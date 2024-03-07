РУС
Домен UKR.net был заблокирован: Недоступны почта и новостная лента

укрнет

Домен Ukr.net был заблокирован регистратором доменных имен Network Solutions ночью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ukr.net сообщил в Telegram

Там пояснили, что в 01.35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен UKR.NET. Устранить проблему через службу поддержки регистратора не удалось.

Так, интернет-пользователям стали недоступны новостная лента UKR.NET и электронная почта @UKR.NET.

"Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора".
Также обратились с просьбой за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой", - сообщили в портале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдера "Акадо-Телеком", - ГУР МО

интернет (1716) сайт (322)
+21
нада было на меил.ру почту держать
07.03.2024 11:48 Ответить
07.03.2024 11:48 Ответить
+11
Київська обл. Нічого не працює. Там абсолютно уся пошта, усі рахунки
07.03.2024 11:50 Ответить
07.03.2024 11:50 Ответить
+9
а в мене там всі поштові скриньки...
07.03.2024 11:42 Ответить
07.03.2024 11:42 Ответить
В настройках сетевухи где стоит получать адрес и днс автоматом прописать вручную днс 208.67.222.220 в нем пока еще айпиха 35.186.218.67 укр нета отбиваеться
07.03.2024 15:24 Ответить
07.03.2024 15:24 Ответить
Через Укртелеком сайт працює, через VPN - ні.
07.03.2024 15:25 Ответить
07.03.2024 15:25 Ответить
Не через кожний VPN, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, і вже навіть Франція не працює, з-під російського lol все гаразд. Але з під нього не працює Цензор) І що робити?
07.03.2024 16:47 Ответить
07.03.2024 16:47 Ответить
Все працює на всіх ресурсах!
07.03.2024 16:49 Ответить
07.03.2024 16:49 Ответить
тільки пів години тому з'явилася, а до того було повне блокування домену.
07.03.2024 17:10 Ответить
07.03.2024 17:10 Ответить
всі українці все-рівно на гуглі
07.03.2024 17:31 Ответить
07.03.2024 17:31 Ответить
нічого подібного.
на гуглЮ у всіх скриньки з'явились з появою смартфонів, і то не у всіх....
а на укр.нет в мене скринька вже напевно років 20.
07.03.2024 17:41 Ответить
07.03.2024 17:41 Ответить
ти можеш розказувати що хочеш. але статистика каже про те, що жодний українець за кордоном не подає укр.нет як контактну мейл.
08.03.2024 08:11 Ответить
08.03.2024 08:11 Ответить
Все, новости появились. Работает!
07.03.2024 18:17 Ответить
07.03.2024 18:17 Ответить
