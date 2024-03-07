Домен UKR.net был заблокирован: Недоступны почта и новостная лента
Домен Ukr.net был заблокирован регистратором доменных имен Network Solutions ночью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ukr.net сообщил в Telegram
Там пояснили, что в 01.35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен UKR.NET. Устранить проблему через службу поддержки регистратора не удалось.
Так, интернет-пользователям стали недоступны новостная лента UKR.NET и электронная почта @UKR.NET.
"Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора".
Также обратились с просьбой за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой", - сообщили в портале.
на гуглЮ у всіх скриньки з'явились з появою смартфонів, і то не у всіх....
а на укр.нет в мене скринька вже напевно років 20.