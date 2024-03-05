В Киеве пожар в экопарке "Осокорки". ФОТОрепортаж

На открытой территории вблизи озера Тяглое произошло возгорание травяного настила и камыша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС и страницу экопарка "Осокорки" в фейсбуке.

"Вблизи озера Тяглое на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 гектар", - пишут в ГСЧС.

Там добавляют, что тушение пожара значительно осложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники и подтопленностью территории.

В пресс-службе парка утверждают, что причиной пожара стал поджог.

"На участке, граничущем со скандальной застройкой StolitsaGroup, кто-то совершил поджог!! Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщения! Таким образом уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку!" - говорится в сообщении.

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