В Киеве пожар в экопарке "Осокорки". ФОТОрепортаж
На открытой территории вблизи озера Тяглое произошло возгорание травяного настила и камыша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС и страницу экопарка "Осокорки" в фейсбуке.
"Вблизи озера Тяглое на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 гектар", - пишут в ГСЧС.
Там добавляют, что тушение пожара значительно осложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники и подтопленностью территории.
В пресс-службе парка утверждают, что причиной пожара стал поджог.
"На участке, граничущем со скандальной застройкой StolitsaGroup, кто-то совершил поджог!! Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщения! Таким образом уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку!" - говорится в сообщении.
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