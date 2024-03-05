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Новини Війна
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Після збиття літаків РФ окупанти збільшили використання дронів, - ОК "Південь"

су35

Російські окупанти намагаються компенсувати втрату своїх винищувачів застосуванням дронів.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вони (окупанти. - Ред.) активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - понад 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення, так і дещо глибше. Отже, ворог намагається компенсувати кількістю, вже як не якістю", - зазначила вона.

За словами речниці, літаки тактичної авіації РФ, які раніше виконували завдання з спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами, тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів та звідти теж також слугують для збору інформації.

"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих засобів не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", - додала Гуменюк.

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Читайте: ОК "Південь" про боротьбу з ворожими КАБами: Необхідно заблокувати авіацію ворога

Автор: 

Гуменюк Наталія (804)


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І дрони нах, за касапським дупокораблем..
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05.03.2024 09:30 Відповісти
гуменюк? кацапи, каби, дронами скидають?
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05.03.2024 09:34 Відповісти
Першою ціллю потрібен стати ворожий пілот, а не літак. Сбивати літаки, а пілотів одразу ж накривати дронами чи касетними снарядами. Пілоти - це не зеки, яких ворог може гнати на забій кувалдами, а більш освідчені орки, мають благополучні родини, добру цивільну роботу і цінують своє життя і можуть використати свої більші здібності щоб врятувати життя - наприклад зкидати боєзапас у полі, уникаючи нашої ППО, шкодити техніку, відмовлятися вилітати тощо. Кожен пілот повинен усвідомити, що його чекає тут смерть, а для цього систематично відстрілювати саме пілотів
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05.03.2024 09:57 Відповісти
А шо у нас? У нас мабуть збильшат фінансування на Євробачення (Аль'на жре багато) та утримання Вови якій "працює" у жОПі.
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05.03.2024 10:22 Відповісти
 
 