Євросоюз не збирається створювати власну армію, - Боррель
За оборону відповідає кожна з держав-членів ЄС. Співпрацювати між арміями різних країн краще, ніж мати одну армію.
Про це заявив найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.
"Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями", - заявив він.
Як відомо, раніше протягом багатьох років до створення єдиної армії ЄС закликали Франція та Німеччина. Також до них приєдналася Угорщина.
Politico зазначає, що в останні кілька місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії ЄС, здебільшого затихли.
Топ коментарі
+8 Igor Grytselyak
показати весь коментар06.03.2024 11:05
+7 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар06.03.2024 11:06
+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.03.2024 11:02
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Хрєнь якась!
Одним словом, Борель, Європа має стати реальною Конфедерацією із єдиною армією.
Інакше, не встоєте проти рашки, маючи потенциал в кілька разів більший