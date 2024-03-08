Канада прийняла майже 250 тисяч українських біженців
Від початку повномасштабного російського вторгнення до Канади вже прибули понад 248 тис. українських біженців.
Про це повідомляє Прикордонне агентство Канади, передає Цензор.НЕТ.
За програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні позаминулого року, до Канади прибули 248 726 українців. Ця програма дає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.
Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив більше 960 тис. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, власники такої візи мають до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.
Нагадаємо, влітку 2023 року Канада оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми. Та згодом уряд затвердив нову міграційну програму, що дає змогу певним категоріям українських біженців залишитися у Канаді на постійній основі.
Які нахєр біженці! Там 90% не з зони бойових дій, а десь 30-40% взагалі жили до війни по польщах і чехіях, а коли куєт відкрили, то вони згадали своє українське коріння.
Тож ті, хто зробив візу, нікого не обдурювали, просто скористалися можливістю. Всю їх історію перевірять ще на етапі видачі візи.
А от тим, хто їде до Канади по CUAET отримати 3тис. доларів і повертаються до Європи, я б цвях в голову забивав, бо це пиз...ць як негарно.
