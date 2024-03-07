Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні, - посол Діброва

Фінляндія вже розпочала підготовку 23-го пакета оборонної допомоги Україні.

Про це заявила посол України у Фінляндії Ольга Діброва в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу підкреслити, що Фінляндія з перших днів повномасштабного вторгнення конкретними діями довела, що вона є одним з найнадійніших партнерів України", - зазначила дипломатка.

Діброва нагадала, що в травні минулого року новий уряд Фінляндії розробив програму на 2023-2027 роки, в якій визначено, що Україна – це головний отримувач всеосяжної допомоги Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

"Зроблю тут невеличку ремарку, що фіни – люди слова, для їхнього суспільства і політикуму чесність і довіра є наріжними каменями, і якщо вони щось пообіцяли, то обов’язково виконують", - пояснила посол.

Також Діброва зазначила, що Фінляндія підтримує Формулу миру президента Зеленського, активно сприяє економічній ізоляції РФ, притягненні її до відповідальності за злочини в Україні й спрямуванні заморожених російських активів на відбудову України.

"Щодо сьогоднішніх реалій – як ви знаєте, 1 березня відбулась інавгурація нового президента Фінляндії. У своїй промові на церемонії Александер Стубб чітко заявив, що Україна бореться за всіх, хто вірить у ліберальну демократію", - сказала дипломатка.

Читайте також: Фінляндія дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії

За її словами, у своїй промові Стубб наголосив на тому, що партнери повинні стояти поруч з Україною та продовжувати допомагати їй стільки, скільки буде потрібно.

"Команда нового президента на цьому тижні лише стала до роботи. Однак вже можу запевнити, що ми тісно координуємо з фінською стороною бачення подальших кроків, і найближчим часом уже будуть конкретні обриси нашої спільної інтенсивної роботи", - резюмувала Діброва.