После сбивания самолетов РФ оккупанты увеличили использование дронов, - ОК "Південь"

Российские оккупанты пытаются компенсировать потерю своих истребителей применением дронов.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня они (оккупанты. – Ред.) активизировали свою беспилотную разведку, и в течение нескольких суток подряд мы наблюдали в нашей зоне ответственности, в частности, повышенную активность таких беспилотных летальных аппаратов – более 100-130 единиц в сутки пролет в нашей зоне ответственности как вдоль линии столкновения, так и несколько глубже. Следовательно, враг уже пытается компенсировать количеством, не качеством", - отметила она.

По словам спикера, самолеты тактической авиации РФ, ранее выполнявшие задачи по направлению управляемых авиабомб, сегодня, не рискуя своими корпусами, держатся подальше, в акватории Черного и Азовского морей, и оттуда также служат для сбора информации.

"Но этот процесс усложнен, поскольку оборудование этих средств не соответствует мощностям А-50. А самого А-50, хотя он у россиян еще есть, мы не наблюдаем уже около недели", - добавила Гуменюк.

Уничтожение А-50

Ночью 15 февраля 2024 года появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.

23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.

Также читайте: ОК "Південь" о борьбе с вражескими КАБами: Необходимо заблокировать авиацию врага