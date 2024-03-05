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У Києві пожежа в екопарку Осокорки. ФОТОрепортаж

На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння трав’яного настилу та очерету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС та сторінку екопарку Осокорки у фейсбуці.

"Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 гектари", - пишуть в ДСНС.

Там додають, що гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної технікита підтопленістю території.

У пресслужбі парку стверджують, що причиною пожежі став підпал.

"На ділянці що межує із скандальною забудовою StolitsaGroup - хтось здійснив Підпал!! Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники на місці пожежі.

Гасіння ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки.

Автор: 

Київ (19542) пожежа (4342)


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Топ коментарі
+10
А на твАєй воДчіньє на болотах ньє устала?
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05.03.2024 22:36
+8
Однозначно підпал. Там деякі "ділки" збиралися робити дорогу до нового житлового масиву, а коли мерія відмовила, то сталася пожежа. Співпадіння? Так, співпадіння, ага!
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05.03.2024 22:46
+3
Ох і пожежа.. наче знущаються.. я називав таке дійство - контрольована пожежа і велися всі навколо...
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05.03.2024 22:20
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Ох і пожежа.. наче знущаються.. я називав таке дійство - контрольована пожежа і велися всі навколо...
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05.03.2024 22:20 Відповісти
А на твАєй воДчіньє на болотах ньє устала?
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05.03.2024 22:36 Відповісти
Однозначно підпал. Там деякі "ділки" збиралися робити дорогу до нового житлового масиву, а коли мерія відмовила, то сталася пожежа. Співпадіння? Так, співпадіння, ага!
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05.03.2024 22:46 Відповісти
Що змінює підпал трави, якщо вже є рішення КР ??
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06.03.2024 09:40 Відповісти
Який дебіл заголовок новини писав? Який до біса екопарк? Немає там ніякого екопарку чи навіть парку. Це у хворій уяві деяких імбецилів існує.
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06.03.2024 06:33 Відповісти
Поки весь фокус суспільства на війні, вандали забудовники знищують місто заради чергового кам'яного гєтто посеред поля, аби заробити шалене бабло на понаєхавших лошарах.
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06.03.2024 07:07 Відповісти
"понаєхавшиє лошари" - мабуть не лошари, якщо гроші є на купівлю недешевого житла
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06.03.2024 09:41 Відповісти
Наявність грошей і можливість їх заробляння не надає імунітет від "лошарства" - просто навар з таких більший .
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06.03.2024 09:51 Відповісти
Так, якщо татусь чи папік грошей "наварив", типу, а купують дружина, чи донька, чи подруга.
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06.03.2024 10:42 Відповісти
Розвести можна кого завгодно - навіть генія з рівнем айкю піт тисячу , просто люди не можуть все знати + емоції на яких дехто з меншим айкю вміє грати і використає це .
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06.03.2024 11:19 Відповісти
Одного тебе не генія а диванного ікспєрдуна розвести не можна))) от лайно, все воно знає)))
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06.03.2024 12:14 Відповісти
Шановний дописувачу всі ми так чи інакше є похідним від лайна - подумайте про це при нагоді ( звісно якшо процес думання у вас не викликає ніяких побічних ефектів - тоді краще не думайте бережіться краще ).
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06.03.2024 12:30 Відповісти
Дивне твердження. Люди, як вид, походять від бібізян. Пропоную зупинитися на цьому.
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06.03.2024 13:31 Відповісти
Походять може і від мавп але - але складаються відсотків на 50% з лайна, тіко водень не є лайном - тіко водень ( нуклеосинтез вам в поміч ).
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06.03.2024 13:36 Відповісти
апять 25 ... то результат і відходи метаболізму, при чому тут 50 % ??
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06.03.2024 23:27 Відповісти
Ну добре не 50% - а відсотків 20 % ( визнаю надрукував не дуже подувши - помиляється тіко той хто ніколи не помиляється ). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7 і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7 - почитайте .
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07.03.2024 06:31 Відповісти
 
 