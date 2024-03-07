Франция планирует расширить программы подготовки украинских военных

С 2022 года Франция подготовила около 10 тысяч украинских военных. В 2024 году анонсировала расширение своих программ подготовки для украинских военных на воздушную и военно-морскую сферы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в уведомлении Министерства вооруженных сил Франции.

"Кроме поставок оружия и военной техники, Франция поддерживает Киев путем обучения украинских военных. С какой целью? Чтобы повысить навыки в соответствии с их потребностями, чтобы они могли продолжать защищать свою территорию", - отмечают в ведомстве.

Учения проходят как на территории самой Франции, так и в Польше преимущественно в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM).

Также читайте: Пентагон продолжает обучение для украинских военных, несмотря на нехватку средств

В настоящее время подготовка осуществляется по трем направлениям.