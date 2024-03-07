Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters. "Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала сьогодні за підтримку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в якості кандидата на посаду очільниці Єврокомісії", - йдеться у повідомленні.

За висунення фон дер Ляєн делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" та 89 "проти".

Рішення про це буде прийнято після загальноблокових парламентських виборів у червні. Якщо воно буде позитивним, то фон дер Ляєн очолить Єврокомісію ще на 5 років.

Виступаючи у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, кризу в секторі Гази, що дестабілізує Близький Схід та зростання амбіцій Китаю ключовими нагальними викликами для 27 країн ЄС.

