У Києві пожежа в екопарку Осокорки. ФОТОрепортаж

На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння трав’яного настилу та очерету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС та сторінку екопарку Осокорки у фейсбуці.

"Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 гектари", - пишуть в ДСНС.

Там додають, що гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної технікита підтопленістю території.

У пресслужбі парку стверджують, що причиною пожежі став підпал.

"На ділянці що межує із скандальною забудовою StolitsaGroup - хтось здійснив Підпал!! Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!", - йдеться в повідомленні.

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