Станція київського метро "Дніпро", яка не працювала з 24 лютого 2022 року, відновить роботу у звичному режимі

У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро" у звичному режимі.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі. Графік роботи станції з 05:41 до 22:36. Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух метро на Теремки має відновитися до кінця літа, якщо не буде "помічників", - Кандибор

Київ (20025) Метрополітен (1430)
так там далі на лівому березі всі наземні....
07.03.2024 13:03 Відповісти
найулюбленіша станція метро у світі
07.03.2024 13:05 Відповісти
Так а причина яка?! Чому не працювала, а зараз запрацює, що змінилось?!
07.03.2024 13:31 Відповісти
Колись читав, що після зняття трамвайних колій (хай Омельченку у пеклі температуру під казаном підвищать) ця станція стала менш популярною. Втім, хай підтвердять чи спростують ті, хто регулярно нею користується.
07.03.2024 13:35 Відповісти
Та взагалі маячня якась, я думав вона не працює з міркувань безпеки - міст є потенційною ціллю, тому й у людей більше ризиків при знаходженні на станції ?! А що війна закінчилась? Можна відкривати станції, аеропорти так??
07.03.2024 13:41 Відповісти
Думаю, що врахували обидва моменти: небезпека через близкість до моста та низьку популярність.
07.03.2024 14:39 Відповісти
Станція Червоний хутір - для білок, станція вирлиця - для рибаків, а станція Дніпро просто красива, і похєр що там не буває людей.
07.03.2024 14:41 Відповісти
 
 