Полоненого українського морпіха в Росії засудили до 20 років ув’язнення

Суд Ростова-на-Дону призначив українському військовослужбовцю Дмитру Євгану, який втратив руки під час боїв за Маріуполь, 20 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Дмитро Євган служив у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. У боях за Маріуполь він утратив руки і потрапив у полон під час здачі "Азовсталі".

Суд визнав його винним за 4-ма статтями кримінального кодексу РФ: жорстоке поводження з військовополоненими, замах на вбивство, навчання терористичної діяльності та насильницьке захоплення влади.

Російське слідство стверджує, що у квітні 2022 року Дмитро Євган нібито знущався із захопленого у полон "прапорщика" так званої "ДНР" Віктора Лупація.

У суді морпіх не заперечував, що поранив Лупація штик-ножем і попросив вибачення. При цьому сам "прапорщик" подавати позов проти Євгана не став. Водночас він відкинув обвинувачення у навчанні тероризму.

За словами Євгана, він проходив навчання на полігонах. "Я мав захищати свою країну, я ніякий не терорист", - підкреслив український воїн.

Сторона обвинувачення вимагала для Євгана 24 роки колонії. Захист просив суд узяти до уваги, що потерпілий не має претензій до підсудного, а також його каяття.

У "справі про катування" Лупація окупаційний "суд" на ТОТ Донецької області наприкінці минулого року ухвалив вирок семи українським морським піхотинцям. Вони дістали від 16 до 22 років колонії. Справа Євгана, яка викликала резонанс, у тому числі після демонстрації очної ставки з Лупацієм на пропагандистських російських телеканалах, була виділена в окреме провадження та передана до Москви.

Радио Свобода нагадало, що, за словами очевидців, українських військових, які потрапили в полон, часто піддають тортурам, домагаючись свідчень.

військовополонені (1047) вирок (1123) росія (67230) суд (11812)
