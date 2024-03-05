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Венгрия против избрания Рютте генсеком НАТО, - Politico

рютте

Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В 2021 году Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ, представленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что страна "больше не имеет права быть в Европейском Союзе". "Долгосрочная цель - поставить Венгрию на колени в этом вопросе", - сказал он тогда.

Как отмечает Politico, позиция Венгрии усугубляет неопределенность вокруг кандидатуры нового генсека НАТО. Треть из 31 страны-члена НАТО до сих пор не определились относительно поддержки Рютте, поддерживаемого США. Великобритания, Франция и Германия также пообещали поддержать заявку Рютте на пост генсека НАТО. Имея репутацию "рассказчика о Трампе", Рютте считался бы идеальным партнером в некоторых кругах, если скептик по отношению к НАТО Трамп победит на выборах в США в ноябре.

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Однако группа стран восточного фланга НАТО не в восторге от кандидатуры Рютте.

Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте относительно расходов на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Иоганнис недоволен продолжительным сопротивлением Нидерландов относительно присоединения его страны к Шенгенской зоне. В прошлом месяце Иоганнис сказал союзникам, что решил бросить вызов Рютте.

Смотрите также: Рютте относительно договора о безопасности: Нидерланды вместе с Украиной не только в оборонном сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Автор: 

Венгрия (1963) НАТО (10004) Рютте Марк (358) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+33
Ага! москва крутить орбанівським носом? Значить достойний кандидат, треба брати
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05.03.2024 20:55
+30
Угорщіні треба вже в тайговий союз.
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05.03.2024 20:55
+26
Стоят на колінах перед ****** , а дорікають Рютте
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05.03.2024 20:56
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От що може зробити з цілою країною вживання неправильного паприкашу!
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05.03.2024 20:53 Ответить
Ага! москва крутить орбанівським носом? Значить достойний кандидат, треба брати
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05.03.2024 20:55 Ответить
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05.03.2024 23:00 Ответить
Угорщіні треба вже в тайговий союз.
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05.03.2024 20:55 Ответить
Вона вже там, по факту.
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06.03.2024 07:47 Ответить
Стоят на колінах перед ****** , а дорікають Рютте
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05.03.2024 20:56 Ответить
Таки так. Рютте хотів у Орбана вийняти *** ***лa з рота і підняти його с колін. А Орбан каже - мені і так тепло та вогко. Уютно одним словом
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05.03.2024 21:05 Ответить
Майдан Орбану. 14 лютого вже зібралося декілька десятків тисяч невдоволених політикою партії "Фідес" - треба продовжувати протести - Орбану не дадуть розстріляти Майдан, перемогти там його набагато легше.
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05.03.2024 20:56 Ответить
так і пишить: "Орбан - це Угорщина, Зеленський - це Україна... etc
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05.03.2024 20:56 Ответить
киньте вже нарешті штани у пральну машинку.
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05.03.2024 21:32 Ответить
*******, вашу думку в Євросоюзі на х...ю вертіли, тридараси і ************* кремля.
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05.03.2024 20:57 Ответить
Венгрия не против только получать дотации ЕС. Еще ее недавно "на колени" Швеция ставила.
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05.03.2024 20:57 Ответить
Угорщина схоже хвора кацапізмом. Будучи членом ЄС та НАТО, самі по собі проти цих організацій та хочуть бути Вєнгерским краєм рф
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05.03.2024 20:57 Ответить
Абсолютно не розумію в чому проблема - адже для Угорщині стояти на колінах з рашистськими прутнями у всіх отворах є доволі звичною позою.
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05.03.2024 20:59 Ответить
Якшо ****** скулять значить клас на людина. На до брать.
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05.03.2024 21:00 Ответить
Ймовірно , панові Рютте те законодавство угорське було просто формальною зачіпкою...А в Сійярто трохи жалюгідний вид через скигління про постанову на коліна...тьху.
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05.03.2024 21:03 Ответить
Трампе, виведи США з НАТО!

Бо не може бути так, щоб усі ці "орбани", які за реальних бойових дій будуть лише тягарем для техаських_рейнджерів, щоб "орбани" диктували умови фактично США, бо ця країна, по суті, є ґарантом безпеки "орбанів".

Виведи США з НАТО -- нехай "орбани" залишаться сам-на-сам з кацапнею.
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05.03.2024 21:08 Ответить
У мене таке враження, що мадяри Генсеком НАТО бачать шойгу. Він їм наче за родоводом ближче. У крайньому випадку герасимова...
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05.03.2024 21:09 Ответить
Ау, ЄС, та викиньте вже цих протухлих на смітник. Скільки можна?
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05.03.2024 21:10 Ответить
Харошиє сапагі, нада брать.©
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05.03.2024 21:12 Ответить
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06.03.2024 00:29 Ответить
А баба чОрбан проти!
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05.03.2024 21:14 Ответить
Все смотрят свои телевизоры! Мы чем лучше!
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05.03.2024 21:15 Ответить
У идиотов третья мировая не за горами а они живут в параллельной вселенной до сих пор. Блаженные просто
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05.03.2024 21:16 Ответить
І знову угромонголоїди!!! Маю надію що цього разу НАТО знає що і як голосувати!!!
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05.03.2024 21:18 Ответить
Угорщина мабуть пуцина "видвине"...
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05.03.2024 21:21 Ответить
Орбан та його партія це партія кондомів з паприкой та кремлівськой змазкою
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05.03.2024 21:22 Ответить
А баба яга проти
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05.03.2024 21:31 Ответить
Орбан - це єдиний європейський політик, якому довіряє трамп. Лише уявіть, що нас чекає, якщо рудий орангутанг переможе на виборах.
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05.03.2024 21:31 Ответить
А він явно переможе якщо не станеться щось неординарне...чи несподіване...типу авіакатастрофа...
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05.03.2024 21:56 Ответить
(невесело).
Якщо трапиться така халепа, і дурнувата руда куделя знову залізе туди, звідкіля її ледве випхали, залишається сподіватися на одне - на те, що той рудий фрік незворотнім чином забуде, нахіба йому то президенство. Враховуючи динаміку його деградації, такий поворот має деяку відмінну від нуля імовірність. Але, на жаль, ця імовірність суттєво менша від високої.
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05.03.2024 22:34 Ответить
а за кого вони голосуватимуть? Кого просуватимуть?
Я не здивуюся, якщо, наприклад, якусь Ліпенівку...
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05.03.2024 21:35 Ответить
Президент Румунії це для нас теж дуже добре, доречі з мадярами румини в штиках
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06.03.2024 10:02 Ответить
Невже старий Орбан, пропонуватиме отого старого патрушева від прутіна??
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05.03.2024 21:40 Ответить
Мадяри знову йдуть всупереч волі більшості...знову їм створять проблеми...
Якісь нєобучаємі...😁
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05.03.2024 21:55 Ответить
А є хоча б одне питання щоби ці цигани не були проти? Я взагалі не розумію на яух вони вступали в ЄС та в НАТО? Щоби з середини цих організацій вести підривну пропутлерівську діяльність?Я би на місті генсекретаря поставив питання ребром «чи втулить пельку, чи на йух з пляжу!». Вони ж крім гемороя нічого в ці органи не принесли….
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05.03.2024 22:26 Ответить
Угорщина може піти *****
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05.03.2024 22:34 Ответить
Яка несподіванка. Країна НАТО вставляє палки в колеса обороноздатності альянсу.
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05.03.2024 22:52 Ответить
ну так. І щоб Орбан погодився і не викобенювався, треба висувати єдино для нього прийнятного - шойгу.
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06.03.2024 00:17 Ответить
Баба яга завжди проти . Тому що ТОРГОВКА
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06.03.2024 00:27 Ответить
V etom sluchaje Orban na samom djelje igrajet v poljzu zdravovo smisla NATO. Ja njechutj nje somnjevajusj, chto Rutte mog bi bitj ochenj horoshim sekretarjom, no sljedujushchij Genjeraljnij Skretarj NATO luchshe dolzhen bitj iz Vostochnovo flanga NATO - Poljshi, Baltjijskih Stran, ilji Shvecii/Finljandjii.
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06.03.2024 06:43 Ответить
ми також проти , тільки Урсула фон дер Ляєн
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06.03.2024 08:22 Ответить
 
 