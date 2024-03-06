Председателем Наблюдательного совета Украинского культурного фонда назначена Наталья Крывда
Сегодня, 6 марта, во время заседания круглого стола "Новый Наблюдательный совет Украинского культурного фонда: перезагрузка" был представлен председатель Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Главу Украинского культурного фонда представил временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. Ею стала Наталья Крывда – доктор философских наук, профессор кафедры украинской философии и культуры Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, современный украинский философ и публичный интеллектуал. Академический директор MBA программ Edinburgh Business School at House of Knowledge.
"Очень важны для меня следующие вещи. В первую очередь – это субъектность Украинского культурного фонда. Мы должны стать активным игроком на поле культурной политики. Я надеюсь, что Наблюдательный совет к этому присоединится, станет площадкой и пространством, где состоится этот разговор. Второе – это восстановление доверия и репутации, но я уверена, что есть институциональная память, а институционную способность мы будем усиливать. Культура не просто важна во время войны, это то, ради чего сегодня наши воюют на фронте. Это наша идентичность, уникальность, наше право быть самими собой", – подчеркнула председатель Наблюдательного совета УКФ Крывда.
Как отмечается, ранее члены нового состава Наблюдательного совета Украинского культурного фонда предлагали 3 кандидатуры на должность Главы УКФ – это Галина Григоренко, Наталья Крывда, Ирина Подоляк. Окончательно главу УКФ утвердили приказом МКИП.
Как отмечается, именно наблюдательный совет модерирует все главные вопросы институции: от согласования экспертов до утверждения высокобюджетных проектов.
