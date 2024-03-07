Землі Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам для оборони

Частину земель Чорнобильського заповідника вздовж державного кордону передадуть Держприкордонслужбі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Загальна потреба землевідведення уздовж державного кордону України складає понад 23 тисячі гектарів. З них понад 2 тисячі - землі природно-заповідного фонду у складі 42 заповідників державного та місцевого значення", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому 2023 року було внесено зміни в Земельний Кодекс України.

Читайте: Загрози вторгнення військ РФ із Білорусі наразі немає, - Держприкордонслужба

"Відтоді землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду вздовж лінії держкордону у прикордонній смузі виводяться із складу природно-заповідного фонду та передаються військовим частинам ДПСУ. Надалі прикордонники здійснюватимуть будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Адміністрація Держприкордонслужби і Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління підписали "Меморандум про співпрацю" задля отримання картографічних матеріалів проходження та розташування заповідників, інформації про розміри, відомостей про власників та користувачів природніх ресурсів.

Одним з результатів співпраці є підготовлений проєкт Указу Президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади", - зазначили в МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині прикордонники зупинили російську ДРГ: втрати ворога уточнюються, - ДПСУ