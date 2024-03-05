Венгрия против избрания Рютте генсеком НАТО, - Politico

Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В 2021 году Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ, представленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что страна "больше не имеет права быть в Европейском Союзе". "Долгосрочная цель - поставить Венгрию на колени в этом вопросе", - сказал он тогда.

Как отмечает Politico, позиция Венгрии усугубляет неопределенность вокруг кандидатуры нового генсека НАТО. Треть из 31 страны-члена НАТО до сих пор не определились относительно поддержки Рютте, поддерживаемого США. Великобритания, Франция и Германия также пообещали поддержать заявку Рютте на пост генсека НАТО. Имея репутацию "рассказчика о Трампе", Рютте считался бы идеальным партнером в некоторых кругах, если скептик по отношению к НАТО Трамп победит на выборах в США в ноябре.

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Однако группа стран восточного фланга НАТО не в восторге от кандидатуры Рютте.

Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте относительно расходов на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Иоганнис недоволен продолжительным сопротивлением Нидерландов относительно присоединения его страны к Шенгенской зоне. В прошлом месяце Иоганнис сказал союзникам, что решил бросить вызов Рютте.

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