Домен UKR.net был заблокирован: Недоступны почта и новостная лента

Домен Ukr.net был заблокирован регистратором доменных имен Network Solutions ночью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ukr.net сообщил в Telegram

Там пояснили, что в 01.35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен UKR.NET. Устранить проблему через службу поддержки регистратора не удалось.

Так, интернет-пользователям стали недоступны новостная лента UKR.NET и электронная почта @UKR.NET.

"Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора".

Также обратились с просьбой за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой", - сообщили в портале.

