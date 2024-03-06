В Нидерландах хотят, чтобы украинские беженцы платили за проживание в приютах

В Нидерландах хотят ввести оплату за проживание в муниципальных приютах для уже трудоустроившихся украинских беженцев.

Как отмечается, на прошлой неделе депутаты парламента Нидерландов обсуждали введение оплаты для беженцев, проживающих в приютах, но уже имеющих работу. Большинство парламентариев поддержали эту идею.

Государственный секретарь по делам приюта Эрик ван дер Бург предлагает, чтобы трудоустроенные беженцы оплачивали 105 евро за коммунальные услуги и 242,48 евро – за питание. В то же время, украинских беженцев не обяжут платить за медицинское страхование, потому что это будет сложно реализовать.

Ожидается, что это должно поощрить украинцев искать отдельное жилье. Тогда освободятся места в приютах для других беженцев.

Кризис с размещением беженцев в Нидерландах достиг таких масштабов, что закрылся даже последний пункт приема вновь прибывших беженцев в Утрехте (в центре Ярберс), где украинцев предстояло размещать на сутки перед распределением жилья в другой части страны. Но приюты переполнены, и людей некуда переводить.

