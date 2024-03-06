Рятувальники загасили пожежу на Осокорках, - КМДА
Аварійно-рятувальні служби загасили вогонь поблизу озера Тягле.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської міської державної адміністрації.
"Вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле. На місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" та фахівці підрозділу БПЛА", - йдеться в повідомленні КМДА.
Нагадаємо, раніше на відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння трав’яного настилу та очерету.
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Интересно - это какое-то чмо сигарету кинуло или реальная диверсия/поджог? Выяснили?