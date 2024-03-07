Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це питання розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.



Повідомляється, що загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

"У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - розповіли в Мінреінтеграції.



Також нагадується, що евакуація здійснюється безкоштовно.

