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Новини
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Рятувальники загасили пожежу на Осокорках, - КМДА

київ

Аварійно-рятувальні служби загасили вогонь поблизу озера Тягле.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської міської державної адміністрації.

"Вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле. На місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" та фахівці підрозділу БПЛА", - йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, раніше на відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння трав’яного настилу та очерету.

Читайте: Нацполіція відкрила справу через ремонт шляхопроводу в Києві за 920 мільйонів за завищеними цінами

Автор: 

Київ (19542) пожежа (4342)


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Отдельное спасибо всем ДСНС-никам за их борьбу с последствиями орковской агресии.
Интересно - это какое-то чмо сигарету кинуло или реальная диверсия/поджог? Выяснили?
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06.03.2024 02:23 Відповісти
З 24 серпня 2014 року щорічні підпали навколо Києва...
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06.03.2024 03:08 Відповісти
Саме так, але ні хто ні на що не натякає, бо неможна...
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06.03.2024 06:31 Відповісти
диверсия застройщиков)
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06.03.2024 06:52 Відповісти
Забудовники знов нищать природу! За цей парк б'ються місцеві люди проти глитаїв, що хочуть все перетворити на камінь! Все як завжди - підпалили щоб захапати місце під забудову... Кажуть ДСНС довго не приїзжала бо нібито не могла попасти через затори...
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06.03.2024 06:30 Відповісти
Ну так, ви ж мабуть не в курсі, що туди веде одна дорога, шириною в 1 полосу, і що там в годину пік відбуваються пекельні борошна, бо половина мажорів міста Києва живе в районі осокорківських дач?
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06.03.2024 09:31 Відповісти
 
 