Атака дронами на Хмельниччину: пошкоджено об’єкт інфраструктури, знеструмлено кілька населених пунктів

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницьої ОВА.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку.

Усі відповідні служби працюють.

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Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, вночі наша ППО знищила 38 "шахедів" із 42.