У Нідерландах хочуть, щоб українські біженці платили за проживання у притулках
У Нідерландах хочуть запровадити оплату за проживання у муніципальних прихистках для українських біженців, які вже працевлаштувалися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, минулого тижня депутати парламенту Нідерландів обговорювали запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, але вже мають роботу. Більшість парламентарів підтримали цю ідею.
Державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург пропонує, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро – за харчування. Водночас українських біженців не зобов'яжуть платити за медичне страхування, тому що це буде складно реалізувати.
Очікується, що це має заохотити українців шукати окреме житло. Тоді звільняться місця у притулках для інших біженців.
Криза із розміщенням біженців у Нідерландах досягла таких масштабів, що закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (в центрі Ярберс), де українцям мали розміщувати на добу перед розподіленням до житла в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нікуди переводити.
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- Шольц, чому ви не постачаєте Тауруси?
- Електорат проти: 2/3 кажуть "ні" постачанню Україні.
- Але тоді електорату власноруч прийдеться воювати проти путіна.
- Я їм сьогодні це сказав. Запропонував суцільний військовий обовʼязок.
- І що вони?
- Теж проти...
Не те, щоб я не підтримував того, що працююча людина має платити за житло, але розповідати про переповнені притулки, які закриті, це якось дивно. То вони переповнені, чи їх просто немає?
Швейцарія проголосувала за 13-ту додаткову пенсію.
фу,як не культурно.
Всі, кого знаю, хто зараз у Європі « біженцикує» всі здають свої квартири та дома квартирантам. Кілька разів приїзжають полікувати зуби та зняти гроши з квартирантів.