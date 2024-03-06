Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Супервівторок

У Супервівторок у США на праймеріз у 15 штатах від Демократичної партії переміг президент США Джо Байден, а від Республіканської - колишній президент Дональд Трамп.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Байден переміг у голосуванні серед своїх однопартійців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Він також виграв голосування поштою в Айові.

На острові Самоа Байдена від демократів обійшов Джейсон Палмер.

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Трамп виграв серед республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії.

Його єдина конкурентка - колишня посол США в ООН Ніккі Хейлі - перемогла лише у Вермонті.

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При цьому опитування показують, що і 81-річний Байден, і 77-річний Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.

Супервівторок у США - день, коли відбирали делегатів на з'їзд партій, де буде вирішено, кого висувати кандидатом у президенти на виборах 5 листопада.