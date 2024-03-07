Примусову та обов’язкову евакуацію оголошено в деяких населених пунктах на Куп’янському напрямку, - Синєгубов

У Харківській області ухвалили рішення про проведення примусової евакуації родин з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад. Також оголошено обов’язкову евакуацію жителів із 55 населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині планують примусово евакуювати родини з дітьми з 18 сіл, - Синєгубов

"На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.



Також ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 55 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Батьки всіх 225 дітей Куп’янської громади Харківщини відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА