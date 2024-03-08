"Канада прийняла майже 250 тисяч українських біженців"

Від початку повномасштабного російського вторгнення до Канади вже прибули понад 248 тис. українських біженців.

За програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні позаминулого року, до Канади прибули 248 726 українців. Ця програма дає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив більше 960 тис. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, власники такої візи мають до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.

Нагадаємо, влітку 2023 року Канада оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми. Та згодом уряд затвердив нову міграційну програму, що дає змогу певним категоріям українських біженців залишитися у Канаді на постійній основі.

