Євросоюз не збирається створювати власну армію, - Боррель

За оборону відповідає кожна з держав-членів ЄС. Співпрацювати між арміями різних країн краще, ніж мати одну армію.

Про це заявив найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

"Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями", - заявив він.

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Як відомо, раніше протягом багатьох років до створення єдиної армії ЄС закликали Франція та Німеччина. Також до них приєдналася Угорщина.

Politico зазначає, що в останні кілька місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії ЄС, здебільшого затихли.

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