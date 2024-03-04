Нам нужно увеличить использование беспилотников для уничтожения флота РФ, - Умеров
Украине необходимо увеличить использование беспилотников для масштабирования успехов по уничтожению российского флота.
Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы МОУ в фейсбуке.
"Обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Поэтому нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине", – написал Умеров.
Он также отметил, что в разговоре принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, проинформировавший британских коллег об оперативной обстановке и неотложных нуждах армии.
Кроме того, министр поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.
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Грета Тунберг
Яка глубока думка.
Ідіоти не становляться $ мульті миліонерами…
Вава любить велике красіве ***** з нулями.
Популісти срані
До речі, де він сховався?
...чи то пак, куди його сховали?
І про Баканова нічого не чути...
Ця потужна фраза незламного міністра оборони увійде в анали історії українсько - російської війни.
він слова не переплутав ? може масштабувати щоб збільшити ?
а так спітч нічьо, патттужний, по ЗЄльоному
А от коли збільшують масштабоване, то це огого!!!
Зелені постійно кидаються словами, зміст котрих самі не розуміють. Так виглядає "потужніше", але від слова тужитись.
Та ви що
Ну дуже розумні
Ну розумні що зовсім розумні
@bandera_khm
Ще новина про чистки в ЗСУ! З командування об'єднаних сил, ті що були під генералом Наєвим знімають з посад усіх його заступників - генерал-лейтенантів Володимира Кравченко, Iгоря Довганя та генерал-майора Олексія Оцерклевича 1939 рік стукає в двері!
Флот Рашки вже давно нам не загрожує!
Бажаєте його "у нуль зачистити" тільки що би зерно з ПОВНИМ комфортом вивозити?
Кожного дня з Криму б'ють!
Головна небезпека флота була ДЕСАНТ!
І її вже давно не існує.
адекватно, адекватно !
вбили за ноги та об акацію, а потім поклали у розбиту кувалдами автівку.
коли його вийняли з автівки він був весь задубілий та вкритий інеєм - зберігали в морозільній камері
просто людини, і подивись навколо..
Як необхідно то роби, курва, ти там не пикою крутити красівий.
Цілу ніч обдумував цю ідею