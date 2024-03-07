Станція київського метро "Дніпро", яка не працювала з 24 лютого 2022 року, відновить роботу у звичному режимі
У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро" у звичному режимі.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі. Графік роботи станції з 05:41 до 22:36. Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.
Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів від початку повномасштабного вторгнення РФ.
