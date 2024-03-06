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Новини
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У Нідерландах хочуть, щоб українські біженці платили за проживання у притулках

біженці,нідерланди

У Нідерландах хочуть запровадити оплату за проживання у муніципальних прихистках для українських біженців, які вже працевлаштувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, минулого тижня депутати парламенту Нідерландів обговорювали запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, але вже мають роботу. Більшість парламентарів підтримали цю ідею.

Державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург пропонує, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро – за харчування. Водночас українських біженців не зобов'яжуть платити за медичне страхування, тому що це буде складно реалізувати.

Також читайте: У Нідерландах закрили центральний притулок для українців через перевантаження

Очікується, що це має заохотити українців шукати окреме житло. Тоді звільняться місця у притулках для інших біженців.

Криза із розміщенням біженців у Нідерландах досягла таких масштабів, що закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (в центрі Ярберс), де українцям мали розміщувати на добу перед розподіленням до житла в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нікуди переводити.

Також читайте: Для повернення українців з-за кордону не застосовуватимуть адмінзаходи, лише стимули, - Шмигаль

Автор: 

біженці (1876) Нідерланди (1575)


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Топ коментарі
+16
105 євро! Азохенвей! Зняти хату в НЛ - штука євро мінімум, десь в ******, де ще три години на вєліку до потяга їхати. В Амстері чотири роки назад 1500 було, а зараз мабудь всі дві штуки.. Ох пресують!
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06.03.2024 17:05
+14
А тим часом Шольц в сусідній Німеччині догрався грою з електоратом.

- Шольц, чому ви не постачаєте Тауруси?
- Електорат проти: 2/3 кажуть "ні" постачанню Україні.
- Але тоді електорату власноруч прийдеться воювати проти путіна.
- Я їм сьогодні це сказав. Запропонував суцільний військовий обовʼязок.
- І що вони?
- Теж проти...
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06.03.2024 17:02
+10
Дармоїди, треба платити за житло у Європах. Бо вам же платять за житло ті, кому ви його здаєте в Україні.
Всі, кого знаю, хто зараз у Європі « біженцикує» всі здають свої квартири та дома квартирантам. Кілька разів приїзжають полікувати зуби та зняти гроши з квартирантів.
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06.03.2024 17:48
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А тим часом Шольц в сусідній Німеччині догрався грою з електоратом.

- Шольц, чому ви не постачаєте Тауруси?
- Електорат проти: 2/3 кажуть "ні" постачанню Україні.
- Але тоді електорату власноруч прийдеться воювати проти путіна.
- Я їм сьогодні це сказав. Запропонував суцільний військовий обовʼязок.
- І що вони?
- Теж проти...
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06.03.2024 17:02 Відповісти
так буде справедливо, ну або повертатись додому.
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06.03.2024 17:03 Відповісти
105 євро! Азохенвей! Зняти хату в НЛ - штука євро мінімум, десь в ******, де ще три години на вєліку до потяга їхати. В Амстері чотири роки назад 1500 було, а зараз мабудь всі дві штуки.. Ох пресують!
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06.03.2024 17:05 Відповісти
Та ще за харчування 242,48 € - у Швейцарії такої халяви навіть не існує ...
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07.03.2024 05:19 Відповісти
Чекаємо кілотонн лайна в провладних ЗМІ, про те, "які погані голландці."
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06.03.2024 17:05 Відповісти
"закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (в центрі Ярберс), де українцям мали розміщувати на добу перед розподіленням до житла в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нікуди переводити. "

Не те, щоб я не підтримував того, що працююча людина має платити за житло, але розповідати про переповнені притулки, які закриті, це якось дивно. То вони переповнені, чи їх просто немає?
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06.03.2024 17:05 Відповісти
Можливо, просто переповнені і нових біженців більше не приймають, хто зна. Тоді чому це так прямо не написати? Так, журналісти в нас нині ще ті, вміють правильно донести новину до читача...
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06.03.2024 18:04 Відповісти
Треба аби 95 квартал та Лещенко платили за це, бо вони цього варті
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06.03.2024 17:05 Відповісти
А от ...За результатами референдуму, що відбувся за ініціативи профспілок,
Швейцарія проголосувала за 13-ту додаткову пенсію.
фу,як не культурно.
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06.03.2024 17:05 Відповісти
Їхні гроші, тратять як хочуть...
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06.03.2024 17:37 Відповісти
і як вони виживають без Євросоюзу?
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06.03.2024 20:37 Відповісти
Доволі адекватно все
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06.03.2024 17:08 Відповісти
Хай суки платять. Звикли до халяви.
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06.03.2024 17:33 Відповісти
ти не дочитав
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06.03.2024 17:50 Відповісти
Авжеж. Українці там повинні заробляти на пособія пакистанцям та афганцям. Ні, вимоги повинні бути однакові для всіх. Рік, не більше. Не вивчив за цей час їхню мову, не влаштувався на роботу, не знайшов житло - все, їдь додому.
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06.03.2024 18:11 Відповісти
Якщо ти не інвалід і робочого віки сидіти на «пособіях» в «штатах» практично неможливо. Ти подоляцький троль зміни підхід до проблеми. Брехнею тут не допоможеш це точно.
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06.03.2024 18:32 Відповісти
Дармоїди, треба платити за житло у Європах. Бо вам же платять за житло ті, кому ви його здаєте в Україні.
Всі, кого знаю, хто зараз у Європі « біженцикує» всі здають свої квартири та дома квартирантам. Кілька разів приїзжають полікувати зуби та зняти гроши з квартирантів.
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06.03.2024 17:48 Відповісти
то хай квартиранти їдуть в Європу - що не так?
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06.03.2024 20:38 Відповісти
Та хто ж їх випустить!?
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06.03.2024 22:10 Відповісти
..хотеть не вредно...Но каким тварью должен быть,чтобы просить денег у беженца 3 мировой
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06.03.2024 19:51 Відповісти
Туристи ***! І жодної копіки з тих туристів на потреби ЗСУ, навпаки смокчуть останнє звідси і влаштовують своє особисте життя там, поки їх рідні воюють тут.
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06.03.2024 19:55 Відповісти
 
 