Угорщина проти обрання Рютте генсеком НАТО, - Politico
Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", – заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
У 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбан, заявивши, що країна "більше не має права бути в Європейському Союзі". "Довгострокова мета — поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", — сказав він тоді.
Як зазначає Politico, позиція Угорщини посиилює невизначеність навколо кандидатури нового генсека НАТО. Третина з 31 країни-члена НАТО досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США. Велика Британія, Франція та Німеччина також пообіцяли підтримати заявку Рютте на посаду генсека НАТО. Маючи репутацію "розповідача про Трампа" , Рютте вважався б ідеальним партнером у деяких колах, якщо скептик щодо НАТО Трамп переможе на виборах у США в листопаді.
Однак група країн східного флангу НАТО не в захваті від кандидатури Рютте.
Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо видатків на оборону Нідерландів, а президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс сказав союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте .
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Бо не може бути так, щоб усі ці "орбани", які за реальних бойових дій будуть лише тягарем для техаських_рейнджерів, щоб "орбани" диктували умови фактично США, бо ця країна, по суті, є ґарантом безпеки "орбанів".
Виведи США з НАТО -- нехай "орбани" залишаться сам-на-сам з кацапнею.
Якщо трапиться така халепа, і дурнувата руда куделя знову залізе туди, звідкіля її ледве випхали, залишається сподіватися на одне - на те, що той рудий фрік незворотнім чином забуде, нахіба йому то президенство. Враховуючи динаміку його деградації, такий поворот має деяку відмінну від нуля імовірність. Але, на жаль, ця імовірність суттєво менша від високої.
Я не здивуюся, якщо, наприклад, якусь Ліпенівку...
Якісь нєобучаємі...😁