Землі Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам для оборони
Частину земель Чорнобильського заповідника вздовж державного кордону передадуть Держприкордонслужбі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Загальна потреба землевідведення уздовж державного кордону України складає понад 23 тисячі гектарів. З них понад 2 тисячі - землі природно-заповідного фонду у складі 42 заповідників державного та місцевого значення", - йдеться в повідомленні.
Так, у лютому 2023 року було внесено зміни в Земельний Кодекс України.
"Відтоді землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду вздовж лінії держкордону у прикордонній смузі виводяться із складу природно-заповідного фонду та передаються військовим частинам ДПСУ. Надалі прикордонники здійснюватимуть будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.
Адміністрація Держприкордонслужби і Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління підписали "Меморандум про співпрацю" задля отримання картографічних матеріалів проходження та розташування заповідників, інформації про розміри, відомостей про власників та користувачів природніх ресурсів.
Одним з результатів співпраці є підготовлений проєкт Указу Президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади", - зазначили в МВС.
23 тисячі га, виводяться з природо-заповідного фонду
та радіаційно-екологічного заповідника
передаються прикордонникам, тіпа для чогось...
далі, прикордонники відмовляться від надлишкової землі з лісами, річками, озерами та полями
а хтось, випадково викупить це все в прикордонників по 700 бачків за га
тобто даром.
от і весь куй до копійки.
це у нас війна, шановні українці...
у підарасів війни нема....
зараз землю не дають УБД бо війна, тож не на часі це.
зараз земля продається, змінює цільове призначення, виводиться з фондів, бо ж на часі, і війни *****, для цього, нема нікуя...