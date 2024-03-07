УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4577 відвідувачів онлайн
Новини
726 6

Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії

ляєн

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters. "Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала сьогодні за підтримку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в якості кандидата на посаду очільниці Єврокомісії", - йдеться у повідомленні.

За висунення фон дер Ляєн делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" та 89 "проти".

Читайте: ЄС повинен постійно підтримувати Україну і робити більше для її оборони, - фон дер Ляєн

Рішення про це буде прийнято після загальноблокових парламентських виборів у червні. Якщо воно буде позитивним, то фон дер Ляєн очолить Єврокомісію ще на 5 років.

Виступаючи у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, кризу в секторі Гази, що дестабілізує Близький Схід та зростання амбіцій Китаю ключовими нагальними викликами для 27 країн ЄС.

Також читайте: Європа не дозволить Україні програти, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2250) фон дер Ляєн Урсула (839)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розумна та професійна жінка на цій посаді, вона повна протилежність отому з ООН, Гутієрашу !!
показати весь коментар
07.03.2024 14:36 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8580 Порошенко тепло привітав Урсулу фон дер Ляєн з затвердженням її як кандитата на керівництво Єврокомісією
https://wz.lviv.ua/images/news/2024/03/%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%9B%D1%8F%D1%94%D0%BD.jpeg
Завжди радий зустрічі з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Надав їй необхідну інформацію щодо нагальних потреб України на полі бою.
Ми також обговорили пріоритети порядку денного між нашою державою та Євросоюзом.
Попереду - багато роботи, але, впевнений, разом ми зможемо забезпечити ефективний рух України до членства в ЄС. Висловив сподівання, що ще цього місяця Єврокомісія подасть відповідну переговорну рамку для початку вступних переговорів з Україною без жодних зволікань та штучних перепон.
І звісно ж, побажав успіхів пані фон дер Ляєн у балотуванні на другий термін на посаді Президента Європейської Комісії. Вірю в потужну представленість Європейської народної партії, нашої політичний сімʼї, у наступному складі Єврокомісії. Разом до перемоги!
показати весь коментар
07.03.2024 14:39 Відповісти
"Наш пострел везде поспел !"

Порох природжений Гетьман та дипломат !
показати весь коментар
07.03.2024 16:13 Відповісти
Та нормальна чувіха ...
показати весь коментар
07.03.2024 14:45 Відповісти
Я за.
показати весь коментар
07.03.2024 14:54 Відповісти
Пані Урсула завжди підтримувала Україну, так що побажаемо її успіхів.
показати весь коментар
07.03.2024 15:03 Відповісти
 
 