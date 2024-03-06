Атака дронами на Хмельниччину: пошкоджено об’єкт інфраструктури, знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницьої ОВА.
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку.
Усі відповідні служби працюють.
Загиблих та травмованих немає.
Як повідомлялося, вночі наша ППО знищила 38 "шахедів" із 42.
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