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Євросоюз не збирається створювати власну армію, - Боррель

боррель

За оборону відповідає кожна з держав-членів ЄС. Співпрацювати між арміями різних країн краще, ніж мати одну армію.

Про це заявив найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

"Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями", - заявив він.

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Як відомо, раніше протягом багатьох років до створення єдиної армії ЄС закликали Франція та Німеччина. Також до них приєдналася Угорщина.

Politico зазначає, що в останні кілька місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії ЄС, здебільшого затихли.

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Автор: 

армія (3772) допомога (8382) Євросоюз (13484) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Правильно,бо раптом путін нападе,а ви раз і опозоритеся..знову)
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06.03.2024 11:05
+7
А нафіга, якщо є українці і їх не жалко...
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06.03.2024 11:06
+2
Тоді давайте зброю Україні! 👿
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06.03.2024 11:02
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Тоді давайте зброю Україні! 👿
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06.03.2024 11:02 Відповісти
А чому? Хоч посміялися б.
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06.03.2024 11:03 Відповісти
Правильно,бо раптом путін нападе,а ви раз і опозоритеся..знову)
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06.03.2024 11:05 Відповісти
А нафіга, якщо є українці і їх не жалко...
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06.03.2024 11:06 Відповісти
Ой, дарма, якщо Трамп вернеться до влади, то не факт що Америка за вас заступиться
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06.03.2024 11:08 Відповісти
а яка нам разніца??? нам зараз тра' снаряди та бк
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06.03.2024 11:09 Відповісти
Тоді має бути єдине Європейське командування, незалежне від країн...

Хрєнь якась!
Одним словом, Борель, Європа має стати реальною Конфедерацією із єдиною армією.
Інакше, не встоєте проти рашки, маючи потенциал в кілька разів більший
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06.03.2024 11:09 Відповісти
А вони надіються, що Україна або знищить срасію чисто вилами та лопатами, або буде вічною буферною зоною.
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06.03.2024 11:44 Відповісти
Отличная новость, иначе Украине х+у будет помощи.
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06.03.2024 11:10 Відповісти
Не *не буде*, а *не в змозі*.
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06.03.2024 11:42 Відповісти
***** тоже так думает!
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06.03.2024 11:45 Відповісти
а ось це вже було б не зайве. бо п"ята стаття НАТО сьогодні що і Будапештський меморандум, поки вони будуть вирішувати що їм робити при агрессії того ж мордору, то цей мордор вспіє захопити пів Європи своїм гарматним м"ясом.
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06.03.2024 12:56 Відповісти
 
 