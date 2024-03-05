Ситуація на ЗАЕС загрожує негативними наслідками, рівень небезпеки зростає щодня, - Котін

Ситуація на захопленій окупантами ЗАЕС загрожує дуже поганими наслідками.

На цьому наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через перебування окупантів на ЗАЕС щодня зростає рівень небезпеки.

"За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на ЗАЕС на рівні 7-8. Однак ситуація залишається невизначеною, адже на станції постійно трапляється багато, здавалося б, незначних подій, кожна з яких окремо може і не призвести до аварії, але їх накопичення загрожує негативними наслідками. Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма", – пояснив керівник "Енергоатома".

Він додав, що дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС. Основні наявні ризики - це непроведення рашистами необхідних ремонтів, майже повна відсутність кваліфікованого персоналу для цього і для нормальної експлуатації АЕС; станції бракує зовнішнього електропостачання; відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища; спливає дозволений виробником термін перебування ядерного палива в реакторах.

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За словами Котіна, головні розрахункові показники критеріїв безпеки - вищі за норму.

"На станції постійно перебувають зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції - замінований, детонація боєприпасів та вибухівки, які рашисти зберігають на станції, загрожує катастрофою. Єдиний шлях запобігти катастрофі - демілітаризація та деокупація ЗАЕС, відновлення там повного контролю України задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - наголошують в "Енергоатомі".