
 
 