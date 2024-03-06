Завтра на Комітеті ВР обговорюватимуть питання відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, які доглядають за особами з інвалідністю, - "слуга народу" Веніславський

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглядатиме із представниками МОЗ та Мінсоцполітики питання щодо відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, які доглядають за особами з інвалідністю.

Про це повідомив член оборонного комітету, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні комітету продовжили розгляд законопроєкту про мобілізацію.

"Сьогодні розглядали питання, які попередньо не були розглянуті. Зокрема, розглянули рекомендації і висновок Національного агентства з питань запобігання корупції, яке, відповідно до закону, має право давати свої експертні висновки, рекомендації до будь-якого законопроєкту. Вони зазначили шість тих своїх зауважень, які частково ми врахували, частково відхилили. Переважну більшість ми врахували ще до того, як навіть отримали цей висновок, тому що розглядали поблоково. І ті питання, які турбували НАЗК, ми вже попередньо вирішили", - пояснив Веніславський.

Також, за словами нардеп, сьогодні члени комітету проговорили питання щодо механізмів бронювання, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю.

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"Це також одне з найбільш сенситивних для громадян України питань. З приводу саме цього питання, правового статусу і можливості отримати відстрочку від призову осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особливо третьої групи, надійшла найбільша кількість звернень від громадян України кожному народному депутату. До мене надійшло, напевно, більше тисячі таких звернень на електронну адресу", - додав він.

За словами Веніславського, на завтра вирішили запросити представників Мінсоцполітики і МОЗ, щоб "ще раз дуже ретельно проаналізувати всі ці медичні, соціальні та військові аспекти і прийти до якогось узгодженого рішення".

"Тому що, на превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. І, як свідчать статистичні дані, які нам надавало Міністерство соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасшатбного вторгення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна утримувала під час довоєнного періоду", - продовжив нардеп.

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Він додав, що це - системне питання, і завтра члени комітету будуть його розглядати в закритому режимі.

"І так само ми завтра будемо в закритому режимі дискутувати щодо критеріїв, які ми запропонуємо в остаточному варіанті висновку комітету про можливість звільнення з військової служби якраз під час воєнного стану", - сказав він.

Парламентар висловив сподівання, що завтра народні депутати зможуть "фіналізувати порівняльну таблицю і з наступного тижня перейти до постатейного обговорення всіх законодавчих поправок за участю народних депутатів, які подавали свої пропозиції та поправки".

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