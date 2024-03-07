Домен UKR.net було заблоковано: Недоступні пошта і стрічка новин

Домен Ukr.net було заблоковано реєстратором доменних імен Network Solutions вночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ukr.net повідомив у Telegram

Там пояснили, що о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен UKR.NET. Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося.

Так, інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET.

"Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової", - повідомили у порталі.

