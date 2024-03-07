Російські гімнасти не виступатимуть на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі

Російські атлети не будуть виступати на Олімпійських іграх у Парижі на змаганнях зі спортивної гімнастики. Вони не прийняли "нейтральний" статус та втратили останню можливість відібратися на Ігри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Спорт".

Раніше російські атлети отримали можливість потрапити на Ігри-2024 в нейтральному статусі.

У листопаді 2023 року Міжнародна федерація гімнастики визначили критерії нейтральності для білоруських і російських спортсменів. Представники РФ та Білорусі мали можливість відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

Цьому сценарію завадила Європейська гімнастична спілка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": European Gymnastics виступив проти допуску росіян до міжнародних турнірів

Останнім шансом для російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу.

ЄГС заблокувала повернення представників РФ у змагання, тож вони пропустили три з чотирьох етапів і достроково втратили можливість поборотися за ліцензії на одному зі снарядів.

Білоруси Альона Тітавєц і Ягор Шармакоу наразі залишаються в боротьбі.

Читайте також: Російських та білоруських тенісистів пустять на Олімпіаду та Паралімпіаду