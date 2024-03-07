УКР
346 0

Окупанти КАБами обстріляли Вовчанськ, загинула жінка, ще одна дістала поранення

7 березня, близько 10:00, російські загарбники ударили КАБами по Вовчанську, є загибла та поранена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

"Попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті Вовчанськ. Жінка близько 40 років загинула під завалами будинку. Ще одна жінка 1956 року народження отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 12 будинків.

Автор: 

