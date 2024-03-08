Росіяни намагаються дискредитувати Коордштаб з питань поводження з полоненими

Росіяни посилили інформаційно-психологічні операції. Вони хочуть дискредитувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це йдеться у повідомленні Коордштабу.

ІПСО спекулюють на темі нібито можливості "викупу" українських воїнів з російського полону за гроші або внесення полоненого військовослужбовця у вигадані "списки на обмін".

У Коордштабі наголосили, що зловмисники регулярно намагаються ввести в оману рідних та близьких військовослужбовців, шахрайським способом виманюючи в них кошти нібито за повернення полонених з ворожої неволі.

Правоохоронці відстежують та затримують злочинців, проте шахраї продовжують знаходити нових жертв серед родин військовополонених.

Коордштаб закликав бути обережними при спілкуванні з анонімними особами, довіряти лише офіційній інформації від уповноважених українських установ і не піддаватися на ворожі провокації.

"Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Координаційного штабу, Нацполіції або Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 044 321-11-21, +38 098 321-11-21, Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу [email protected]", - порадили у штабі.