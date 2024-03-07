Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії
Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters. "Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала сьогодні за підтримку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в якості кандидата на посаду очільниці Єврокомісії", - йдеться у повідомленні.
За висунення фон дер Ляєн делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" та 89 "проти".
Рішення про це буде прийнято після загальноблокових парламентських виборів у червні. Якщо воно буде позитивним, то фон дер Ляєн очолить Єврокомісію ще на 5 років.
Виступаючи у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, кризу в секторі Гази, що дестабілізує Близький Схід та зростання амбіцій Китаю ключовими нагальними викликами для 27 країн ЄС.
https://wz.lviv.ua/images/news/2024/03/%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%9B%D1%8F%D1%94%D0%BD.jpeg
Завжди радий зустрічі з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Надав їй необхідну інформацію щодо нагальних потреб України на полі бою.
Ми також обговорили пріоритети порядку денного між нашою державою та Євросоюзом.
Попереду - багато роботи, але, впевнений, разом ми зможемо забезпечити ефективний рух України до членства в ЄС. Висловив сподівання, що ще цього місяця Єврокомісія подасть відповідну переговорну рамку для початку вступних переговорів з Україною без жодних зволікань та штучних перепон.
І звісно ж, побажав успіхів пані фон дер Ляєн у балотуванні на другий термін на посаді Президента Європейської Комісії. Вірю в потужну представленість Європейської народної партії, нашої політичний сімʼї, у наступному складі Єврокомісії. Разом до перемоги!
Порох природжений Гетьман та дипломат !