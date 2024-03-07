Франція планує розширити програми підготовки українських військових

З 2022 року Франція підготувала майже 10 тисяч українських військових. У 2024 році анонсувала розширити свої програми підготовки для українських військових на повітряну та військово-морську сфери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства збройних сил Франції.

"Крім постачання зброї та військової техніки, Франція підтримує Київ шляхом навчання українських військових. З якою метою? Щоб підвищити їхні навички відповідно до їхніх потреб, щоб вони могли продовжувати захищати свою територію", - зазначають у відомстві.

Зазначається, що навчання проходять як на території самої Франції, так і в Польщі переважно в рамках Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM).

Зараз підготовка здійснюється за трьома напрямками.