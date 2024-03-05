РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11616 посетителей онлайн
Новости Фото
8 968 18

В Киеве пожар в экопарке "Осокорки". ФОТОрепортаж

На открытой территории вблизи озера Тяглое произошло возгорание травяного настила и камыша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС и страницу экопарка "Осокорки" в фейсбуке.

"Вблизи озера Тяглое на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 гектар", - пишут в ГСЧС.

Там добавляют, что тушение пожара значительно осложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники и подтопленностью территории.

В пресс-службе парка утверждают, что причиной пожара стал поджог.

"На участке, граничущем со скандальной застройкой StolitsaGroup, кто-то совершил поджог!! Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщения! Таким образом уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Киеве мужчина устроил стрельбу на балконе многоэтажки, - полиция. ФОТОрепортаж

Рятувальники на місці пожежі.

Гасіння ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки.

Автор: 

Киев (25587) пожар (5961)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
А на твАєй воДчіньє на болотах ньє устала?
показать весь комментарий
05.03.2024 22:36
+8
Однозначно підпал. Там деякі "ділки" збиралися робити дорогу до нового житлового масиву, а коли мерія відмовила, то сталася пожежа. Співпадіння? Так, співпадіння, ага!
показать весь комментарий
05.03.2024 22:46
+3
Ох і пожежа.. наче знущаються.. я називав таке дійство - контрольована пожежа і велися всі навколо...
показать весь комментарий
05.03.2024 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох і пожежа.. наче знущаються.. я називав таке дійство - контрольована пожежа і велися всі навколо...
показать весь комментарий
05.03.2024 22:20 Ответить
А на твАєй воДчіньє на болотах ньє устала?
показать весь комментарий
05.03.2024 22:36 Ответить
Однозначно підпал. Там деякі "ділки" збиралися робити дорогу до нового житлового масиву, а коли мерія відмовила, то сталася пожежа. Співпадіння? Так, співпадіння, ага!
показать весь комментарий
05.03.2024 22:46 Ответить
Що змінює підпал трави, якщо вже є рішення КР ??
показать весь комментарий
06.03.2024 09:40 Ответить
Який дебіл заголовок новини писав? Який до біса екопарк? Немає там ніякого екопарку чи навіть парку. Це у хворій уяві деяких імбецилів існує.
показать весь комментарий
06.03.2024 06:33 Ответить
Поки весь фокус суспільства на війні, вандали забудовники знищують місто заради чергового кам'яного гєтто посеред поля, аби заробити шалене бабло на понаєхавших лошарах.
показать весь комментарий
06.03.2024 07:07 Ответить
"понаєхавшиє лошари" - мабуть не лошари, якщо гроші є на купівлю недешевого житла
показать весь комментарий
06.03.2024 09:41 Ответить
Наявність грошей і можливість їх заробляння не надає імунітет від "лошарства" - просто навар з таких більший .
показать весь комментарий
06.03.2024 09:51 Ответить
Так, якщо татусь чи папік грошей "наварив", типу, а купують дружина, чи донька, чи подруга.
показать весь комментарий
06.03.2024 10:42 Ответить
Розвести можна кого завгодно - навіть генія з рівнем айкю піт тисячу , просто люди не можуть все знати + емоції на яких дехто з меншим айкю вміє грати і використає це .
показать весь комментарий
06.03.2024 11:19 Ответить
Одного тебе не генія а диванного ікспєрдуна розвести не можна))) от лайно, все воно знає)))
показать весь комментарий
06.03.2024 12:14 Ответить
Шановний дописувачу всі ми так чи інакше є похідним від лайна - подумайте про це при нагоді ( звісно якшо процес думання у вас не викликає ніяких побічних ефектів - тоді краще не думайте бережіться краще ).
показать весь комментарий
06.03.2024 12:30 Ответить
Дивне твердження. Люди, як вид, походять від бібізян. Пропоную зупинитися на цьому.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:31 Ответить
Походять може і від мавп але - але складаються відсотків на 50% з лайна, тіко водень не є лайном - тіко водень ( нуклеосинтез вам в поміч ).
показать весь комментарий
06.03.2024 13:36 Ответить
апять 25 ... то результат і відходи метаболізму, при чому тут 50 % ??
показать весь комментарий
06.03.2024 23:27 Ответить
Ну добре не 50% - а відсотків 20 % ( визнаю надрукував не дуже подувши - помиляється тіко той хто ніколи не помиляється ). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7 і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7 - почитайте .
показать весь комментарий
07.03.2024 06:31 Ответить
 
 