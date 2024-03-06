Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Супервівторок
У Супервівторок у США на праймеріз у 15 штатах від Демократичної партії переміг президент США Джо Байден, а від Республіканської - колишній президент Дональд Трамп.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Байден переміг у голосуванні серед своїх однопартійців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Він також виграв голосування поштою в Айові.
На острові Самоа Байдена від демократів обійшов Джейсон Палмер.
Трамп виграв серед республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії.
Його єдина конкурентка - колишня посол США в ООН Ніккі Хейлі - перемогла лише у Вермонті.
При цьому опитування показують, що і 81-річний Байден, і 77-річний Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.
Супервівторок у США - день, коли відбирали делегатів на з'їзд партій, де буде вирішено, кого висувати кандидатом у президенти на виборах 5 листопада.
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Причина - жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией. План Белого дома был в том, что образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления Путину, "станет мощным фоном для выступления президента Байдена".
Но присутствие Навальной "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за слов ее мужа о "российском" статусе Крыма, заявили газете источники в Киеве.
А у воды высится, как мираж,
Древний корабль - грозное чье-то судно,
Тешит зевак и украшает пляж.
Как ни воюй, годы, увы, сильнее,
Как ни верти, время свое возьмет.
Сгнили борта, и нет парусов на реях.
И никогда полный не дать вперед.
Зато, любой сюда войдет за пятачок,
Чтоб в пушку затолкать бычок,
И в трюме посетить кафе
И винный зал…
А также сняться на фоне морской волны
С подругой, если нет жены,
Одной рукой обняв ее,
Другой обняв штурвал.
Был там и я и на толпу глазея,
С болью в душе понял я вещь одну -
Чтобы не стать этаким вот музеем -
В нужный момент лучше пойти ко дну.
Штати перетворюються на країну любителів мексиканських і індійських серіалів.... От реально на всі штати немає кращих кандидатів а не дідів за 70 років.... один популіст а інший любитель договорняків з Китаєм
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Немає такого острова - Самоа. І ніколи не було. Це група островів, з яких США належать 7 найменших островів.
"Середнім віком вступу на посаду Президента США є 55 років та 3 місяці. Саме такого віку був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD Ліндон Джонсон на момент свого вступу на посаду. Наймолодшим на момент вступу на посаду був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Теодор Рузвельт , на той момент йому було 42 роки та 322 дні. Він став із Віцепрезидента Президентом внаслідок смерті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%96 Вільяма Мак-Кінлі . Наймолодшою особою вибраною на посаду Президента став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%96%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96 Джон Фіцджеральд Кеннеді , на момент вступу на посаду йому було 43 роки та 236 днів. Найстарішим на момент інавгурації Президентом став чинний президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байден , на той момент віком у 78 років."