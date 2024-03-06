Головою Наглядової ради Українського культурного фонду призначено Наталію Кривду

Сьогодні, 6 березня, під час засідання круглого столу "Нова Наглядова рада Українського культурного фонду: перезавантаження" було представлено голову Наглядової ради Українського культурного фонду.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає Цензор.НЕТ.

Голову Українського культурного фонду представив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Нею стала Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, сучасна українська філософиня та публічна інтелектуалка. Академічна директорка МВА програм Edinburgh Business School at House of Knowledge.

"Дуже важливі для мене наступні речі. Першою чергою – це суб’єктність Українського культурного фонду. Ми маємо стати активним гравцем на полі культурної політики. Я сподіваюсь, що Наглядова рада до цього долучиться, стане майданчиком і простором, де відбудеться ця розмова. Друге – це відновлення довіри й репутації. Але, я впевнена, що є інституційна пам’ять, а інституційну спроможність ми будемо посилювати. Культура не просто важлива в часи війни, це те, заради чого, сьогодні наші воюють на фронті. Це наша ідентичність, унікальність, наше право бути самими собою", – наголосила голова Наглядової ради УКФ Кривда.

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Як зазначається, раніше члени нового складу Наглядової ради Українського культурного фонду пропонували 3 кандидатури на посаду Голови УКФ - це Галина Григоренко, Наталія Кривда, Ірина Подоляк. Остаточно голову УКФ затвердили наказом МКІП.

Як зазначається, саме Наглядова рада модерує всі головні питання інституції: від погодження експертів до затвердження високобюджетних проєктів.

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