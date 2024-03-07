РУС
Франция планирует расширить программы подготовки украинских военных

Військові навчання у Франції

С 2022 года Франция подготовила около 10 тысяч украинских военных. В 2024 году анонсировала расширение своих программ подготовки для украинских военных на воздушную и военно-морскую сферы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в уведомлении Министерства вооруженных сил Франции.

"Кроме поставок оружия и военной техники, Франция поддерживает Киев путем обучения украинских военных. С какой целью? Чтобы повысить навыки в соответствии с их потребностями, чтобы они могли продолжать защищать свою территорию", - отмечают в ведомстве.

Учения проходят как на территории самой Франции, так и в Польше преимущественно в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM).

Также читайте: Пентагон продолжает обучение для украинских военных, несмотря на нехватку средств

В настоящее время подготовка осуществляется по трем направлениям.

  • первое направление: подготовка, связанная с использованием, внедрением и обслуживанием нового вооружения, в том числе орудий Caesar, ракет Crotale NG, легких боевых танков AMX 10-RC, пусковых установок реактивного залпового огня, а также систем "земля-воздух" средней дальности (SAMPT).
  • второе направление: специализированная подготовка, нацеленная на критические ноу-хау или ноу-хау с высокой добавленной стоимостью. Она охватывает разные сферы: здравоохранение, материально-техническое обеспечение, разминирование, разведка.
  • третье направление: формирование тактических подразделений, ориентированных на ведение боевых действий в городах и полях. Их цель – усовершенствовать навыки украинских офицеров командовать ротой или батальоном.

Ще б снайперів підготували. Хоча б по кілька тисяч і так кожна євпропейська країна. Дуже потрібні снайпери проти ворожогом м'яса. І чим більше воїнів пройдуть підготовку за кордоном тим більше буде мотивації українським хлопцям вступати до війська, тому треба співпрацювати із партнерами і над збільшенням кількості курсантів за кородоном.
07.03.2024 10:56 Ответить
Французи нині молодці та президент у них Д'Артаньян.

А от куди поділись британці? Мовчать, наче разом з островом пішли під воду та навіть бульок нема.
07.03.2024 10:57 Ответить
Та ви не спішіть ідіть жаб поїжте,, ще поміркуйте
07.03.2024 11:40 Ответить
 
 