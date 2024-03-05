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Новини
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Ситуація на ЗАЕС загрожує негативними наслідками, рівень небезпеки зростає щодня, - Котін

заес

Ситуація на захопленій окупантами ЗАЕС загрожує дуже поганими наслідками.

На цьому наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через перебування окупантів на ЗАЕС щодня зростає рівень небезпеки.

"За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на ЗАЕС на рівні 7-8. Однак ситуація залишається невизначеною, адже на станції постійно трапляється багато, здавалося б, незначних подій, кожна з яких окремо може і не призвести до аварії, але їх накопичення загрожує негативними наслідками. Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма", – пояснив керівник "Енергоатома".

Він додав, що дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС. Основні наявні ризики - це непроведення рашистами необхідних ремонтів, майже повна відсутність кваліфікованого персоналу для цього і для нормальної експлуатації АЕС; станції бракує зовнішнього електропостачання; відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища; спливає дозволений виробником термін перебування ядерного палива в реакторах.

Також читайте: Окупанти вивезли із Запорізької АЕС останніх працівників "Енергоатому", – Котін

За словами Котіна, головні розрахункові показники критеріїв безпеки - вищі за норму.

"На станції постійно перебувають зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції - замінований, детонація боєприпасів та вибухівки, які рашисти зберігають на станції, загрожує катастрофою. Єдиний шлях запобігти катастрофі - демілітаризація та деокупація ЗАЕС, відновлення там повного контролю України задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - наголошують в "Енергоатомі".

Автор: 

Енергоатом (1638) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1412)


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Топ коментарі
+2
Здали без бою дві АЕС, а тепер жаліються в лігу сексуальних реформ
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05.03.2024 10:15
+1
Чому МЕГАТЕ не вимагають зустрічі на самій станції з очільниками Росатом ? Чому просять, а не вимагають ? Треба нарешті показати ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР ? Дом же не простий. Це ж планета Земля.
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05.03.2024 09:53
+1
Там Гроссі з МАГАТЕ десь поперся до московіі, виразить озабочення чи глибоке озабочення?
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05.03.2024 10:30
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ну, не знаю. гроссі катається туди сюди. он, до плєшивого зібрався.
працює аргентинський дипломат, в поті лиця, не прикладаючи рук.
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05.03.2024 09:44 Відповісти
Так там же Гроссі шурується
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05.03.2024 09:44 Відповісти
Чому МЕГАТЕ не вимагають зустрічі на самій станції з очільниками Росатом ? Чому просять, а не вимагають ? Треба нарешті показати ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР ? Дом же не простий. Це ж планета Земля.
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05.03.2024 09:53 Відповісти
Щось давно не було таких заяв. Ніяк ні до чого не можуть домовитися. Отже кацапи не договороздатні від слова взагалі.
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05.03.2024 09:58 Відповісти
ведмедів вже смішний про атомну бомбу. плєшивий з рюріком не може домовитись.
треба ж якось рожи корчити.
знову підняли тему заес.
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05.03.2024 10:06 Відповісти
Ні шо,почались знову страшилкі від Котіна(кореша деркача).Я це вже чую скіки разів і вони чьомусь відразу виходять після погроз(ядерних) Медведєва.Таке враження що вони разом співпрацюють на інформаційному фронті проти громадян України і західних партнерів.
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05.03.2024 10:10 Відповісти
Це не той Котін, чия теща виграла конкурс найбагатших тещ у галактиці?
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05.03.2024 10:11 Відповісти
той самий
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05.03.2024 16:00 Відповісти
Здали без бою дві АЕС, а тепер жаліються в лігу сексуальних реформ
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05.03.2024 10:15 Відповісти
Там Гроссі з МАГАТЕ десь поперся до московіі, виразить озабочення чи глибоке озабочення?
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05.03.2024 10:30 Відповісти
Да здавав АЕС не Гроссі, а посадовці України.
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05.03.2024 12:52 Відповісти
Куди подівся підсилений до останнього подиху баталіон НГУ
який охороняв ЗАЕС станом на 24.02.22 ? Куди?
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05.03.2024 14:29 Відповісти
 
 