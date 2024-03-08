УКР
Канада прийняла майже 250 тисяч українських біженців

Від початку повномасштабного російського вторгнення до Канади вже прибули понад 248 тис. українських біженців.

Про це повідомляє Прикордонне агентство Канади, передає Цензор.НЕТ.

За програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні позаминулого року, до Канади прибули 248 726 українців. Ця програма дає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Читайте: У Нідерландах хочуть, щоб українські біженці платили за проживання у притулках

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив більше 960 тис. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, власники такої візи мають до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.

Нагадаємо, влітку 2023 року Канада оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми. Та згодом уряд затвердив нову міграційну програму, що дає змогу певним категоріям українських біженців залишитися у Канаді на постійній основі.

Також читайте: Для повернення українців з-за кордону не застосовуватимуть адмінзаходи, лише стимули, - Шмигаль

Топ коментарі
+3
Сусід малий в Канаді, 15 років, живе в окремій квартирі і працює на двох роботах.. оце так дитині пощастило..
08.03.2024 11:44 Відповісти
+3
250 тисяч, це все населення м. Кам'янське (Дніпродзержинськ), отак і рідіють міста в Україні. І ці біженьці навряд чи повернутьця додому. Сумно! Грьобаний куйло, грьобана кацапія! Горіти вам в пеклі!
08.03.2024 12:00 Відповісти
+3
Ти мабудь вже пробував з'і...атися, "справжній українець", що знаєш, зо до чого! Люди втікали від війни, рятували дітей!
08.03.2024 12:03 Відповісти
08.03.2024 11:44 Відповісти
Там же капитализм!
08.03.2024 11:46 Відповісти
У Канаді більше «соціалізму», а ніж « капіталізму». Дуже багато соціальних програм допомоги…
показати весь коментар
08.03.2024 17:41 Відповісти
Щоб діти не поневірялися по чужих країнах, треба мудрому наріту було мізки вмикати на голосуваннях. А так, пощастило, що взагалі живий.
08.03.2024 11:51 Відповісти
кого ви слухаєте? чи ви заодно з цим провокатором?
08.03.2024 12:41 Відповісти
Эти украинские беженцы не настоящие. Настоящих украинских беженцев не выпускают из Украины.
08.03.2024 11:47 Відповісти
Ти мабудь вже пробував з'і...атися, "справжній українець", що знаєш, зо до чого! Люди втікали від війни, рятували дітей!
08.03.2024 12:03 Відповісти
Рятували дітей з Коломиї, Львова чи Чернівців?! Ахаха😁
08.03.2024 12:52 Відповісти
правду кажучи, западеньці здриснули першими та позаймали маріоти в Італії як *буженці*. самі поздавали своє житло справжнім біженцям втридорога.
08.03.2024 13:36 Відповісти
08.03.2024 12:00 Відповісти
Чому сумно. Люди емігрували і живуть в нормальних країнах. Я їм завидую по доброму, бо мене з цього дурдому не випускають.
08.03.2024 12:10 Відповісти
В Канаді не таке вже і щасливе життя. Згідно канадської статистики, десь 60% емігрантів довго там не витримують і виїжджають. Часто, канадське громадянство потрібно для іншої мети - легально потрапити у США, і там нормально жити в нормальному кліматі.
08.03.2024 12:51 Відповісти
Держава може не називати їх біженцями,бо додому більшість з них вже не повернуться,скоріш-імігранти...тим більше із Канади
08.03.2024 12:00 Відповісти
"Канада прийняла майже 250 тисяч українських біженців"

Які нахєр біженці! Там 90% не з зони бойових дій, а десь 30-40% взагалі жили до війни по польщах і чехіях, а коли куєт відкрили, то вони згадали своє українське коріння.
08.03.2024 12:47 Відповісти
Це правда. Але й Канада про це знає і не має нічого проти того, інакше б візу не видавали тим, хто має побит в Польші чи Чехії або хоча б тим, хто в Європі знаходився раніше, ніж початок повномасштабного вторгнення.
Тож ті, хто зробив візу, нікого не обдурювали, просто скористалися можливістю. Всю їх історію перевірять ще на етапі видачі візи.

А от тим, хто їде до Канади по CUAET отримати 3тис. доларів і повертаються до Європи, я б цвях в голову забивав, бо це пиз...ць як негарно.
08.03.2024 14:36 Відповісти
це вже закрили
08.03.2024 23:45 Відповісти
У Канаді знесли пам'ятник бійцям української дивізії CC «Галичина».

Монумент було встановлено на українському цвинтарі в Оквіллі 1988 року. Зазначається, що з того часу його неодноразово вимагали прибрати.
08.03.2024 13:27 Відповісти
08.03.2024 13:35 Відповісти
Затверджено 920тис, випустили 250.
Оце співпраця.
08.03.2024 15:32 Відповісти
 
 