Після збиття літаків РФ окупанти збільшили використання дронів, - ОК "Південь"

Російські окупанти намагаються компенсувати втрату своїх винищувачів застосуванням дронів.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вони (окупанти. - Ред.) активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - понад 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення, так і дещо глибше. Отже, ворог намагається компенсувати кількістю, вже як не якістю", - зазначила вона.

За словами речниці, літаки тактичної авіації РФ, які раніше виконували завдання з спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами, тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів та звідти теж також слугують для збору інформації.

"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих засобів не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", - додала Гуменюк.

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

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