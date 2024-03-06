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Новини
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Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Супервівторок

сша,вибори

У Супервівторок у США на праймеріз у 15 штатах від Демократичної партії переміг президент США Джо Байден, а від Республіканської - колишній президент Дональд Трамп.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Байден переміг у голосуванні серед своїх однопартійців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Він також виграв голосування поштою в Айові.

На острові Самоа Байдена від демократів обійшов Джейсон Палмер.

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Трамп виграв серед республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії.

Його єдина конкурентка - колишня посол США в ООН Ніккі Хейлі - перемогла лише у Вермонті.

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При цьому опитування показують, що і 81-річний Байден, і 77-річний Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.

Супервівторок у США - день, коли відбирали делегатів на з'їзд партій, де буде вирішено, кого висувати кандидатом у президенти на виборах 5 листопада.

Автор: 

Байден Джо (2890) вибори (6704) США (23105) Трамп Дональд (5846)


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Топ коментарі
+6
Битва пенсів маразматів..
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06.03.2024 08:37
+6
Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу в этот четверг, куда ее пригласил Белый дом, - https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/03/05/state-of-the-union-olena-zelenska-yulia-navalnaya/ The Washington Post

Причина - жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией. План Белого дома был в том, что образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления Путину, "станет мощным фоном для выступления президента Байдена".

Но присутствие Навальной "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за слов ее мужа о "российском" статусе Крыма, заявили газете источники в Киеве.
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06.03.2024 08:38
+4
генсеки с старческой коростой сссре просто отдыхают.
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06.03.2024 08:38
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правда глаз режет
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06.03.2024 08:36 Відповісти
Битва пенсів маразматів..
показати весь коментар
06.03.2024 08:37 Відповісти
Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу в этот четверг, куда ее пригласил Белый дом, - https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/03/05/state-of-the-union-olena-zelenska-yulia-navalnaya/ The Washington Post

Причина - жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией. План Белого дома был в том, что образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления Путину, "станет мощным фоном для выступления президента Байдена".

Но присутствие Навальной "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за слов ее мужа о "российском" статусе Крыма, заявили газете источники в Киеве.
показати весь коментар
06.03.2024 08:38 Відповісти
генсеки с старческой коростой сссре просто отдыхают.
показати весь коментар
06.03.2024 08:38 Відповісти
Ох
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06.03.2024 08:45 Відповісти
Непотопляємі
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06.03.2024 08:47 Відповісти
Окрім цих старців уже немає з кого вибирати?
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06.03.2024 08:58 Відповісти
Уже был "молодой и перспективный" Обама, который каши наварил с Крымом, "я буду более гибким с ракетами в Польше после выборов" (встреча с Медведевым), "холодная война закончилась и Россия нам не враг" (в дебатах с Ромни). Спасибо, не надо. Как вам президенство "молодого и энергичного" Зеленского, который за день до вторжения звал на шашлыки, в то время как должен был эвакуировать Мариуполь?
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06.03.2024 12:44 Відповісти
На берегу так оживленно людно,
А у воды высится, как мираж,
Древний корабль - грозное чье-то судно,
Тешит зевак и украшает пляж.

Как ни воюй, годы, увы, сильнее,
Как ни верти, время свое возьмет.
Сгнили борта, и нет парусов на реях.
И никогда полный не дать вперед.

Зато, любой сюда войдет за пятачок,
Чтоб в пушку затолкать бычок,
И в трюме посетить кафе
И винный зал…
А также сняться на фоне морской волны
С подругой, если нет жены,
Одной рукой обняв ее,
Другой обняв штурвал.

Был там и я и на толпу глазея,
С болью в душе понял я вещь одну -
Чтобы не стать этаким вот музеем -
В нужный момент лучше пойти ко дну.
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Нажаль ні один ні інший кандидат нічого доброго не принесе Україні...

Штати перетворюються на країну любителів мексиканських і індійських серіалів.... От реально на всі штати немає кращих кандидатів а не дідів за 70 років.... один популіст а інший любитель договорняків з Китаєм
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06.03.2024 09:36 Відповісти
На острові Самоа
******
Немає такого острова - Самоа. І ніколи не було. Це група островів, з яких США належать 7 найменших островів.

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06.03.2024 10:10 Відповісти
З такими розкладами буде Трамп презом. Стає все цікавіше і цікавіше.
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06.03.2024 10:17 Відповісти
в бой идут одни старики
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06.03.2024 10:20 Відповісти
Становится не выносимо смешно. Неужели в США не из кого выбирать в президенты.
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06.03.2024 11:48 Відповісти
Ну может когда начнёте понимать как работает политика, в которой авторитет и возраст имеют и всегда имели значение, тогда перестанете задавать глупейшие вопросы.
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06.03.2024 12:47 Відповісти
Виросло покоління, яке не бачило "перегонів на лафетах" перед розпадом совка. Тоді весь світ з цього сміявся... А зараз весь світ це повторює.
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06.03.2024 21:27 Відповісти
Мешаете коней с людями. Отношения российский империалистов всегда заканчивались убийством друг друга. Вообще никакого отношения не имеет к тому, что политическими лидерами на высоком уровне всегда становились люди далеко не молодые.
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06.03.2024 21:39 Відповісти
От Лаврова я точно ніколи з людьми не змішував. А з приводу віку президентів Вам цікаво буде почитати це

"Середнім віком вступу на посаду Президента США є 55 років та 3 місяці. Саме такого віку був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD Ліндон Джонсон на момент свого вступу на посаду. Наймолодшим на момент вступу на посаду був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Теодор Рузвельт , на той момент йому було 42 роки та 322 дні. Він став із Віцепрезидента Президентом внаслідок смерті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%96 Вільяма Мак-Кінлі . Наймолодшою особою вибраною на посаду Президента став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%96%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96 Джон Фіцджеральд Кеннеді , на момент вступу на посаду йому було 43 роки та 236 днів. Найстарішим на момент інавгурації Президентом став чинний президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байден , на той момент віком у 78 років."
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06.03.2024 23:38 Відповісти
И что это меняет? Hекоторые становятся старыми в 60, а некоторые и за 80 бодрячком. Эйджизм это как раз вот в постсовке распространён, а не в Западных странах. Рейган стал президентом в 69, например. И его президенство было куда более успешным чем Кеннеди, которого если бы не убили, остался бы серым пятном, типичным демократом "мы сможем договориться со всеми".
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07.03.2024 00:26 Відповісти
коли з'їзд в слонів, на якому затверджуватимуть кандидатів в президенти, депутати і сенатори?
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06.03.2024 12:05 Відповісти
 
 