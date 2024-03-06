РУС
В Нидерландах хотят, чтобы украинские беженцы платили за проживание в приютах

В Нидерландах хотят ввести оплату за проживание в муниципальных приютах для уже трудоустроившихся украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, на прошлой неделе депутаты парламента Нидерландов обсуждали введение оплаты для беженцев, проживающих в приютах, но уже имеющих работу. Большинство парламентариев поддержали эту идею.

Государственный секретарь по делам приюта Эрик ван дер Бург предлагает, чтобы трудоустроенные беженцы оплачивали 105 евро за коммунальные услуги и 242,48 евро – за питание. В то же время, украинских беженцев не обяжут платить за медицинское страхование, потому что это будет сложно реализовать.

Читайте также: В Нидерландах закрыли центральное убежище для украинцев из-за перегрузок

Ожидается, что это должно поощрить украинцев искать отдельное жилье. Тогда освободятся места в приютах для других беженцев.

Кризис с размещением беженцев в Нидерландах достиг таких масштабов, что закрылся даже последний пункт приема вновь прибывших беженцев в Утрехте (в центре Ярберс), где украинцев предстояло размещать на сутки перед распределением жилья в другой части страны. Но приюты переполнены, и людей некуда переводить.

Читайте также: Для возвращения украинцев из-за границы не будут применяться админмеры, только стимулы, - Шмыгаль

Автор: 

+16
105 євро! Азохенвей! Зняти хату в НЛ - штука євро мінімум, десь в ******, де ще три години на вєліку до потяга їхати. В Амстері чотири роки назад 1500 було, а зараз мабудь всі дві штуки.. Ох пресують!
06.03.2024 17:05 Ответить
+14
А тим часом Шольц в сусідній Німеччині догрався грою з електоратом.

- Шольц, чому ви не постачаєте Тауруси?
- Електорат проти: 2/3 кажуть "ні" постачанню Україні.
- Але тоді електорату власноруч прийдеться воювати проти путіна.
- Я їм сьогодні це сказав. Запропонував суцільний військовий обовʼязок.
- І що вони?
- Теж проти...
06.03.2024 17:02 Ответить
+10
Дармоїди, треба платити за житло у Європах. Бо вам же платять за житло ті, кому ви його здаєте в Україні.
Всі, кого знаю, хто зараз у Європі « біженцикує» всі здають свої квартири та дома квартирантам. Кілька разів приїзжають полікувати зуби та зняти гроши з квартирантів.
06.03.2024 17:48 Ответить
06.03.2024 17:02 Ответить
так буде справедливо, ну або повертатись додому.
06.03.2024 17:03 Ответить
06.03.2024 17:05 Ответить
Та ще за харчування 242,48 € - у Швейцарії такої халяви навіть не існує ...
07.03.2024 05:19 Ответить
Чекаємо кілотонн лайна в провладних ЗМІ, про те, "які погані голландці."
06.03.2024 17:05 Ответить
"закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (в центрі Ярберс), де українцям мали розміщувати на добу перед розподіленням до житла в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нікуди переводити. "

Не те, щоб я не підтримував того, що працююча людина має платити за житло, але розповідати про переповнені притулки, які закриті, це якось дивно. То вони переповнені, чи їх просто немає?
06.03.2024 17:05 Ответить
Можливо, просто переповнені і нових біженців більше не приймають, хто зна. Тоді чому це так прямо не написати? Так, журналісти в нас нині ще ті, вміють правильно донести новину до читача...
06.03.2024 18:04 Ответить
Треба аби 95 квартал та Лещенко платили за це, бо вони цього варті
06.03.2024 17:05 Ответить
А от ...За результатами референдуму, що відбувся за ініціативи профспілок,
Швейцарія проголосувала за 13-ту додаткову пенсію.
фу,як не культурно.
06.03.2024 17:05 Ответить
Їхні гроші, тратять як хочуть...
06.03.2024 17:37 Ответить
і як вони виживають без Євросоюзу?
06.03.2024 20:37 Ответить
Доволі адекватно все
06.03.2024 17:08 Ответить
Хай суки платять. Звикли до халяви.
06.03.2024 17:33 Ответить
ти не дочитав
06.03.2024 17:50 Ответить
Авжеж. Українці там повинні заробляти на пособія пакистанцям та афганцям. Ні, вимоги повинні бути однакові для всіх. Рік, не більше. Не вивчив за цей час їхню мову, не влаштувався на роботу, не знайшов житло - все, їдь додому.
06.03.2024 18:11 Ответить
Якщо ти не інвалід і робочого віки сидіти на «пособіях» в «штатах» практично неможливо. Ти подоляцький троль зміни підхід до проблеми. Брехнею тут не допоможеш це точно.
06.03.2024 18:32 Ответить
06.03.2024 17:48 Ответить
то хай квартиранти їдуть в Європу - що не так?
06.03.2024 20:38 Ответить
Та хто ж їх випустить!?
06.03.2024 22:10 Ответить
..хотеть не вредно...Но каким тварью должен быть,чтобы просить денег у беженца 3 мировой
06.03.2024 19:51 Ответить
Туристи ***! І жодної копіки з тих туристів на потреби ЗСУ, навпаки смокчуть останнє звідси і влаштовують своє особисте життя там, поки їх рідні воюють тут.
06.03.2024 19:55 Ответить
 
 