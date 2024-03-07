УКР
Новини
Російські гімнасти не виступатимуть на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі

рф,гімнастика

Російські атлети не будуть виступати на Олімпійських іграх у Парижі на змаганнях зі спортивної гімнастики. Вони не прийняли "нейтральний" статус та втратили останню можливість відібратися на Ігри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Спорт".

Раніше російські атлети отримали можливість потрапити на Ігри-2024 в нейтральному статусі.

У листопаді 2023 року Міжнародна федерація гімнастики визначили критерії нейтральності для білоруських і російських спортсменів. Представники РФ та Білорусі мали можливість відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

Цьому сценарію завадила Європейська гімнастична спілка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": European Gymnastics виступив проти допуску росіян до міжнародних турнірів

Останнім шансом для російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу.

ЄГС заблокувала повернення представників РФ у змагання, тож вони пропустили три з чотирьох етапів і достроково втратили можливість поборотися за ліцензії на одному зі снарядів. 

Білоруси Альона Тітавєц і Ягор Шармакоу наразі залишаються в боротьбі.

Читайте також: Російських та білоруських тенісистів пустять на Олімпіаду та Паралімпіаду

Автор: 

Олімпіада (688) росія (67230) гімнастика (87)
Топ коментарі
+6
Яким чином вони мали виступати, якщо деякі з них мають звання, а хтось взагалі один із керівників юнармії? Тут скоріше, ті хто міг пройти, конкуренції не склали би, і вони відмовилися, мотивуючи це небажанням йти під нейтральним прапором.
07.03.2024 14:04
+5
Будут у путина на пилоне возле аквадискотеки крутится
07.03.2024 14:00
+5
правильне рішення, я вважаю, нехай їдуть змагатись зі збірною єрітреї з гімнастики до пхен'яну на "ігри добрай волі"
07.03.2024 14:10
А казали, що "спорт внє палітікі" ...
07.03.2024 14:00
на цю тему кабаєва багато книжок написала..
07.03.2024 14:02
Ну ж не рукою писала...
07.03.2024 14:40
Будут у путина на пилоне возле аквадискотеки крутится
07.03.2024 14:00
скажіть прямо - сцяти в пробірку на допінг відмовились..
07.03.2024 14:00
Дискримінація тайгових безхвостих мавп - Ґрета в шоці.
07.03.2024 14:01
нах всех с пляжа
07.03.2024 14:01
Яким чином вони мали виступати, якщо деякі з них мають звання, а хтось взагалі один із керівників юнармії? Тут скоріше, ті хто міг пройти, конкуренції не склали би, і вони відмовилися, мотивуючи це небажанням йти під нейтральним прапором.
07.03.2024 14:04
правильне рішення, я вважаю, нехай їдуть змагатись зі збірною єрітреї з гімнастики до пхен'яну на "ігри добрай волі"
07.03.2024 14:10
07.03.2024 14:11
Кацап завжди був мудаком ну як пустить його в Європу.
07.03.2024 14:26
Та й ***** з пляжу
07.03.2024 14:13
Эта агалтелая русафобия!!!!
07.03.2024 14:21
 
 