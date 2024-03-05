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Новости Война
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После сбивания самолетов РФ оккупанты увеличили использование дронов, - ОК "Південь"

су35

Российские оккупанты пытаются компенсировать потерю своих истребителей применением дронов.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня они (оккупанты. – Ред.) активизировали свою беспилотную разведку, и в течение нескольких суток подряд мы наблюдали в нашей зоне ответственности, в частности, повышенную активность таких беспилотных летальных аппаратов – более 100-130 единиц в сутки пролет в нашей зоне ответственности как вдоль линии столкновения, так и несколько глубже. Следовательно, враг уже пытается компенсировать количеством, не качеством", - отметила она.

По словам спикера, самолеты тактической авиации РФ, ранее выполнявшие задачи по направлению управляемых авиабомб, сегодня, не рискуя своими корпусами, держатся подальше, в акватории Черного и Азовского морей, и оттуда также служат для сбора информации.

"Но этот процесс усложнен, поскольку оборудование этих средств не соответствует мощностям А-50. А самого А-50, хотя он у россиян еще есть, мы не наблюдаем уже около недели", - добавила Гуменюк.

Уничтожение А-50

Ночью 15 февраля 2024 года появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.

23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.

Также читайте: ОК "Південь" о борьбе с вражескими КАБами: Необходимо заблокировать авиацию врага

Автор: 

Гуменюк Наталья (577)


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І дрони нах, за касапським дупокораблем..
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05.03.2024 09:30 Ответить
гуменюк? кацапи, каби, дронами скидають?
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05.03.2024 09:34 Ответить
Першою ціллю потрібен стати ворожий пілот, а не літак. Сбивати літаки, а пілотів одразу ж накривати дронами чи касетними снарядами. Пілоти - це не зеки, яких ворог може гнати на забій кувалдами, а більш освідчені орки, мають благополучні родини, добру цивільну роботу і цінують своє життя і можуть використати свої більші здібності щоб врятувати життя - наприклад зкидати боєзапас у полі, уникаючи нашої ППО, шкодити техніку, відмовлятися вилітати тощо. Кожен пілот повинен усвідомити, що його чекає тут смерть, а для цього систематично відстрілювати саме пілотів
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05.03.2024 09:57 Ответить
А шо у нас? У нас мабуть збильшат фінансування на Євробачення (Аль'на жре багато) та утримання Вови якій "працює" у жОПі.
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05.03.2024 10:22 Ответить
 
 