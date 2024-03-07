УКР
Домен UKR.net було заблоковано: Недоступні пошта і стрічка новин

укрнет

Домен Ukr.net було заблоковано реєстратором доменних імен Network Solutions вночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ukr.net повідомив у Telegram

Там пояснили, що о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен UKR.NET. Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося.

Так, інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET.

"Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.
Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової", - повідомили у порталі.

Читайте: Найсерйозніший збій за останні місяці: у Києві через ракетну атаку фіксують проблеми з інтернетом

інтернет (2061) сайт (274)
Топ коментарі
+21
нада было на меил.ру почту держать
показати весь коментар
07.03.2024 11:48 Відповісти
+11
Київська обл. Нічого не працює. Там абсолютно уся пошта, усі рахунки
показати весь коментар
07.03.2024 11:50 Відповісти
+9
а в мене там всі поштові скриньки...
показати весь коментар
07.03.2024 11:42 Відповісти
В настройках сетевухи где стоит получать адрес и днс автоматом прописать вручную днс 208.67.222.220 в нем пока еще айпиха 35.186.218.67 укр нета отбиваеться
показати весь коментар
07.03.2024 15:24 Відповісти
Через Укртелеком сайт працює, через VPN - ні.
показати весь коментар
07.03.2024 15:25 Відповісти
Не через кожний VPN, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, і вже навіть Франція не працює, з-під російського lol все гаразд. Але з під нього не працює Цензор) І що робити?
показати весь коментар
07.03.2024 16:47 Відповісти
Все працює на всіх ресурсах!
показати весь коментар
07.03.2024 16:49 Відповісти
тільки пів години тому з'явилася, а до того було повне блокування домену.
показати весь коментар
07.03.2024 17:10 Відповісти
всі українці все-рівно на гуглі
показати весь коментар
07.03.2024 17:31 Відповісти
нічого подібного.
на гуглЮ у всіх скриньки з'явились з появою смартфонів, і то не у всіх....
а на укр.нет в мене скринька вже напевно років 20.
показати весь коментар
07.03.2024 17:41 Відповісти
ти можеш розказувати що хочеш. але статистика каже про те, що жодний українець за кордоном не подає укр.нет як контактну мейл.
показати весь коментар
08.03.2024 08:11 Відповісти
Все, новости появились. Работает!
показати весь коментар
07.03.2024 18:17 Відповісти
