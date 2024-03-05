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Новини
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Угорщина проти обрання Рютте генсеком НАТО, - Politico

рютте

Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", – заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

У 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбан, заявивши, що країна "більше не має права бути в Європейському Союзі". "Довгострокова мета — поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", — сказав він тоді.

Як зазначає Politico, позиція Угорщини посиилює невизначеність навколо кандидатури нового генсека НАТО. Третина з 31 країни-члена НАТО досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США. Велика Британія, Франція та Німеччина також пообіцяли підтримати заявку Рютте на посаду генсека НАТО. Маючи репутацію "розповідача про Трампа" , Рютте вважався б ідеальним партнером у деяких колах, якщо скептик щодо НАТО Трамп переможе на виборах у США в листопаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Припиніть скиглити через Трампа": Рютте закликав Європу зосередитися на Україні

Однак група країн східного флангу НАТО не в захваті від кандидатури Рютте.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо видатків на оборону Нідерландів, а президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс сказав союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте .

Також читайте: Румунія планує висунути на пост генсека НАТО свого президента Йоханніса

Автор: 

Угорщина (2303) НАТО (6466) Рютте Марк (402) Сійярто Петер (357)


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Топ коментарі
+33
Ага! москва крутить орбанівським носом? Значить достойний кандидат, треба брати
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05.03.2024 20:55
+30
Угорщіні треба вже в тайговий союз.
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05.03.2024 20:55
+26
Стоят на колінах перед ****** , а дорікають Рютте
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05.03.2024 20:56
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От що може зробити з цілою країною вживання неправильного паприкашу!
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05.03.2024 20:53 Відповісти
Ага! москва крутить орбанівським носом? Значить достойний кандидат, треба брати
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05.03.2024 20:55 Відповісти
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05.03.2024 23:00 Відповісти
Угорщіні треба вже в тайговий союз.
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05.03.2024 20:55 Відповісти
Вона вже там, по факту.
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06.03.2024 07:47 Відповісти
Стоят на колінах перед ****** , а дорікають Рютте
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05.03.2024 20:56 Відповісти
Таки так. Рютте хотів у Орбана вийняти *** ***лa з рота і підняти його с колін. А Орбан каже - мені і так тепло та вогко. Уютно одним словом
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05.03.2024 21:05 Відповісти
Майдан Орбану. 14 лютого вже зібралося декілька десятків тисяч невдоволених політикою партії "Фідес" - треба продовжувати протести - Орбану не дадуть розстріляти Майдан, перемогти там його набагато легше.
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05.03.2024 20:56 Відповісти
так і пишить: "Орбан - це Угорщина, Зеленський - це Україна... etc
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05.03.2024 20:56 Відповісти
киньте вже нарешті штани у пральну машинку.
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05.03.2024 21:32 Відповісти
*******, вашу думку в Євросоюзі на х...ю вертіли, тридараси і ************* кремля.
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05.03.2024 20:57 Відповісти
Венгрия не против только получать дотации ЕС. Еще ее недавно "на колени" Швеция ставила.
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05.03.2024 20:57 Відповісти
Угорщина схоже хвора кацапізмом. Будучи членом ЄС та НАТО, самі по собі проти цих організацій та хочуть бути Вєнгерским краєм рф
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05.03.2024 20:57 Відповісти
Абсолютно не розумію в чому проблема - адже для Угорщині стояти на колінах з рашистськими прутнями у всіх отворах є доволі звичною позою.
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05.03.2024 20:59 Відповісти
Якшо ****** скулять значить клас на людина. На до брать.
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05.03.2024 21:00 Відповісти
Ймовірно , панові Рютте те законодавство угорське було просто формальною зачіпкою...А в Сійярто трохи жалюгідний вид через скигління про постанову на коліна...тьху.
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05.03.2024 21:03 Відповісти
Трампе, виведи США з НАТО!

Бо не може бути так, щоб усі ці "орбани", які за реальних бойових дій будуть лише тягарем для техаських_рейнджерів, щоб "орбани" диктували умови фактично США, бо ця країна, по суті, є ґарантом безпеки "орбанів".

Виведи США з НАТО -- нехай "орбани" залишаться сам-на-сам з кацапнею.
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05.03.2024 21:08 Відповісти
У мене таке враження, що мадяри Генсеком НАТО бачать шойгу. Він їм наче за родоводом ближче. У крайньому випадку герасимова...
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05.03.2024 21:09 Відповісти
Ау, ЄС, та викиньте вже цих протухлих на смітник. Скільки можна?
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05.03.2024 21:10 Відповісти
Харошиє сапагі, нада брать.©
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05.03.2024 21:12 Відповісти
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06.03.2024 00:29 Відповісти
А баба чОрбан проти!
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05.03.2024 21:14 Відповісти
Все смотрят свои телевизоры! Мы чем лучше!
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05.03.2024 21:15 Відповісти
У идиотов третья мировая не за горами а они живут в параллельной вселенной до сих пор. Блаженные просто
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05.03.2024 21:16 Відповісти
І знову угромонголоїди!!! Маю надію що цього разу НАТО знає що і як голосувати!!!
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05.03.2024 21:18 Відповісти
Угорщина мабуть пуцина "видвине"...
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05.03.2024 21:21 Відповісти
Орбан та його партія це партія кондомів з паприкой та кремлівськой змазкою
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05.03.2024 21:22 Відповісти
А баба яга проти
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05.03.2024 21:31 Відповісти
Орбан - це єдиний європейський політик, якому довіряє трамп. Лише уявіть, що нас чекає, якщо рудий орангутанг переможе на виборах.
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05.03.2024 21:31 Відповісти
А він явно переможе якщо не станеться щось неординарне...чи несподіване...типу авіакатастрофа...
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05.03.2024 21:56 Відповісти
(невесело).
Якщо трапиться така халепа, і дурнувата руда куделя знову залізе туди, звідкіля її ледве випхали, залишається сподіватися на одне - на те, що той рудий фрік незворотнім чином забуде, нахіба йому то президенство. Враховуючи динаміку його деградації, такий поворот має деяку відмінну від нуля імовірність. Але, на жаль, ця імовірність суттєво менша від високої.
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05.03.2024 22:34 Відповісти
а за кого вони голосуватимуть? Кого просуватимуть?
Я не здивуюся, якщо, наприклад, якусь Ліпенівку...
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05.03.2024 21:35 Відповісти
Президент Румунії це для нас теж дуже добре, доречі з мадярами румини в штиках
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06.03.2024 10:02 Відповісти
Невже старий Орбан, пропонуватиме отого старого патрушева від прутіна??
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05.03.2024 21:40 Відповісти
Мадяри знову йдуть всупереч волі більшості...знову їм створять проблеми...
Якісь нєобучаємі...😁
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05.03.2024 21:55 Відповісти
А є хоча б одне питання щоби ці цигани не були проти? Я взагалі не розумію на яух вони вступали в ЄС та в НАТО? Щоби з середини цих організацій вести підривну пропутлерівську діяльність?Я би на місті генсекретаря поставив питання ребром «чи втулить пельку, чи на йух з пляжу!». Вони ж крім гемороя нічого в ці органи не принесли….
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05.03.2024 22:26 Відповісти
Угорщина може піти *****
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05.03.2024 22:34 Відповісти
Яка несподіванка. Країна НАТО вставляє палки в колеса обороноздатності альянсу.
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05.03.2024 22:52 Відповісти
ну так. І щоб Орбан погодився і не викобенювався, треба висувати єдино для нього прийнятного - шойгу.
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06.03.2024 00:17 Відповісти
Баба яга завжди проти . Тому що ТОРГОВКА
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06.03.2024 00:27 Відповісти
V etom sluchaje Orban na samom djelje igrajet v poljzu zdravovo smisla NATO. Ja njechutj nje somnjevajusj, chto Rutte mog bi bitj ochenj horoshim sekretarjom, no sljedujushchij Genjeraljnij Skretarj NATO luchshe dolzhen bitj iz Vostochnovo flanga NATO - Poljshi, Baltjijskih Stran, ilji Shvecii/Finljandjii.
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06.03.2024 06:43 Відповісти
ми також проти , тільки Урсула фон дер Ляєн
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06.03.2024 08:22 Відповісти
 
 