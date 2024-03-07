Франція планує розширити програми підготовки українських військових
З 2022 року Франція підготувала майже 10 тисяч українських військових. У 2024 році анонсувала розширити свої програми підготовки для українських військових на повітряну та військово-морську сфери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства збройних сил Франції.
"Крім постачання зброї та військової техніки, Франція підтримує Київ шляхом навчання українських військових. З якою метою? Щоб підвищити їхні навички відповідно до їхніх потреб, щоб вони могли продовжувати захищати свою територію", - зазначають у відомстві.
Зазначається, що навчання проходять як на території самої Франції, так і в Польщі переважно в рамках Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM).
Зараз підготовка здійснюється за трьома напрямками.
- перший напрямок: підготовка, пов’язана з використанням, впровадженням і обслуговуванням нового озброєння, в тому числі гармат Caesar, ракет Crotale NG, легких бойових танків AMX 10-RC, пускових установок реактивного залпового вогню, а також систем "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT).
- другий напрямок: спеціалізована підготовка, націлена на критичні ноу-хау або ноу-хау з високою доданою вартістю. Вона охоплює різні сфери: охорона здоров’я, матеріально-технічне забезпечення, розмінування, розвідка.
- третій напрямок: формування тактичних підрозділів, орієнтованих на ведення бойових дій у містах та полях. Їхня мета — удосконалити навички українських офіцерів командувати ротою чи батальйоном.
А от куди поділись британці? Мовчать, наче разом з островом пішли під воду та навіть бульок нема.