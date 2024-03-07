Франция планирует расширить программы подготовки украинских военных
С 2022 года Франция подготовила около 10 тысяч украинских военных. В 2024 году анонсировала расширение своих программ подготовки для украинских военных на воздушную и военно-морскую сферы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в уведомлении Министерства вооруженных сил Франции.
"Кроме поставок оружия и военной техники, Франция поддерживает Киев путем обучения украинских военных. С какой целью? Чтобы повысить навыки в соответствии с их потребностями, чтобы они могли продолжать защищать свою территорию", - отмечают в ведомстве.
Учения проходят как на территории самой Франции, так и в Польше преимущественно в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM).
В настоящее время подготовка осуществляется по трем направлениям.
- первое направление: подготовка, связанная с использованием, внедрением и обслуживанием нового вооружения, в том числе орудий Caesar, ракет Crotale NG, легких боевых танков AMX 10-RC, пусковых установок реактивного залпового огня, а также систем "земля-воздух" средней дальности (SAMPT).
- второе направление: специализированная подготовка, нацеленная на критические ноу-хау или ноу-хау с высокой добавленной стоимостью. Она охватывает разные сферы: здравоохранение, материально-техническое обеспечение, разминирование, разведка.
- третье направление: формирование тактических подразделений, ориентированных на ведение боевых действий в городах и полях. Их цель – усовершенствовать навыки украинских офицеров командовать ротой или батальоном.
