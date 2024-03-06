В Нидерландах хотят, чтобы украинские беженцы платили за проживание в приютах
В Нидерландах хотят ввести оплату за проживание в муниципальных приютах для уже трудоустроившихся украинских беженцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, на прошлой неделе депутаты парламента Нидерландов обсуждали введение оплаты для беженцев, проживающих в приютах, но уже имеющих работу. Большинство парламентариев поддержали эту идею.
Государственный секретарь по делам приюта Эрик ван дер Бург предлагает, чтобы трудоустроенные беженцы оплачивали 105 евро за коммунальные услуги и 242,48 евро – за питание. В то же время, украинских беженцев не обяжут платить за медицинское страхование, потому что это будет сложно реализовать.
Ожидается, что это должно поощрить украинцев искать отдельное жилье. Тогда освободятся места в приютах для других беженцев.
Кризис с размещением беженцев в Нидерландах достиг таких масштабов, что закрылся даже последний пункт приема вновь прибывших беженцев в Утрехте (в центре Ярберс), где украинцев предстояло размещать на сутки перед распределением жилья в другой части страны. Но приюты переполнены, и людей некуда переводить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Шольц, чому ви не постачаєте Тауруси?
- Електорат проти: 2/3 кажуть "ні" постачанню Україні.
- Але тоді електорату власноруч прийдеться воювати проти путіна.
- Я їм сьогодні це сказав. Запропонував суцільний військовий обовʼязок.
- І що вони?
- Теж проти...
Не те, щоб я не підтримував того, що працююча людина має платити за житло, але розповідати про переповнені притулки, які закриті, це якось дивно. То вони переповнені, чи їх просто немає?
Швейцарія проголосувала за 13-ту додаткову пенсію.
фу,як не культурно.
Всі, кого знаю, хто зараз у Європі « біженцикує» всі здають свої квартири та дома квартирантам. Кілька разів приїзжають полікувати зуби та зняти гроши з квартирантів.