Венгрия против избрания Рютте генсеком НАТО, - Politico
Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
В 2021 году Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ, представленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что страна "больше не имеет права быть в Европейском Союзе". "Долгосрочная цель - поставить Венгрию на колени в этом вопросе", - сказал он тогда.
Как отмечает Politico, позиция Венгрии усугубляет неопределенность вокруг кандидатуры нового генсека НАТО. Треть из 31 страны-члена НАТО до сих пор не определились относительно поддержки Рютте, поддерживаемого США. Великобритания, Франция и Германия также пообещали поддержать заявку Рютте на пост генсека НАТО. Имея репутацию "рассказчика о Трампе", Рютте считался бы идеальным партнером в некоторых кругах, если скептик по отношению к НАТО Трамп победит на выборах в США в ноябре.
Однако группа стран восточного фланга НАТО не в восторге от кандидатуры Рютте.
Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте относительно расходов на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Иоганнис недоволен продолжительным сопротивлением Нидерландов относительно присоединения его страны к Шенгенской зоне. В прошлом месяце Иоганнис сказал союзникам, что решил бросить вызов Рютте.
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Бо не може бути так, щоб усі ці "орбани", які за реальних бойових дій будуть лише тягарем для техаських_рейнджерів, щоб "орбани" диктували умови фактично США, бо ця країна, по суті, є ґарантом безпеки "орбанів".
Виведи США з НАТО -- нехай "орбани" залишаться сам-на-сам з кацапнею.
Якщо трапиться така халепа, і дурнувата руда куделя знову залізе туди, звідкіля її ледве випхали, залишається сподіватися на одне - на те, що той рудий фрік незворотнім чином забуде, нахіба йому то президенство. Враховуючи динаміку його деградації, такий поворот має деяку відмінну від нуля імовірність. Але, на жаль, ця імовірність суттєво менша від високої.
Я не здивуюся, якщо, наприклад, якусь Ліпенівку...
Якісь нєобучаємі...😁